Κοσίδης: Πέρασε ως αλλαγή και σκόραρε το νικητήριο γκολ της Ζαγκλέμπιε (vid)
Συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Πολωνία ο Μιχάλης Κοσίδης! Ο Έλληνας φορ πέρασε ως αλλαγή στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Ζαγκλέμπιε με τη Λεχ Πόζναν και έδωσε τη λύση για την ομάδα του σκοράροντας το νικητήριο γκολ (1-2).
Ο 23χρονος επιθετικός πέρασε στο παιχνίδι στο 57ο λεπτό με το σκορ στο 1-1. Στο 72' και μετά από αντεπίθεση της Ζαγκλέμπιε, ο Κοσίδης έγινε τελικός αποδέκτης της μπάλας και εκτέλεσε άψογα από κοντά για την δεύτερη νίκη της ομάδας του στο πρωτάθλημα. Ο ίδιος έφτασε τα τέσσερα τέρματα σε επτά εμφανίσεις.
Lech Poznań 1-[2] Zagłębie Lubin - Michalis Kosidis 72' (Ekstraklasa)
byu/4gjdtokurwa insoccer
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.