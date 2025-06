Παρί vs Μέσι: Let the game begin!

Ο Μέσι αντιμετωπίζει την Παρί, κόντρα στην οποία έχει καλή παράδοση, αλλά υπό τις οδηγίες του Λουίς Ενρίκε, η Τσέλσι έχει το «απόλυτο» κόντρα στην Μπενφίκα, η Μπάγερν δεν κάνει σερί γκέλες και τα πράγματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων τώρα… σοβαρεύουν!

Δεν άργησε να φτάσει η στιγμή που ο Μέσι θα αντιμετωπίσει την Παρί, που κατέκτησε το Champions League μετά τη δική του αποχώρηση. Ο Αργεντίνος σκόραρε στο ματς της Ίντερ Μαϊάμι με την Παλμέιρας και οδήγησε την ομάδα του στα νοκ άουτ, εκεί όπου τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα.

Η Ίντερ Μαϊάμι, πάντως, τρέχει αήττητο σερί 6 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 2+ γκολ στους 5 από αυτούς. Από την άλλη, όμως, μόλις 1 φορά κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στις 13 προηγούμενες περιπτώσεις και θα αντιμετωπίσει την Παρί των 107 γκολ σε 38 ματς στο 2025. Βρίσκουμε το G/G σε απόδοση 1.83, ενώ το Over 3,5 στο 1.82.

Ο Μέσι, πάντως, ήταν μέλος της Μπαρτσελόνα (μαζί με τους Σουάρες, Μπουσκέτς και Μασκεράνο), που υποχρέωσε την Παρί στην πιο βαριά ήττα της εκτός συνόρων τον Μάρτιο του 2017 (1-6). Συν ότι έχει άμεση συμμετοχή σε 7 γκολ στα 9 παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει τους Παριζιάνους με 6 τέρματα και 1 ασίστ και ξεκίνησε ως βασικός, με τα 4 από αυτά να έρχονται υπό τις οδηγίες του Λουίς Ενρίκε. Αυτή τη φορά βρίσκουμε σε απόδοση 3.60 το να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Μέσι.

Με την απουσία του Ντεμπελέ, από την άλλη, ο Κβαρατσχέλια έχει αναλάβει τα ηνία στην Παρί, σκοράροντας στο τελευταίο ματς και έχοντας άμεση συμμετοχή στο 50% των τερμάτων της ομάδας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με 1 γκολ και 2 ασίστ. Έχει, μάλιστα, κάνει τις περισσότερες τελικές προσπάθειες για την Παρί (5). Το να σκοράρει και πάλι ο Κβαρατσχέλια οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι προσφέρεται σε απόδοση 2.00.

Δεν κάνει αρνητικά σερί η Μπάγερν

Η Φλαμένγκο έκανε την έκπληξη και τερμάτισε πάνω από την Τσέλσι στον όμιλό της, όμως τώρα καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπάγερν, που προέρχεται από την ήττα από την Μπενφίκα. Οι Rubro-Negro τρέχουν αήττητο σερί 11 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, κερδίζοντας τους 5 από αυτούς, ενώ έχουν δεχθεί μόλις 5 γκολ σε αυτό το διάστημα. Η διπλή ευκαιρία 1Χ προσφέρεται σε απόδοση 2.05.

Στα 3 παιχνίδια τους μέχρι τώρα στη διοργάνωση, μάλιστα, δέχθηκαν μόλις 7 τελικές προσπάθειες εντός εστίας συνολικά, που ήταν η κορυφαία επίδοση στον όμιλό τους. Η Μπάγερν δεν σκόραρε στο τελευταίο ματς και είδε το νικηφόρο σερί των 6 αναμετρήσεων στη διοργάνωση να τελειώνει. Από τη στιγμή, πάντως, που την τεχνική της ηγεσία ανέλαβε ο Κομπανί το προηγούμενο καλοκαίρι δεν έχει υποστεί διαδοχικές ήττες ούτε μία φορά. Βρίσκουμε το διπλό στο 1.72.

Οι Βαυαροί κόλλησαν στο μηδέν κόντρα στην Μπενφίκα, κάτι που τους συνέβη για πρώτη φορά ύστερα από 19 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Η μοναδική φορά τα τελευταία 10 χρόνια, που δεν σκόραραν σε συνεχόμενα παιχνίδια ήταν τον Φεβρουάριο του 2024. Το Over 1,5 για την Μπάγερν αυτή τη φορά πληρώνει 1.65.

Για τους Βαυαρούς έχει ξεχωρίσει στο τουρνουά και με το παραπάνω ο Ολίσε, που έχει 3 γκολ και 2 ασίστ στα 3 ματς στο τουρνουά, κατηγορίες στις οποίες βρίσκεται στην πρώτη θέση του σχετικού πίνακα, κάτι που ισχύει και για τις τελικές προσπάθειες συνολικά (8) και για εκείνες εντός εστίας (5). Το να σκοράρει και πάλι ο Ολίσε οποιαδήποτε στιγμή προσφέρεται σε απόδοση 3.50.

Τέλος, ο Ζορζίνιο έχει ξεχωρίσει για τη Φλαμένγκο στην επιστροφή του στη Βραζιλία. Ο έμπειρος μέσος έδωσε 2 ασίστ μέχρι τώρα στη διοργάνωση, ενώ έχει ολοκληρώσει επιτυχημένα το 94,4% των μεταβιβάσεών του στο επιθετικό τρίτο. Σε απόδοση 7.25 βρίσκουμε την επιλογή να δώσει τουλάχιστον μία ασίστ ο Ζορζίνιο.

Βραζιλιάνος «εμφύλιος»

Το πρόγραμμα της νοκ άουτ φάσης ξεκινάει με βραζιλιάνικο «εμφύλιο» και την Παλμέιρας να αντιμετωπίζει την Μποταφόγκο. Θα είναι μόλις η 2η φορά που αυτό συμβαίνει στην ιστορία της διοργάνωσης, καθώς το 2000 η Κορίνθιανς και η Βάσκο ντα Γκάμα είχαν μείνει στο 0-0, με την πρώτη να κερδίζει στα πέναλτι. Ισόπαλο, μάλιστα, έληξε και το παιχνίδι ανάμεσα σε Παλμέιρας και Μποταφόγκο για το πρωτάθλημα φέτος. Το σκορ μπορεί να ήταν επίσης 0-0, όμως συνολικά είδαμε 26 τελικές προσπάθειες. Αυτή τη φορά η ισοπαλία προσφέρεται σε απόδοση 3.00.

Από εκεί και πέρα, ο Ιγκόρ Ζεσούς πέτυχε 2 από τα 3 γκολ της Μποταφόγκο στη διοργάνωση μέχρι τώρα. Έχει κάνει τις περισσότερες τελικές προσπάθειες για την ομάδα του (στατιστικό που ισχύει και για τις εντός εστίας), ενώ είχε τις περισσότερες επαφές στην αντίπαλη περιοχή. Το να σκοράρει και πάλι ο Ιγκόρ Ζεσούς οποιαδήποτε στιγμή πληρώνει 3.70.

Το «απόλυτο» η Τσέλσι

Μπενφίκα και Τσέλσι θα ψάξουν μία θέση στα προημιτελικά μετά τις τελευταίες νίκες τους. Οι «μπλε» έχουν κερδίσει και τα 3 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια (2 για το Champions League και 1 για το Europa League), τη στιγμή που οι Λουζιτανοί δεν κέρδισαν κανένα από τα 7 πιο πρόσφατα ματς κόντρα σε αγγλικές ομάδες (τελευταία τους νίκη με 3-1 επί της Τότεναμ τον Μάρτιο του 2014). Βρίσκουμε το διπλό σε απόδοση 2.10.

Η πορτογαλική ομάδα, πάντως, τα πηγαίνει καλά στις φάσεις των «16» σε διεθνείς διοργανώσεις, καθώς αποκλείστηκε μόλις σε 2 από τις 12 προηγούμενες περιπτώσεις (η μία φέτος από την Μπαρτσελόνα στο Champions League). Θα καταφέρει να προκριθεί και αυτή τη φορά; Η διπλή ευκαιρία 1Χ προσφέρεται σε απόδοση 1.71.

Τέλος, ο Έντσο Φερνάντες με τις 2 ασίστ που έδωσε στο ματς με την Εσπεράνς έφτασε τις 16 και έχει τις περισσότερες για την Τσέλσι στη φετινή σεζόν. Τώρα, ο Αργεντίνος θα αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του και το να μοιράσει τουλάχιστον 1 ασίστ ο Φερνάντες πληρώνει 6.25.

