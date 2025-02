Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: H... Last Chance του «δικέφαλου»!

Ντέρμπι στη Super League, μεγάλο ματς στην Αγγλία ανάμεσα σε Σίτι και Λίβερπουλ, ο Μόις κόντρα στη Γιουνάιτεντ και τα Crazy Stats σας βάζουν στο κλίμα με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την αγωνιστική που έρχεται!

Το μεγάλο ντέρμπι της Super League διεξάγεται το βράδυ της Κυριακής, όταν ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να τρέχουν αήττητο σερί 14 αγώνων στο πρωτάθλημα, που αυτή τη στιγμή είναι το κορυφαίο στην κατηγορία, όμως δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 2 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους. Η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στα 3 ματς ήταν τον Δεκέμβριο του 1994… Θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να πάρει θετικό αποτέλεσμα μετά το ταξίδι του στη Ρουμανία την περασμένη Πέμπτη; Στο 2.20 βρίσκουμε το Χ2.

Οι γηπεδούχοι, πάντως, που συνεχίζουν να απολαμβάνουν την κορυφή, πέρασαν νικηφόρα από την Τούμπα στον πρώτο γύρο με 3-2 και θα προσπαθήσουν να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ δύο φορές στην ίδια σεζόν για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος μετά το 2015-16 (εξαιρουμένων των αποτελεσμάτων άνευ αγώνα). Θα τα καταφέρουν; Στο 1.63 ο άσος.

Μετά τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Λαμία, με στόχο ακόμα μία νίκη. Οι «πράσινοι» έχουν γνωρίσει μόνο 1 ήττα στο ζευγάρι στις 17 προηγούμενες αναμετρήσεις τους για το πρωτάθλημα (1-0 τον Ιανουάριο του 2019), ενώ μετράνε 5 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες. Θα βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί των 3 εξόδων χωρίς νίκη; Στο 1.37 βρίσκουμε το διπλό. Επιπλέον, οι γηπεδούχοι έχουν χάσει και τα 6 προηγούμενα παιχνίδια τους, χωρίς να πετύχουν ούτε ένα γκολ. Στην ιστορία του πρωταθλήματος (εξαιρούνται τυχόν νίκες άνευ αγώνα) καμία ομάδα δεν είδε αυτό το σερί να φτάνει στις 7 αγωνιστικές. Θα γράψει αρνητική ιστορία η Λαμία; Στο 1.95 η απόδοση στον συνδυασμό 2 με N/G.

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα και θα ποντάρει στην εντυπωσιακή παράδοση που έχει δημιουργήσει στο ζευγάρι. Η Ένωση ηττήθηκε για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2017 (0-2) και από τότε το αήττητο σερί της έφτασε στα 16 παιχνίδια για το πρωτάθλημα (με 12 νίκες). Στην Τρίπολη, μάλιστα, η ΑΕΚ δεν έχασε κανένα από τα 7 πιο πρόσφατα, ενώ η ομάδα του Αλμέιδα προέρχεται από 4 διαδοχικές νίκες στη Super League, επίδοση που είναι η κορυφαία της από τον Απρίλιο του 2023. Θα μπορέσει η ΑΕΚ να βάλει τέλος στο νικηφόρο σερί των 4 αγώνων του Αστέρα (το κορυφαίο του από τον Φεβρουάριο του 2022) στο πρωτάθλημα; Στο 1.50 η απόδοση στο διπλό.

Οι Κυριακές της Λίβερπουλ και το σερί της Σίτι

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής στην Premier League κάνει σέντρα το απόγευμα της Κυριακής, όταν η Σίτι υποδέχεται τη Λίβερπουλ. Οι Citizens έχουν χάσει μόλις 1 από τα 15 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα στο Μάντσεστερ. Η μοναδική ήττα καταγράφηκε τον Νοέμβριο του 2015 με 4-1, όταν στον πάγκο καθόταν ο Μανουέλ Πελεγκρίνι. Στο 2.75 προσφέρεται ο άσος.

13 - Tonight was Manchester City’s 13th defeat of the season across all competitions, which is now the most ever by a Pep Guardiola side in a single campaign in his managerial career. Unprecedented. pic.twitter.com/pQMFlI8tzI — OptaJoe (@OptaJoe) February 19, 2025

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου η Λίβερπουλ έφτασε δίκαια στη νίκη με 2-0 και τώρα θα επιχειρήσει να κερδίσει 2 φορές στην ίδια σεζόν τη Σίτι για πρωτάθλημα μετά το 2015-16. Κόντρα στον τελευταίο πρωταθλητή, μάλιστα, οι Reds έκαναν το… double 6 φορές στο παρελθόν, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα. Η πιο πρόσφατη σεζόν, πάντως, που το κατάφεραν ήταν κόντρα στην Τσέλσι το 2010-11. Η απόδοση στο διπλό κυμαίνεται στο 2.25.

31 - Mohamed Salah's goals and assists combined have been worth 31 points to Liverpool this season, the most by a player in a Premier League season since Jamie Vardy for Leicester City in 2015-16 (32). Integral. pic.twitter.com/A4idP6vlao — OptaJoe (@OptaJoe) February 20, 2025

Η Λίβερπουλ έχει και το θετικό ότι το ντέρμπι διεξάγεται Κυριακή, μία μέρα που δεν έχει γνωρίσει την ήττα στο πρωτάθλημα εδώ και 13 αγώνες, κερδίζοντας τους 11 από αυτούς. Πέτυχε, μάλιστα, 2+ γκολ σε όλες τις περιπτώσεις. Τέλος, ο Μοχάμεντ Σαλάχ, που συνεχίζει τις εντυπωσιακές επιδόσεις φέτος, έχει πετύχει 8 γκολ και έχει μοιράσει 5 ασίστ στα 13 παιχνίδια του κόντρα στη Σίτι του Πεπ. Άλλη μία άμεση συμμετοχή σε γκολ να κάνει τώρα και θα πιάσει τον Τζέραρντ (4 γκολ, 10 ασίστ) στα παιχνίδια με τους Citizens. Σε απόδοση 2.00 να σκοράρει ο Σαλάχ οποιαδήποτε στιγμή.

Μόις vs Αμορίμ

Το μεσημέρι του Σαββάτου η ανανεωμένη Έβερτον του Ντέιβιντ Μόις υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που κατρακυλά όλο και περισσότερο στη βαθμολογία. Οι «κόκκινοι διάβολοι» θα ποντάρουν στην καλή παράδοση που έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια στο ζευγάρι, καθώς μετράνε 5 διαδοχικές νίκες, χωρίς να δεχθούν καν γκολ στις 4 από αυτές. Η τελευταία φορά που τα «ζαχαρωτά» γνώρισαν 6 διαδοχικές ήττες χωρίς να σκοράρουν κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο ήταν το 1960, τότε από τη Γουλβς.

Crystal Palace 1-2 Everton



Everton are now unbeaten in five Premier League games, winning four of them. Most importantly, they are now 13 points clear of the relegation zone. pic.twitter.com/2dWgCa9IGy — Opta Analyst (@OptaAnalyst) February 15, 2025

Η προηγούμενη φορά, μάλιστα, που ηττήθηκαν σε 3 διαδοχικά παιχνίδια στο Goodison Park από τη Γιουνάιτεντ για το πρωτάθλημα ήταν τον Σεπτέμβριο του 2007. Αν βάλουμε στην εξίσωση και τα μηδέν γκολ, τότε πρέπει να γυρίσουμε πίσω στον Αύγουστο του 1997, προκειμένου να δούμε σερί εντός έδρας ήττες χωρίς γκολ… Θα βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί οι γηπεδούχοι ή θα πανηγυρίσουν και φέτος οι φιλοξενούμενοι; Στο 2.55 ο άσος και στο 2.80 το διπλό αντίστοιχα. Κρατάμε και το ότι ο Μόις κέρδισε και τα 2 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του με αντίπαλο τη Γιουνάιτεντ, όταν ήταν στον πάγκο της Γουέστ Χαμ (1-0 και 2-0). Η τελευταία φορά που πανηγύρισε 3 διαδοχικές εντός έδρας νίκες επί των Red Devils ήταν τον Αύγουστο του 2012 με την Έβερτον.

Η Γιουνάιτεντ, πάντως, συνεχίζει να δυσκολεύεται πολύ στο σκοράρισμα στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων της στην Premier League, έχοντας σκοράρει μόλις 1 φορά (με πέναλτι ο Μπρούνο Φερνάντες επί της Μπράιτον) στις 10 προηγούμενες αγωνιστικές. Αυτό το σερί χωρίς γκολ από ανοιχτό παιχνίδι είναι και το χειρότερό της στην ιστορία της κατηγορίας (είχε συμπληρώσει 9 ματς τον Μάιο του 2021).

8 - Manchester United have lost eight of their last 12 Premier League games (W3 D1); since the date of the first game in this spell (Dec 4th v Arsenal), the only sides to lose more matches in the competition are the current bottom two, Leicester (9) and Southampton (10). Rut. pic.twitter.com/NgFR7F0Zog — OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2025

Οι γηπεδούχοι, πάντως, έχουν δείξει σημαντική βελτίωση τελευταία και έχουν σκοράρει 2+ γκολ σε κάθε ένα από τα 3 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η κορυφαία από τον Δεκέμβριο του 2017. Στο 1.57 το Under 1,5 για τη Γιουνάιτεντ στο πρώτο ημίχρονο, στο 3.10 ο άσος στο πρώτο ημίχρονο.

Κράτησε τη διαφορά η Μπάγερν

Μπορεί να μην έκανε ούτε ένα σουτ εντός εστίας, αλλά η Μπάγερν πήρε ισοπαλία με 0-0 στο Λεβερκούζεν, διατήρησε τη διαφορά της στην κορυφή και μετά τη δύσκολη πρόκριση επί της Σέλτικ στο Champions League, ετοιμάζεται για νέο δύσκολο παιχνίδι, αυτή τη φορά στο Μόναχο κόντρα στην Άιντραχτ.

0 - Bayer 04 Leverkusen are only the second team not to concede a shot on target in a Bundesliga match on record (since 2004-05) against Bayern Munich, previously only VfL Wolfsburg managed this in May 2008 within that period. Anomaly. pic.twitter.com/VklOiinRCW — OptaFranz (@OptaFranz) February 15, 2025

Οι Βαυαροί συνήθως δείχνουν πολύ καλύτερο πρόσωπο μπροστά στο κοινό τους, όπου έχουν πετύχει 9 διαδοχικές νίκες για το πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η κορυφαία τους από το 2020. Έχουν, μάλιστα, πετύχει 3+ γκολ σε όλα αυτά τα ματς, κάτι που είχαν να κάνουν από το 1993. Μαζί με την Άιντραχτ, άλλωστε, παραμένουν οι μοναδικές ομάδες, που έχουν κολλήσει στο μηδέν μόλις από 1 φορά φέτος. Σε ενισχυμένη απόδοση 2.40 προσφέρεται ο άσος σε συνδυασμό με G/G, ενώ στο 2.25 το G/G σε συνδυασμό με Over 3,5.

Τέλος, ο Ούγκο Εκιτίκε έχει βρει δίχτυα και στα 2 πρώτα του παιχνίδια με αντίπαλο την Μπάγερν. Στον 21ο αιώνα μόνο ο Ντόντι Λουκεμπάκιο σκόραρε και στα 3 πρώτα του ματς κόντρα στους Βαυαρούς (το 2019). Θα ισοφαρίσει εκείνη την επίδοση ο Γάλλος επιθετικός; Στο 3.60 η απόδοση να βρει δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή ο Εκιτίκε.

Τα αρνητικά ρεκόρ της Ντόρτμουντ

Μπορεί η Ντόρτμουντ να πήρε με σχετική άνεση την πρόκριση στους «16» του Champions League, όμως στην Bundesliga, παρά την αλλαγή προπονητή, τα προβλήματα παραμένουν μεγάλα. Η Μπορούσια δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 5 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η χειρότερη από το 2006, ενώ στο 2025 έχει χάσει τα 2 από τα 3 παιχνίδια μπροστά στο κοινό της.

Αν υπολογίσουμε μόνο τη βαθμολογία μόνο μετά τη χειμερινή διακοπή, θα τη βρούμε στην τελευταία θέση με μόλις 4 βαθμούς και διαφορά τερμάτων -7. Με 29 βαθμούς έπειτα από 22 αγωνιστικές οι Βεστφαλοί κάνουν τη χειρότερη σεζόν τους από το 2014-15, όταν βρέθηκαν να δίνουν μάχη για την παραμονή. Το παθητικό των 38 τερμάτων, μάλιστα, είναι το χειρότερό τους από το 2008. Τα αρνητικά ρεκόρ δεν σταματάνε εδώ, καθώς ο Νίκο Κόβατς έγινε ο πρώτος τεχνικός της Ντόρτμουντ που χάνει τα 2 πρώτα του ματς στον πάγκο μετά τον Κονιέτσκα το 1984, ενώ ως προπονητής έχει χάσει και τα 6 τελευταία παιχνίδια του στο Signal Iduna Park (τα 5 ως αντίπαλος)!

😬 So far not so good for @BVB under Niko Kovac, who oversaw a second straight #Bundesliga defeat today that allowed @VfLBochum1848eV to climb off the bottom of the table 🎥 HIGHLIGHTS are here 👇 https://t.co/SmbdIbMzKA — beIN SPORTS (@beINSPORTS_AUS) February 16, 2025

Σε αυτό που θα ποντάρει η Μπορούσια τώρα στο εντός έδρας ματς με την Ουνιόν είναι η εξαιρετική παράδοση που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια, κερδίζοντας και τα 5 πιο πρόσφατα εντός έδρας μεταξύ τους παιχνίδια. Θα διευρύνει το σερί, βάζοντας τέλος και στα αρνητικά της σερί ή όχι; Στο 1.57 βρίσκουμε τον άσο, στο 2.37 το Χ2.

bwin Quick Hits

Ο ΟΦΗ δεν έχει χάσει κανένα από τα 4 προηγούμενα παιχνίδια κόντρα στην Καλλιθέα για τη Super League, σερί που είναι το κορυφαίο στην ιστορία του ζευγαριού. Θα το διευρύνει; Στο 2.80 προσφέρεται το διπλό.

Κανένα από τα 8 προηγούμενα εντός έδρας ματς με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό δεν έχει χάσει ο Ατρόμητος, σερί που είναι το κορυφαίο του έπειτα από εκείνα κόντρα σε Λαμία (10) και Λεβαδειακό (13). Θα συνεχίσουν την καλή παράδοση οι γηπεδούχοι, βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των 3 εντός έδρας ηττών τους (χειρότερη επίδοση από τον Μάρτιο του 2018); Στο 1.85 ο άσος.

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί ο Άρης στα 10 πιο πρόσφατα εντός έδρας ματς κόντρα στον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα (σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018). Σε αυτό το σερί, μάλιστα, οι «κίτρινοι» έχουν δεχθεί μόλις 2 γκολ. Θα φτάσουν σε ακόμα μία νίκη; Σε απόδοση 1.55 ο άσος.

Το αήττητο σερί της Άρσεναλ στο πρωτάθλημα έχει φτάσει στα 15 παιχνίδια και είναι το κορυφαίο της από τον Απρίλιο του 2011. Οι «κανονιέρηδες», μάλιστα, δεν έχουν χάσει σε άλλα τόσα ματς στο γήπεδό τους, κάτι που είχαν να πετύχουν από τον Απρίλιο του 2019. Επόμενος αντίπαλος η Γουέστ Χαμ. Ο άσος πληρώνει 1.27.

4 - No @LaLigaEn team has scored more penalty goals with the score tied than #Barcelona 🔵🔴this season (4, like Alavés and Leganés), with Robert Lewandowski scoring three of those four. Tight. pic.twitter.com/WUHFsbZyLa — OptaJose (@OptaJose) February 17, 2025

Η Μπαρτσελόνα ταξιδεύει στα Κανάρια Νησιά για το παιχνίδι με τη Λας Πάλμας, τρέχοντας αήττητο σερί 9 αγώνων εκτός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις. Συνολικά, μάλιστα, οι παίκτες του Φλικ σκόραραν συνολικά 31 τέρματα και ψάχνουν τώρα την κορυφαία τους επίδοση από το 2022. Σε ενισχυμένη απόδοση 2.20 προσφέρεται το διπλό σε συνδυασμό με Over 3,5.

Μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Σίτι στο Champions League, η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Χιρόνα, την οποία έχει κερδίσει και στα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ. Θα διευρύνει η «βασίλισσα» το συγκεκριμένο σερί; Στο 2.35 βρίσκουμε τον συνδυασμό του 1 με N/G.

Η Ίντερ τρέχει εντυπωσιακό εντός έδρας σερί επί της Τζένοα, την οποία κερδίζει για 10 διαδοχικά παιχνίδια για τη Serie A, με το συνολικό σκορ να είναι 27-2. Καμία ομάδα, μάλιστα, δεν έχει πετύχει περισσότερα γκολ από τους «νερατζούρι» στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων στην κατηγορία (27, όσα έχει και η Αταλάντα), με τον 1 από το 1ο ημίχρονο να προσφέρεται σε ενισχυμένη απόδοση 1.90.

Γιουβέντους και Κάλιαρι αναδείχθηκαν ισόπαλες στα 2 τελευταία τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Μόλις 1 φορά στην ιστορία τους αυτό το σερί έφτασε στα 3 ματς, το 1992. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Σε απόδοση 3.50 κυμαίνεται η ισοπαλία.

Το πρόγραμμα στην Premier League ξεκινάει την Παρασκευή, όταν η Λέστερ φιλοξενεί την Μπρέντφορντ. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από 5 διαδοχικές εντός έδρας ήττες και θα γράψουν αρνητικοί ιστορία, καθώς ποτέ αυτό το σερί δεν είχε φτάσει στις 6. Σε αυτές τις ήττες, μάλιστα, το συνολικό σκορ ήταν 0-11. Στην ιστορία της Premier League μόνο η Νόριτς έχασε 6 ματς στη σειρά χωρίς να σκοράρει μπροστά στο κοινό της. Θα το εκμεταλλευτούν οι φιλοξενούμενοι, για να φτάσουν στη νίκη; Σε απόδοση 2.05 προσφέρεται το διπλό.

Η Νιουκάστλ προέρχεται από σερί ήττες στο γήπεδό της για το πρωτάθλημα και κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ θα προσπαθήσει να αποφύγει την 3η, κάτι που έχει να της συμβεί από τον Φεβρουάριο του 2021. Ο Έντι Χάου, μάλιστα, έχει να γνωρίσει 3 διαδοχικές εντός έδρας ήττες στην καριέρα του από τον Δεκέμβριο του 2019, όταν καθόταν στον πάγκο της Μπόρνμουθ. Θα βάλουν τέλος οι γηπεδούχοι στο αρνητικό τους σερί; Στο 1.80 ο άσος.

2 - Tottenham have won back-to-back Premier League games (v Brentford and Manchester United) for just the second time this season (also in September v Brentford and Manchester United). Seconds. pic.twitter.com/ngdQ5GzPzg — OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2025

Η Ίπσουιτς παραμένει η ομάδα με τις λιγότερες νίκες (1) και τα λιγότερα γκολ (9) στους εντός έδρας αγώνες της φέτος στην Premier League. Από τη νίκη επί της Τσέλσι, μάλιστα, τον περασμένο Δεκέμβριο, μετράει 3 ήττες στο Portman Road με συνολικό σκορ 1-10. Θα το εκμεταλλευτεί η Τότεναμ, για να πανηγυρίσει ακόμα μία νίκη; Η απόδοση για το 2 κυμαίνεται στο 2.00.

Κάθε φορά που η Άστον Βίλα αγωνίζεται απόγευμα Σαββάτου στην Premier League, όλα της πάνε καλά. Από τα 22 τελευταία ματς που έχει δώσει στις 19:30 έχει χάσει μόλις 1 φορά (0-2 από την Άρσεναλ τον περασμένο Αύγουστο). Τώρα, ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Τσέλσι τη συγκεκριμένη ώρα. Θα μπορέσει να διευρύνει το εντυπωσιακό σερί; Στο 2.70 βρίσκουμε τον άσο.

Το αήττητο σερί της Γουλβς στην έδρα της Μπόρνμουθ για το πρωτάθλημα έχει φτάσει στα 4 παιχνίδια και είναι το κορυφαίο της κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Θα μπορέσουν και φέτος να πάρουν θετικό αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι; Στο 2.25 το Χ2.

Η Κρίσταλ Πάλας προέρχεται από 3 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στην Premier League και, μάλιστα, με το ίδιο σκορ: 2-0. Τώρα, κόντρα στη Φούλαμ θα ψάξει για πρώτη φορά στην ιστορία της 4 σερί διπλά. Θα τα καταφέρει; Στο 3.50 προσφέρεται το διπλό, ενώ στο 2.00 η επιλογή για σύνολο τερμάτων 2-3.

Σε καμία από τις 6 προηγούμενες εξόδους της στην έδρα της Σαουθάμπτον δεν ηττήθηκε για την Premier League η Μπράιτον. Θα φτάσει σε ακόμα μία νίκη; Στο 1.62 προσφέρεται το διπλό.

3 - Santiago Giménez became the third player to score in each of his first two Serie A appearances for Milan in the three points for a win era – among those in their debut season in the competition – after Andriy Shevchenko and Christian Pulisic. Fierce.#MilanVerona pic.twitter.com/yMAfgmCH9R — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 15, 2025

Εντυπωσιακή παράδοση έχει δημιουργήσει η Τορίνο όταν υποδέχεται τη Μίλαν, καθώς έχει χάσει μόλις 1 από τα 11 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια (0-7 τον Μάιο του 2021). Οι δυο τους έμειναν στο 2-2 στο ματς του πρώτου γύρου και η τελευταία φορά που και δεν αναδείχθηκε νικητής σε κανένα από τα δύο παιχνίδια τους την ίδια σεζόν ήταν το 2017-18. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Στο 3.30 προσφέρεται η ισοπαλία.

Το νικηφόρο σερί της Ρόμα επί της Μόντσα έχει φτάσει στα 5 παιχνίδια για το πρωτάθλημα, με τους Giallorossi να σκοράρουν τουλάχιστον 2 φορές σε κάθε ένα από αυτά. Σε απόδοση 1.88 βρίσκουμε το 1 με χάντικαπ -1.

Η Ατλάντα κέρδισε και τα 5 τελευταία ματς με αντίπαλο την Έμπολι για τη Serie A. Θα συνεχίσει το καλό σερί, για να επιστρέψει στις νίκες; Στο 1.55 το διπλό.

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Αλαβές στα 16 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο την Εσπανιόλ για το πρωτάθλημα (0-1 τον Νοέμβριο του 2016). Οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα, παραμένουν χωρίς εκτός έδρας νίκη για 12 εξόδους (τελευταία τους ήταν το 3-1 επί της Ράγιο τον Μάιο του 2023), επίδοση που είναι η χειρότερή τους από το 1989. Θα φτάσουν οι γηπεδούχοι σε ακόμα μία νίκη; Ο άσος τιμάται στο 1.83.

Ο Τιμ Κλάιντινστ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τη φανέλα της Γκλάντμπαχ, έχοντας σκοράρει και στις 5 τελευταίες αγωνιστικές στην Bundesliga. Τώρα, κόντρα στην Άουγκσμπουργκ, έχει τη δυνατότητα να γίνει ο πρώτος παίκτης της Μπορούσια, που σκοράρει για 6 σερί ματς στο πρωτάθλημα, μετά τον Όλιβερ Νόιβιλ τη σεζόν 2004-05. Θα τα καταφέρει; Σε απόδοση 2.15 να σκοράρει ο Κλάιντινστ οποιαδήποτε στιγμή.

