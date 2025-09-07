Αυτός είναι ο αριθμός που επέλεξε να φοράει ο Φώτης Ιωαννίδης στην Σπόρτινγκ Λισαβώνας.

Ο Φώτης Ιωαννίδης περιμένει να τελειώσει το διάλειμμα των εθνικών ομάδων για να κάνει το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα, Σπόρτινγκ Λισαβώνας. Όλα είναι έτοιμα γι' αυτό, αφού το τελευταίο που έμενε ήταν εκείνος να επιλέξει τον αριθμό που θα φέρει η φανέλα του, όπερ και εγένετο.

Και η αλήθεια είναι πως η επιλογή δεν ήταν εύκολη, αφού τα νούμερα που θα ήθελε ήταν κατηλειμμένα. Το αγαπημένο του «7» το φοράει ο Τζεοβάνι Κέντα ενώ τόσο το «27», που είχε επίσης φορέσει στον Παναθηναϊκό, όσο και το «8» που φοράει στην Εθνική ομάδα, έχουν επίσης κατόχους, αφού το πρώτο το έχει επιλέξει ο Άλισον Σάντος και το δεύτερο ο Πέδρο Γκονσάλβες.

Κάπως έτσι ο 25χρονος έπρεπε να διαλέξει ένα νέο νούμερο για κείνον και αποφάσισε αυτό να είναι το «89», το οποίο δεν έχει φορέσει ποτέ ξανά.