Επανασχεδιασμό και του Super Cup Ευρώπης επεξεργάζονται στην UEFA, η οποία θέλει να δώσει μορφή Final-4 στη διοργάνωση και να τη μεταφέρει εκτός ευρωπαϊκών συνόρων!

Νέα μορφή ενδέχεται να πάρει το Super Cup Ευρώπης από τη νέα σεζόν. Σε μια περίοδο γεμάτο αλλαγές από UEFA και FIFA, σειρά φαίνεται να παίρνει το ευρωπαϊκό Super Cup. Σύμφωνα με την «Telegraph», στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κάνουν έντονες σκέψεις για επανασχεδιασμού της διοργάνωσης σε Final-4 από τη σεζόν 2026-2027, με πιθανότερους τόπους διεξαγωγής τις ΗΠΑ ή μια χώρα της Μέσης Ανατολής!

Η νέα μορφή του Super Cup θα περιλάμβανε δυο ημιτελικούς κι έναν μονό τελικό, αν και δεν έχουν δοθεί περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια πρόκρισης - πέρα φυσικά των δυο νικητών του Champions και του Europa League.

Η σχετική πρόταση πάντως δεν «φύτρωσε» τώρα στο κεφάλι της UEFA. Ανάλογα σχέδια βρίσκονταν υπό επεξεργασία από το 2022, τα οποία ωστόσο δεν προχώρησαν ποτέ. Μένει να φανεί αν αυτή τη φορά το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό, μετά και τις σαρωτικές αλλαγές που εγκαινίασε η UEFA ήδη στις διοργανώσεις της.

Θυμίζουμε ότι η φετινή εκδοχή θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Ουντινέζε στην Ιταλία, με τις Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ να διασταυρώνουν τα ξίφη τους το βράδυ της Τετάρτης (14/8) για το μεγάλο τρόπαιο.