Πήρε φόρα ο Κωνσταντέλιας, βγαίνει μπροστά ο Σφιντέρσκι!

Μετά τις ευρωπαϊκές προκρίσεις, επιστροφή στο πρωτάθλημα για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που έχουν εντός έδρας αναμετρήσεις στη 2η αγωνιστική της Super League.

Οι τρεις εκπρόσωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου τα κατάφεραν μια χαρά στα προκριματικά υλοποιώντας το στόχο τους να μπουν στη League Phase και θέλουν να επιστρέψουν χωρίς απώλειες εντός συνόρων.

Η ΑΕΚ υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Αστέρα Τρίπολης (20:00) για το 2/2 καθώς στην πρεμιέρα νίκησε στο ίδιο γήπεδο τον Πανσερραϊκό (2-0).

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έκανε το απόλυτο στα προκριματικά με 3/3 προκρίσεις, βρίσκοντας το δρόμο για τη League Phase του Conference League καθώς υπέταξε την Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια (2-0) με τα «χτυπήματα» από Κοϊτά και Κουτέσα δείχνοντας σοβαρότητα, κάτι που θέλει να έχει και απέναντι στους Αρκάδες.

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη στην πρεμιέρα δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, λυγίζοντας στις καθυστερήσεις (2-0), ωστόσο δυσκολεύεται πολύ να πάρει αποτελέσματα από την ΑΕΚ καθώς έχει μόλις 5 ισοπαλίες στα 19 τελευταία παιχνίδια και μόνο μία εξ αυτών στην «κιτρινόμαυρη» έδρα (2-2, 2021). Σε 4/5 τελευταία ματς η ΑΕΚ επικράτησε χωρίς να δεχθεί γκολ. Στο 1.94 η νίκη των γηπεδούχων με ανέπαφη εστία.

Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ατρόμητο (21:00) με τις δύο ομάδες να προέρχονται από νικηφόρα πρεμιέρα κόντρα σε ΑΕΛ (1-0) και Παναιτωλικό (0-2) αντίστοιχα.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου τσέκαρε τη θέση της στη League Phase του Europa League καθώς ανέτρεψε το 1-0 της Κροατίας συντρίβοντας με 5-0 τη Ριέκα στη Θεσσαλονίκη με πέντε διαφορετικούς σκόρερς (Κωνσταντέλιας, Μεϊτέ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης, Πέλκας) και θέλει να συνεχίσει το αήττητο σερί 7 αγώνων (6/7 νίκες) με τους Περιστεριώτες. Ο Κωνσταντέλιας επιβεβαίωσε τη φόρμα του και στη ρεβάνς με τους Κροάτες με γκολ και δύο ασίστ. Στο 2.80 να σκοράρει ξανά.

Όσο για τον Παναθηναϊκό αγωνίζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα καθώς είχε αναβληθεί ο αγώνας της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ, απέναντι στον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο (22:00).

Η ομάδα του Ρούι Βιτόρια πήρε αυτό που ήθελε στη ρεβάνς με την Σάμσουνσπορ στην Τουρκία, με το 0-0 να τη στέλνει στη League Phase του Europa League και σειρά έχει η ελληνική πρεμιέρα, με τους «πράσινους» της Βοιωτίας να προέρχονται από τη μεγάλη ανατροπή με την Κηφισιά (3-2 από 0-2).

Η αποχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη για τη Σπόρτινγκ φέρνει σε πρώτο πλάνο στην επίθεση τον Σφιντέρσκι που θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για το «τριφύλλι». Στο 2.10 το γκολ από τον Πολωνό φορ.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

