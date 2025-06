Ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Λέστερ, με τη διοίκηση να προχωρά σε λύση συνεργασίας μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα και τον υποβιβασμό στην Championship.

Η Λέστερ με επίσημη ανακοίνωση της αποδέσμευσε τον Ρουντ Φαν Νίστελροϊ από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Τα άσχημα αποτελέσματα και η απογοητευτική εικόνα στα παιχνίδια της ομάδας έφεραν το τέλος της συνεργασίας, με τον Ολλανδό να αποχωρεί μόλις λίγους μήνες μετά την πρόσληψή του.

Ο Φαν Νίστελροϊ ανέλαβε τις Αλεπούδες τον Δεκέμβριο του 2024 με στόχο να την κρατήσει στην Premier League, γεγονός που δεν κατάφερε. Η ομάδα είχε κακή εικόνα και δεν έδειξε σημάδια βελτίωσης, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με μόλις πέντε νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και 18 ήττες σε 27 αγώνες.

Η Λέστερ βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση νέου προπονητή για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, με στόχο να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια της Premier League και να εδραιωθεί εκεί.

Leicester City Football Club and Ruud van Nistelrooy have mutually agreed that Ruud’s contract with the Club as First Team Manager will terminate with immediate effect.