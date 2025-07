Ο θρυλικός προπονητής μέσω δηλώσεών του γνωστοποίησε πως πλέον δεν πάσχει από την επάρατη νόσο, με την οποία πάλευε τα τελευταία δυο χρόνια.

Ευχάριστα νέα έρχονται από... Ολλανδία μεριά και συγκεκριμένα τον Λουίς Φαν Χάαλ. Ο θρυλικός προπονητής ενημέρωσε πως ξεπέρασε τον καρκίνο με τον οποίο είχε διαγνωσθεί, σκορπώντας χαρά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο 73χρονος που κάθισε για τελευταία φορά στην άκρη του πάγκου των «Οράνιε» στον προημιτελικό του Μουντιάλ του 2022 απέναντι στην Αργεντινή, εξήγησε πως πλέον δεν πάσχει από την επάρατη νόσο, με την οποία κυριολεκτικά πάλευε τα τελευταία δυο χρόνια.

Όπως είπε, ανά διαστήματα κάνει εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν όλα κυλούν ομαλά, ενώ σιγά σιγά επανέρχεται και από πλευράς φυσικής κατάστασης.

