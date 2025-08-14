Για το 3/3 οι Ελληνικές ομάδες στα προκριματικά!

Οι τρεις εκπρόσωποι της Ελλάδας διεκδικούν στους επαναληπτικούς της Πέμπτης (14/8) τα εισιτήρια για τα Playoffs σε Europa League και Conference League.

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι με Σαχτάρ, Βόλφσμπεργκερ και Άρη Λεμεσού στους πρώτους αγώνες του τρίτου προκριματικού γύρου και πλέον όλα θα κριθούν στις ρεβάνς που εκκινούν από την ίδια αφετηρία.

Οι «πράσινοι» παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν δεν μπόρεσαν να σκοράρουν ώστε να κεφαλαιοποιήσουν την παραγωγική τους εμφάνιση και μένοντας στο 0-0 με τη Σαχτάρ στο ΟΑΚΑ θα διεκδικήσουν στον επαναληπτικό της Κρακοβίας (14/8, 21:00) την πρόκριση για τα Playoffs του Europa League ώστε να κλείσουν ραντεβού με τη Σάμσουνσπορ.

Αυτό που δεν κατάφερε στην Αθήνα, μπορεί να το καταφέρει στην Πολωνία η ομάδα του Ρούι Βιτόρια που ήταν συγκεντρωμένη τακτικά. Στο 2.70 το 0-1 οποιαδήποτε στιγμή.

Το εισιτήριο για τα Playoffs του Europa League θέλει να εξασφαλίσει και ο ΠΑΟΚ που έμεινε επίσης στο 0-0 με την Βόλφσμπεργκερ στην Τούμπα.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έκανε την καλύτερή της εμφάνιση στην επίσημη πρεμιέρα της, αλλά τουλάχιστον απέφυγε τα χειρότερα απέναντι στους κυπελλούχους Αυστρίας κρατώντας το μηδέν και στο Κλάγκενφουρτ (20:00) θα κριθούν όλα, με Ριέκα ή Σέλμπουρν να είναι ο αντίπαλος για την είσοδο στη League Phase. Πρώτος στόχος και στην Αυστρία είναι το μηδέν και η προοπτική παράτασης ή και πέναλτι είναι ορατή. Στο 5.00 να κριθεί η πρόκριση στα πέναλτι.

Στην ίδια αφετηρία όσον αφορά την πρόκριση στα Playoffs βρίσκεται και η ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρά το εκρηκτικό της ξεκίνημα στην Κύπρο με δύο γκολ ως το 14’ (σκόρερς οι Περέιρα και Ρέλβας) απώλεσε το προβάδισμα εξίσου γρήγορα καθώς στο 31’ έγινε το 2-2 (με Κακκουλή και Γκόλντσον) κι έμεινε ως το φινάλε, διαμορφώνοντας σκηνικό ισορροπίας ενόψει του επαναληπτικού της Νέας Φιλαδέλφειας (21:00).

Η «Ένωση» στο σπίτι της έχει τον πρώτο λόγο και καλείται αυτή τη φορά να υπερασπιστεί ενδεχόμενο προβάδισμα. Στο 2.40 η νίκη-πρόκριση της ΑΕΚ από το πρώτο 45λεπτο.

