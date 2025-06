Ρεάλ Μαδρίτης: «Βασίλισσα» και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων

Η ώρα της Ρεάλ Μαδρίτης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων έφτασε στον… επαναληπτικό του τελικού του 2023 κόντρα στην Αλ Χιλάλ. Τα βλέμματα στη Ρίβερ Πλέιτ και στον εκπληκτικό Μασταντουόνο, ενώ σέντρα κάνει και η Σίτι του Πεπ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κατακτήσει το τρόπαιο 6 φορές, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης (με το προηγούμενο format). Τώρα, θα ξεκινήσει την υπεράσπιση του τελευταίου της τίτλου το 2024 με αντίπαλο την Αλ Χιλάλ, την οποία αντιμετώπισε στον τελικό το 2023, όταν η «βασίλισσα» επιβλήθηκε με 5-3.

Σε εκείνο το παιχνίδι, η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία έγινε η πρώτη που πέτυχε 2+ γκολ επί της Ρεάλ, αλλά και η πρώτη που έχασε τελικό, σκοράροντας τουλάχιστον 3 φορές. Θα δούμε το ίδιο ανοιχτό παιχνίδι και αυτή τη φορά; Το G/G προσφέρεται σε απόδοση 1.73, ενώ το Over 3,5 στο 2.00.

Αυτή η διοργάνωση είναι και η τελευταία ευκαιρία του Κιλιάν Μπαπέ να κατακτήσει μία σημαντική διοργάνωση στην πρώτη του σεζόν με τη Ρεάλ. Ο Γάλλος έχει πετύχει φέτος 43 γκολ (σε 56 ματς) σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έγινε μόλις ο 3ος παίκτης στην ιστορία που στην παρθενική του σεζόν πέτυχε 31+ γκολ στη LaLiga, μετά τους Ρονάλντο (34 για την Μπαρτσελόνα το 1996-97) και τον Προύδεν Σάντσεθ (33 με την Ατλέτικο το 1940-41). Ο Μπαπέ έχει πολλά ακόμα να αποδείξει και το να πετύχει το πρώτο γκολ στην αναμέτρηση προσφέρεται σε απόδοση 3.00.

Το βράδυ της Τρίτης η Ρίβερ Πλέιτ θα κάνει πρεμιέρα στη διοργάνωση κόντρα στους Ουράβα Ρεντς. Οι Millonarios έχουν κερδίσει και τα 2 προηγούμενα παιχνίδια τους κόντρα σε ιαπωνικές ομάδες στο τουρνουά (1-0 τη Χιροσίμα το 2015 και 4-0 τους Κασίμα Άντλερς το 2018). Τώρα, είναι ξανά το φαβορί για το «απόλυτο».

Made for the world stage. ✨ #FIFAWorldCup | #FIFACWC pic.twitter.com/ywmQmeGXBi

Άλλωστε, η ομάδα του Μαρσέλο Γκαγιάρδο δεν έχει χάσει κανένα από τα 18 προηγούμενα παιχνίδια (στην κανονική διάρκεια) σε όλες τις διοργανώσεις (ηττήθηκε δύο φορές στα πέναλτι). Στο 2025, μάλιστα, έχασε μόνο 1 από τα 25 παιχνίδια που έδωσε (0-2 από την Εστουδιάντες τον Μάρτιο). Συν ότι οι Ουράβα Ρεντς δεν έχουν κερδίσει ποτέ ομάδα από τη Λατινική Αμερική. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.60.

Σε αυτό το παιχνίδι θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και τον Φράνκο Μασταντουόνο. Ο 17χρονος μέσος ήδη ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, στην οποία θα ενταχθεί τον προσεχή Αύγουστο. Ο νεαρός άσος έχει άμεση συμμετοχή σε 7 γκολ στα 9 τελευταία ματς της Ρίβερ Πλέιτ σε όλες τις διοργανώσεις (5 τέρματα, 2 ασίστ). Συνολικά, μάλιστα, από το ξεκίνημα του 2025 έχει κάνει 69 τελικές προσπάθειες, τις περισσότερες από κάθε άλλον συμπαίκτη του. Επίσης, παρότι έχει αγωνιστεί για μόλις 929 λεπτά στο Apertura κάνει ήδη 5 τελικές προσπάθειες κατά μέσο όρο. Σε απόδοση 2.90 βρίσκουμε την επιλογή να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Μασταντουόνο.

Η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει την Ουιντάντ Καζαμπλάνκα στη δική της πρεμιέρα. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έχει δώσει 8 αγώνες στη διοργάνωση ως προπονητής και τους έχει κερδίσει και τους 8, με τις ομάδες του να σημειώνουν συνολικά 25 τέρματα και να δέχονται μόλις 2.

Winning mentality. 💪 Enzo Maresca on @ChelseaFC at the #FIFACWC . 🎙️

Ο Καταλανός κατέκτησε το τρόπαιο 4 φορές με το παλιό σύστημα, τις περισσότερες από κάθε άλλον προπονητή (μαζί με τον Κάρλο Αντσελότι). Η τελευταία από αυτές τις κατακτήσεις ήρθε με τη Μάντσεστερ Σίτι το 2023 (το έκανε επίσης με Μπαρτσελόνα το 2009 και το 2011 και με την Μπάγερν το 2023). Σε ενισχυμένη απόδοση 1.80 βρίσκουμε την επιλογή να κερδίσει η Μάντσεστερ Σίτι με χάντικαπ -2.

Η Ίντερ θα έχει στον πάγκο τον Κρίστιαν Κίβου για πρώτη φορά και θα αντιμετωπίσει τη Μοντερέι. Οι «νερατζούρι» μπορεί να απογοήτευσαν στο τέλος της σεζόν σε όλα τα μέτωπα, όμως την ολοκλήρωσαν με 114 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, κάνοντας νέο ρεκόρ συλλόγου (είχαν πετύχει 113 τη σεζόν 2019-20). Θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά στη διοργάνωση μετά το 2010, όταν είχαν φτάσει στην κατάκτηση με συνολικά τέρματα 6-0 στα 2 παιχνίδια που έδωσαν.

Sergio Ramos ready to take on the #FIFACWC with @Rayados 💪