Η Αλ Ιτιχάντ ανακοίνωσε τον Κονσεϊσάο

Ο Μπλαν αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Αλ Ιτιχάντ, η οποία ανακοίνωσε τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο ως αντικαταστάτη του.

Ο σαουδαραβικός σύλλογος, έλυσε το συμβόλαιό του μετά την ήττα με 2-0 από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην 4η αγωνιστική της Saudi Pro League και ανακοίνωσε τον Πορτογάλο κόουτς. Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ο οποίος το καλοκαίρι απομακρύνθηκε από τον πάγκο της Μίλαν υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας και άρχισε αμέσως δουλειά. Η Αλ Ιτιχάντ κατέκτησε το περσινό πρωτάθλημα, ωστόσο ο Μπλαν δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες. Οι διαδοχικές ήττες προκάλεσαν ρήγμα στις σχέσεις με τη διοίκηση και έτσι αποφασίστηκε η λύση τουε έμπειρου Ιβηρα τεχνικού.