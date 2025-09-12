Το τέταρτο τέρμα του με τη φανέλα της Ζαγκλέμπιε σημείωσε ο Μιχάλης Κοσίδης στο πρωτάθλημα Πολωνίας, αφού σκόραρε το νικητήριο γκολ της ομάδας του απέναντι στη Λεχ Πόζναν (1-2) ερχόμενος από τον πάγκο.

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην Πολωνία ο Μιχάλης Κοσίδης! Ο Έλληνας φορ πέρασε ως αλλαγή στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Ζαγκλέμπιε με τη Λεχ Πόζναν και έδωσε τη λύση για την ομάδα του σκοράροντας το νικητήριο γκολ (1-2).

Ο 23χρονος επιθετικός πέρασε στο παιχνίδι στο 57ο λεπτό με το σκορ στο 1-1. Στο 72' και μετά από αντεπίθεση της Ζαγκλέμπιε, ο Κοσίδης έγινε τελικός αποδέκτης της μπάλας και εκτέλεσε άψογα από κοντά για την δεύτερη νίκη της ομάδας του στο πρωτάθλημα. Ο ίδιος έφτασε τα τέσσερα τέρματα σε επτά εμφανίσεις.