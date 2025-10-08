Η Αλ Ιτιχάντ ανακοίνωσε τον Κονσεϊσάο
Ο σαουδαραβικός σύλλογος, έλυσε το συμβόλαιό του μετά την ήττα με 2-0 από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στην 4η αγωνιστική της Saudi Pro League και ανακοίνωσε τον Πορτογάλο κόουτς. Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ο οποίος το καλοκαίρι απομακρύνθηκε από τον πάγκο της Μίλαν υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας και άρχισε αμέσως δουλειά. Η Αλ Ιτιχάντ κατέκτησε το περσινό πρωτάθλημα, ωστόσο ο Μπλαν δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες. Οι διαδοχικές ήττες προκάλεσαν ρήγμα στις σχέσεις με τη διοίκηση και έτσι αποφασίστηκε η λύση τουε έμπειρου Ιβηρα τεχνικού.
The King rules the game— Al-Ittihad Club (@ittihad_en) October 8, 2025
pic.twitter.com/SmIofm3UK3
