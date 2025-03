Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με τον τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Κένυας να διαπραγματεύεται συμφωνία για στημένο παιχνίδι, με τον ίδιο πάντως να αρνείται τις κατηγορίες.

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες που αφορούν στημένους αγώνες βρίσκεται ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Κένυας, Πάτρικ Ματασί, ενός από τους καλύτερους τερματοφύλακες στη χώρα.

Τις τελευταίες ώρες έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο βίντεο που τον δείχνει να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο συνομιλώντας με έναν άντρα που δεν φαίνεται, σχετικά με τη συμμετοχή του σε στημένο παιχνίδι στο πρωτάθλημα της Κένυας και τα λεφτά που θα έπαιρνε ο ίδιος!

Kenyan men's national football team goalkeeper Patrick Matasi has been dragged into serious allegations of match-fixing after a secretly recorded video was leaked allegedly showing him negotiating a deal to manipulate the outcome of a Kenyan Premier League (KPL) match.



Matasi,… pic.twitter.com/aX7eVqL58r