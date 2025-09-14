Σάλος στη Γαλλία με πρώην πρόεδρο γνωστής ομάδας να κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

Ο πρώην πρόεδρος της Σεντ Ετιέν, Ρολάντ Ρομεγιέρ κατέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου, αφού εις βάρος του «τρέχει» υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης που κατήγγειλαν υπάλληλοι του συλλόγου.

Πρόκειται για μια από τις πιο γνωστές ομάδες στο γαλλικό ποδόσφαιρο, που όμως πλέον βρίσκεται στη Ligue 2, ελέω της κάκιστης διοικητικής διαχείρισης των τελευταίων ετών.

Ο λόγος για τη Σεντ Ετιέν, το όνομα της οποίας έχει γίνει και πάλι πρώτο θέμα στα μέσα της χώρας, για τους λάθος λόγους. Η αιτία ακούει στο όνομα Ρολάντ Ρομεγιέρ. Πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο του συλλόγου, που κατείχε τα «ηνία» από το 2006 μέχρι και το 2024.

Ο 80χρονος -πλέον- κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση από υπαλλήλους του κλαμπ, οι οποίοι κατήγγειλαν σεξιστικά σχόλια και απρεπή συμπεριφορά του πρώην ισχυρού άνδρα της Σεντ Ετιέν. Συγκεκριμένα, τα ρεπορτάζ αναφέρουν χαρακτηριστικά πως «Ο Ρομέγιερ κατηγορείται ότι προσπάθησε να αγγίξει τα οπίσθια στους διαδρόμους, έκανε ανεπιθύμητες αγκαλιές και φιλούσε την άκρη του στόματος, μια χειρονομία που κάποιοι υπάλληλοι προσπαθούσαν να αποφύγουν. Άλλες γυναίκες ανέφεραν ότι τράβηξε το ντεκολτέ τους με το δάχτυλο. Οι μαρτυρίες περιλαμβάνουν επίσης επανειλημμένα σχόλια σχετικά με τη σωματική διάπλαση των υπαλλήλων, τα ρούχα τους και το μέγεθος του στήθους τους».

L'Équipe a retracé les faits qui ont conduit à l'ouverture par le parquet de Saint-Étienne d'une enquête préliminaire pour outrages sexistes et harcèlement sexuel à l'encontre de l'ex-président des Verts Roland Romeyer

➡️ https://t.co/jnWPYfBRIu pic.twitter.com/LZPI76lo7R September 13, 2025

Πάντως, ο ίδιος φρόντισε μέσω του δικηγόρου του να αρνηθεί όλα τα παραπάνω, με τις εξελίξεις να αναμένονται με ενδιαφέρον.

«Ο πελάτης μου αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιοδήποτε έγκλημα και αρνείται οποιαδήποτε σεξουαλική παρενόχληση, είναι πληγωμένος, αλλά ήρεμος και θα υπερασπιστεί τον εαυτό του «με την απαραίτητη σταθερότητα όταν έρθει η ώρα».