Jerusalem Post: «Η UEFA δεν έχει σχέδιο αποβολής του Ισραήλ»

Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία φάνηκε τη Δευτέρα να κατευνάζει τους φόβους στο Ισραήλ αναφορικά με τον αποκλεισμό των ομάδων της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «jpost», η UEFA ενημέρωσε την αντίστοιχη του Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ισραήλ ότι δεν προγραμματίζεται καμία έκτακτη συνεδρίαση ή ψηφοφορία αυτή την εβδομάδα για το καθεστώς της χώρας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, παρά τις φήμες και εικασίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες.

Οι φήμες ότι επίκειται αποβολή του Ισραήλ διαψεύστηκαν κατηγορηματικά, με αξιωματούχους της UEFA να τονίζουν ότι το ζήτημα δεν βρίσκεται στην ατζέντα της εκτελεστικής συνεδρίασης της Τρίτης. Η διαβεβαίωση αυτή μεταφέρθηκε και στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, που αγωνίζεται στο Europa League και αντιμετωπίζει την Ντινάμο Ζάγκρεμπ την Πέμπτη.

Παρά τις πολιτικές πιέσεις από χώρες όπως η Τουρκία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και ορισμένα σκανδιναβικά κράτη, η UEFA ξεκαθάρισε μέχρι στιγμής ότι η συμμετοχή του Ισραήλ παραμένει αμετάβλητη. Η πίεση, ωστόσο, ξεπερνά την Ευρώπη, αφού εισηγητές του ΟΗΕ κάλεσαν τόσο την UEFA όσο και τη FIFA να αποκλείσουν το Ισραήλ, με έναν αξιωματούχο να δηλώνει στο Sky News ότι «ο αθλητισμός δεν μπορεί να συνεχίζεται σαν να μη συμβαίνει τίποτα».

Στήριξη από τις ΗΠΑ

Ταυτόχρονα, το Ισραήλ βρίσκει σημαντική στήριξη από συμμάχους, ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθώς η χώρα συμμετέχει στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, που θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, Αμερικανοί αξιωματούχοι αντέδρασαν έντονα σε κάθε προσπάθεια αποκλεισμού του. Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο Sky News: «Θα κάνουμε τα πάντα για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε προσπάθεια αποκλεισμού της εθνικής ομάδας του Ισραήλ από το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 3η θέση του 9ου ομίλου στα προκριματικά, με αγώνες τον Οκτώβριο σε Νορβηγία και Ιταλία. Η FIFA, από την πλευρά της, δεν έχει θέσει το ζήτημα, κάτι που ενισχύεται από τις στενές σχέσεις Ισραήλ – ΗΠΑ. Πηγές μέσα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει υπάρξει καμία κίνηση για αποκλεισμό του Ισραήλ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Guardian, ακόμη κι αν η UEFA επέβαλε κυρώσεις, αυτές θα αφορούσαν αποκλειστικά τις διοργανώσεις της, όπως το Nations League, όχι όμως τα τουρνουά της FIFA. Αυτό σημαίνει ότι η πορεία του Ισραήλ στα προκριματικά του Μουντιάλ δεν θα επηρεαζόταν.

Οπως καταλήγει η «jpost», στο Ισραήλ επικρατεί αισιοδοξία ότι ο θόρυβος είναι περισσότερο «εκστρατεία φόβου» παρά πραγματική απειλή.