Η Άντερλεχτ πήρε τον Μπέσνικ Χάσι μέσα από τα «χέρια» της Σερκλ Μπριζ

Η Άντερλεχτ «έκλεψε» τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, Μπέσνικ Χάσι μέσα από τα χέρια της Σερκλ Μπριζ.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Μπέσνικ Χάσι βρισκόταν χωρίς εργασία από τις αρχές Μαρτίου που ολοκληρώθηκε η συνεργασία του με την Μέχελεν και όπως είχε αποκαλυφθεί τις τελευταίες ώρες, είχε αναχωρήσει από την πατρίδα του Αλβανία για το Βέλγιο για να υπογράψει στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αυτός ήταν η Σερκλ Μπριζ, τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη (18/03), αφού ένα τηλεφώνημα έμελλε να κάνει τα πράγματα να πάρουν πολύ διαφορετική τροπή. Η Άντερλεχτ αποφάσισε να «χωρίσει» με τον προπονητή της, Ντέιβιντ Χούμπερτ κι έτσι αποφάσισε να μπει... σφήνα στην υπόθεση του 53χρονου Αλβανού τεχνικού.

Εκείνη έκανε ένα τηλεφώνημα στον Χάσι και τον έπεισε να μην πάει στην Σερκλ, αφήνοντάς την στα... κρύα του λουτρού και να έρθει στην ιστορικότερη ομάδα του Βελγίου.

