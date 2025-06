Η Κάρντιφ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με εννέα ποδοσφαιριστές από την πρώτη ομάδα, συμπεριλαμβανομένου και του Δημήτρη Γούτα, που αποχωρεί έπειτα από δύο χρόνια.

Παρελθόν αποτελεί ο Δημήτρης Γούτας από την Κάρντιφ μετά από δύο χρόνια παρουσίας στην Ουαλία. Μαζί με τον Έλληνα αμυντικό η Κάρντιφ ανακοίνωσε την αποχώρηση εννέα παικτών από την πρώτη ομάδα, ο ένας εκ των οποίων είναι και ο Άαρον Ράμσεϊ.

Την ερχόμενη σεζόν η ουαλική ομάδα θα βρίσκεται στην 3η κατηγορία της Αγγλίας (League One), αφού την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο τερμάτισε στην 24η θέση της Championship, γεγονός που την οδήγησε στον υποβιβασμό.

Συνολικά, Ο Γούτας αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κάρντιφ 82 φορές, καταγράφοντας πέντε γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Με ανακοίνωσε που εξέδωσε η ουαλική ομάδα, αναφέρει ότι: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους παίκτες που αποχωρούν, για τις προσπάθειές τους στα χρόνα παρουσίας τους στον σύλλογο και να τους ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για το μέλλον».

We can now confirm our 2024/25 Retained List.

We’d like to thank all of the leaving players for their efforts and wish them all the very best for the future.#CityAsOne

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) June 12, 2025