Ανείπωτη τραγωδία με τρεις νεκρούς και πάνω από 70 τραυματίες στην Αλγερία, όταν προστατευτικό κιγκλίδωμα κατέρρευσε υπό το βάρος οπαδών κατά τη διάρκεια πανηγυρισμών για το πρωτάθλημα.

Σε πένθος έχει βυθιστεί από το βράδυ του Σαββάτου (21/06) η Αλγερία, αφού η κατάκτηση του πρωταθλήματος της χώρας από την MC Alger εξελίχθηκε σε τραγωδία.

Όλα συνέβησαν μετά το σφύριγμα της λήξης στην αναμέτρηση με την Μάγκρα. Το τελικό 0-0 σηματοδότησε και την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Alger, με τους οπαδούς να εκστασιάζονται στις εξέδρες πανηγυρίζοντας το 9ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας.

💔 Three spectators died and more than 70 others were injured after falling from a stadium stand after the final whistle as MC Alger won the Algerian top-flight league title.



Local media reports say the spectators fell after a fence in the upper stand broke and collapsed. pic.twitter.com/rHiHTNAYQk