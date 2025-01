Όταν η ΑΕΚ κρατάει το μηδέν, κερδίζει!

Ντέρμπι στη Super League, ντέρμπι στην Αγγλία, δύο ντέρμπι στην Ιταλία. Από τα Crazy Stats πριν από αυτή την αγωνιστική δεν λείπει τίποτα!

Τα ντέρμπι στη Super League συνεχίζονται, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την ΑΕΚ το απόγευμα της Κυριακής. Οι γηπεδούχοι μπορεί να έχουν κερδίσει μόλις 1 από τα 7 τελευταία ματς στο ζευγάρι, όμως δεν έχουν χάσει και κανένα από τα 4 πιο πρόσφατα. Τα 3 από αυτά, πάντως, έληξαν χωρίς νικητή, με την ισοπαλία να προσφέρεται στο 3.40.

Υπάρχει και ένα εντυπωσιακό στατιστικό, που από τη σεζόν 1998-99 και μετά, θέλει να την ΑΕΚ να αποφεύγει την ήττα στην Τούμπα μόνο στα παιχνίδια που δεν δέχεται γκολ. Αυτό έχει συμβεί μόλις 6 φορές σε αυτό το διάστημα, καθώς στις υπόλοιπες 23 περιπτώσεις ο ΠΑΟΚ σκόραρε και απέφυγε την ήττα, φτάνοντας σε 17 νίκες. Σε απόδοση 1.80 βρίσκουμε το G/G. Άλλωστε, έχουν περάσει σχεδόν 2 χρόνια (από τον Μάρτιο του 2023) από την τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ κράτησε το μηδέν για 3 διαδοχικά ματς στο πρωτάθλημα (δεν έχει δεχθεί γκολ σε κανένα από τα 2 τελευταία φέτος).

Συνεχίζει αήττητος με Βιτόρια

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αήττητη πορεία του με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο και αυτή τη φορά υποδέχεται τον ΟΦΗ. Ο Πορτογάλος συνεχίζει να κυνηγάει τα ρεκόρ του Αλμπέρτο Μαλεζάνι, καθώς θα επιχειρήσει να γίνει ο πρώτος μετά τον Ιταλό (το 2005), που δεν χάνει κανένα από τα 12 πρώτα του παιχνίδια στον πάγκο των «πρασίνων» στο πρωτάθλημα.

Αν τα καταφέρει, θα οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στη 2η νίκη του στην ίδια σεζόν επί του ΟΦΗ για πρώτη φορά μετά το 2011-12. Τέσσερις διαδοχικές εντός έδρας νίκες, μάλιστα, οι γηπεδούχοι έχουν να κάνουν εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2024. Στο 1.32 βρίσκουμε τον άσο.

Από εκεί και πέρα, ο Φώτης Ιωαννίδης έχει άμεση συμμετοχή στα 5 από τα 7 τελευταία γκολ του Παναθηναϊκού στη Super League, σκοράροντας τα 4 από αυτά. Βρήκε δίχτυα και στα 2 πιο πρόσφατα παιχνίδια και θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει την κορυφαία του επίδοση, καθώς τον Φεβρουάριο του 2024 είχε σκοράρει για 3 ματς στη σειρά. Στο 2.30 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ιωαννίδης.

Εντυπωσιακό σερί ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έχει πάρει διαφορά στην κορυφή και θέλει να τη διατηρήσει στο εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν χάσει κανένα από τα 25 πιο πρόσφατα ματς στο ζευγάρι, με την τελευταία τους ήττα να σημειώνεται τον Απρίλιο του 2006 (2-3). Από τότε, έχουν φτάσει στη νίκη σε 22 περιπτώσεις, αλλά έμειναν στο 2-2 στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Η τελευταία φορά, που έχασαν βαθμούς και στα 2 ματς στην ίδια σεζόν στο ζευγάρι ήταν το 1993-94. Το διπλό προσφέρεται στο 1.44.

Άλλωστε, το εκτός έδρας αήττητο σερί της ομάδας του Μεντιλίμπαρ στο πρωτάθλημα έφτασε στα 6 παιχνίδια. Από τον Δεκέμβριο του 2023 έχει ο Ολυμπιακός να κάνει καλύτερο (7 αγωνιστικές). Παράλληλα, η τελευταία φορά που έτρεξε καλύτερο αήττητο σερί ανεξαρτήτως έδρας ήταν τον Απρίλιο του 2023 (20 παιχνίδια τότε, τώρα έχει φτάσει στα 11).

Κρατάμε και το ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πετύχει 7 γκολ φέτος στα πρώτα 15 λεπτά των αγώνων τους, επίδοση που είναι η κορυφαία στην κατηγορία. Ο Λεβαδειακός, από την άλλη, είναι η ομάδα που έχει δεχθεί τα περισσότερα φέτος στο ίδιο διάστημα (11). Σε απόδοση 2.15 βρίσκουμε το διπλό από το 1ο ημίχρονο.

Τέλος, ο Ελ Κααμπί έχει σκοράρει και στα 2 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό. Αν βρει και πάλι δίχτυα, θα πρόκειται για την κορυφαία του επίδοση, από τη στιγμή που ήρθε στην Ελλάδα. Θα τα καταφέρει; Στο 2.15 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ελ Κααμπί.

Άρσεναλ ή Σίτι;

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής στην Premier League διεξάγεται το απόγευμα της Κυριακής, όταν η Άρσεναλ υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι. Κάθε μία ομάδα έχει τα δικά της προβλήματα, με τους γηπεδούχους να ψάχνουν διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι στο Λονδίνο για πρώτη φορά από το 2009, έχοντας κερδίσει το περσινό ματς με 1-0. Παράλληλα, οι Gunners τρέχουν αήττητο σερί 3 αγώνων στο ζευγάρι, με τον άσο να τιμάται στο 2.05.



Man City 🆚 Chelsea, as it happened ⬇️ pic.twitter.com/DL4LuNwSqB — Premier League (@premierleague) January 25, 2025

Άλλωστε, οι γηπεδούχοι δεν έχουν χάσει κανένα από τα 13 τελευταία τους παιχνίδια στην Premier League, στο κορυφαίο αήττητο σερί τους με τον Αρτέτα στον πάγκο. Η τελευταία φορά που κατέγραψαν καλύτερο ήταν τα 14 ματς χωρίς ήττα με τον Έμερι στον πάγκο το 2018.

Η Σίτι, πάντως, δείχνει βελτίωση στα τελευταία παιχνίδια και έχει εντυπωσιακή παράδοση όσον αφορά τα παιχνίδια που δίνει από τον Ιανουάριο και μετά στην Premier League. Πιο συγκεκριμένα, οι Citizens έχουν χάσει μόλις 1 από τα 40 τελευταία ματς σε αυτό το διάστημα (0-1 από την Μπρέντφορντ το 2023), με το αήττητο σερί να έχει φτάσει στα 23 παιχνίδια, σκοράροντας κατά μέσο όρο 2,9 γκολ σε αυτά. Θα το διευρύνει η ομάδα του Γκουαρδιόλα; Στο 1.72 προσφέρεται η διπλή ευκαιρία Χ2 και στο 3.40 το διπλό.

Ντέρμπι στην Ιταλία

Η Serie A έχει μεγάλα ντέρμπι αυτή την αγωνιστική, με το Derby della Madonnina, ανάμεσα σε Μίλαν και Ίντερ, να είναι το πρώτο χρονικά. Οι Rossoneri έχουν κερδίσει και τα 2 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με την τελευταία φορά που σημείωσαν 3 διαδοχικές νίκες να είναι το 2011. Ο άσος τιμάται στο 3.75. Στον πάγκο της Μίλαν αυτή τη φορά θα κάθεται ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, που θα προσπαθήσει να γίνει ο πρώτος της προπονητής, που κερδίζει και τα 2 πρώτα του ντέρμπι, μετά τον Μάσιμο Αλέγκρι το 2011.

1 - For the first time in #SerieA history, #Milan won a match by coming back from behind, scoring two goals from the 90th minute onwards. Comeback.#MilanParma — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 26, 2025

Από τη στιγμή, πάντως, που ο Σιμόνε Ιντζάγκι βρέθηκε στον πάγκο της Ίντερ, οι Nerazzurri πάντα σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο των ντέρμπι με τη Μίλαν (7 παιχνίδια) για τη Serie A! Στο 2.45 βρίσκουμε το διπλό στο πρώτο ημίχρονο. Η Ίντερ, μάλιστα, εντυπωσιάζει φέτος εκτός έδρας στο πρωτάθλημα, όπου μετράει 7 διαδοχικές νίκες, με συνολικό σκορ 23-0. Τώρα, κυνηγάει το all-time ρεκόρ της Μίλαν, που το 1994 κράτησε το μηδέν σε 8 διαδοχικές εξόδους. Τι καλύτερο ματς από το να ισοφαρίσει εκείνη την επίδοση από το ντέρμπι; Στο 2.45 προσφέρεται το διπλό, στο 2.00 το N/G.

Ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στα τελευταία παιχνίδια για τους Nerazzurri είναι ο Ντάμφρις, που έχει σκοράρει και στα 3 τελευταία ματς πρωταθλήματος. Μόνο ένας αμυντικός στην ιστορία της κατηγορίας κατάφερε να πετύχει γκολ σε 4 διαδοχικές αγωνιστικές: ο Κριστιάν Τερλίτσι με τη φανέλα της Παλέρμο το 2005. Θα τον «πιάσει» ο Ολλανδός; Στο 6.25 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ντάμφρις.

8 - Among the players who made their Serie A debut this season, only Artem Dovbyk (9) has been involved in more goals than Ché Adams (8, level with Nuno Tavares): 6 goals and 2 assists for the Granata's striker. Impact.#TorinoCagliari — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 24, 2025

Τέλος, ο Λαουτάρο Μαρτίνες έχει πετύχει 9 γκολ μέχρι τώρα στη Serie A και αν βρει και πάλι δίχτυα, θα γίνει μόλις ο 6ος παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος με 10+ τέρματα σε 6 διαδοχικές σεζόν. Θα το πετύχει; Στο 2.55 να πετύχει γκολ οποιαδήποτε στιγμή ο Μαρτίνες.

Λίγο αργότερα, η Ρόμα αντιμετωπίζει τη Νάπολι στο Derby del Sole. Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε, που απολαμβάνει την κορυφή, έχει χάσει μόλις 1 από τα 10 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα (0-2 τον Δεκέμβριο του 2023). Τρέχει, μάλιστα, εντυπωσιακό νικηφόρο σερί 7 αγώνων στο πρωτάθλημα, που είναι το κορυφαίο της μετά τον Φεβρουάριο του 2023. Θα το διευρύνει; Σε απόδοση 2.35 βρίσκουμε το διπλό.

Από εκεί και πέρα, η Νάπολι θα πρέπει να σταματήσει τον φορμαρισμένο Ντόβμπικ, αν θέλει να τα καταφέρει. Ο Ουκρανός επιθετικός της Ρόμα έχει σκοράρει και στα 3 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος και θα προσπαθήσει να γίνει ο πρώτος παίκτης των Giallorossi, που βρίσκει δίχτυα για 4 διαδοχικές αγωνιστικές μετά τον Μχιταριάν τον Μάιο του 2021. Θα τα καταφέρει; Στο 3.50 η απόδοση να σκοράρει ο Ντόβμπικ οποιαδήποτε στιγμή.

Ο Παναιτωλικός έχει κερδίσει και τα 3 τελευταία ματς κόντρα στον Ατρόμητο, επίδοση που ήδη είναι η κορυφαία στην ιστορία του ζευγαριού. Θα συνεχίσουν οι γηπεδούχοι αυτό το σερί; Στο 2.95 προσφέρεται ο άσος.

Ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και αν κερδίσει και τη Λαμία, θα ισοφαρίσει την κορυφαία επίδοση στην ιστορία του στο πρωτάθλημα με 6 νίκες. Θα τα καταφέρει; Ο άσος πληρώνει 1.71.

Κανένα από τα 14 τελευταία της παιχνίδια με αντίπαλο την Αλαβές δεν έχει χάσει η Μπαρτσελόνα στο πρωτάθλημα, φτάνοντας στη νίκη σε 12 περιπτώσεις. Σε αυτό το σερί έχει ξεχωρίσει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, που στα 3 τελευταία ματς του στο ζευγάρι έχει βρει δίχτυα 6 φορές! Σε απόδοση 3.80 να πετύχει 2 ή περισσότερα γκολ ο Λεβαντόφσκι.

Η Λίβερπουλ έχει δύσκολη έξοδο στην έδρα της Μπόρνμουθ, κόντρα στην οποία σκοράρει για 15 διαδοχικά παιχνίδια στην Premier League. Στα 10 από αυτά, μάλιστα, πέτυχε 3+ τέρματα. Σε απόδοση 2.10 προσφέρεται το Over 3,5.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί την Κρίσταλ Πάλας και ο Ρουμπέν Αμορίμ ψάχνει 2η διαδοχική νίκη στην Premier League για πρώτη φορά στο 13ο παιχνίδι του στον πάγκο των Red Devils. Ο τελευταίος προπονητής της Γιουνάιτεντ, που περίμενε τόσα παιχνίδια, για να πετύχει κάτι ανάλογο ήταν ο Τόμι Ντόχερτι τη σεζόν 1972-73. Θα τα καταφέρει επιτέλους ο Πορτογάλος; Στο 2.10 προσφέρεται ο άσος.



7 - Tottenham have failed to win any of their last seven Premier League games (D1 L6), their longest winless run in the top-flight since a nine-match stint between May and October 2008. Beaten. pic.twitter.com/cUoEGWue3T — OptaJoe (@OptaJoe) January 26, 2025

Μόλις 1 νίκη έχει πετύχει η Μπρέντφορντ στις 7 προηγούμενες αναμετρήσεις με την Τότεναμ για την Premier League. Και τα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, μάλιστα, στο Gtech Community Stadium έληξαν ισόπαλα. Θα συνεχιστεί το σερί; Στο 3.90 βρίσκουμε την ισοπαλία.

Η Γιουβέντους φιλοξενεί την Έμπολι και ο Κόλο Μουάνι μπορεί να γίνει μόλις ο 2ος παίκτης στην ιστορία των «μπιανκονέρι» (στην εποχή που η νίκη δίνει 3 βαθμούς), μετά τον Κάρλος Τέβες, που θα βρει δίχτυα και στα 2 πρώτα του παιχνίδια στη Serie A. Θα τα καταφέρει ο Γάλλος; Σε απόδοση 2.75 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή.

Εξαιρετικό είναι το εντός έδρας σερί που τρέχει η Νιουκάστλ με αντίπαλο τη Φούλαμ, καθώς δεν έχει ηττηθεί σε κανένα από τα 8 τελευταία για το πρωτάθλημα. Η πιο πρόσφατη ήττα της στο ζευγάρι σημειώθηκε τον Μάιο του 2009, ενώ σε αυτό το σερί έχει κρατήσει και 6 φορές το μηδέν. Στο 1.66 κυμαίνεται η απόδοση στον άσο.

Η Λεβερκούζεν όχι μόνο δεν έχει χάσει κανένα από τα 23 παιχνίδια που έδωσε Κυριακή για την Bundesliga, αλλά έχει κερδίσει και τα 3 τελευταία, σκοράροντας πάντα 4+ γκολ. Επόμενος αντίπαλος είναι η Χόφενχαϊμ και ο 1 σε συνδυασμό με Over 3,5 πληρώνει 2.20.

Η Ντόρτμουντ συνεχίζει να προβληματίζει και κάνει τη χειρότερή της επίδοση εκτός έδρας στο πρωτάθλημα από τη σεζόν 2014-15, έχοντας μαζέψει μόλις 5 βαθμούς στις εξόδους της. Τώρα, ταξιδεύει στην έδρα της Χάιντενχαϊμ και ο υπηρεσιακός τεχνικός Τούλμπεργκ κινδυνεύει να γίνει ο πρώτος προπονητής των Βεστφαλών, που δεν κερδίζει κανένα από τα 2 πρώτα του παιχνίδια στην Bundesliga, μετά τον Τόμας Ντολ το 2007. Θα γράψει και πάλι αρνητική ιστορία η Μπορούσια; Σε απόδοση 1.98 βρίσκουμε τη διπλή ευκαιρία 1Χ.

Η Άιντραχτ υποδέχεται τη Βόλφσμπουργκ και σε αυτό το παιχνίδι θα αναμετρηθούν δύο από τις ομάδες, που έχουν πετύχει τα περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο των αγώνων τους στην Bundesliga. Οι γηπεδούχοι έχουν πετύχει 23, οι φιλοξενούμενοι 24 και μόνο η Μπάγερν έχει περισσότερα φέτος (32). Στο 2.60 η απόδοση στο G/G στο 2ο ημίχρονο.

Η Λάτσιο δεν έχει χάσει κανένα από τα 19 τελευταία ματς κόντρα στην Κάλιαρι στη Serie A, κερδίζοντας τα 16 από αυτά. Ανάμεσά τους είναι και τα 5 τελευταία εκτός έδρας στο ζευγάρι, με συνολικά τέρματα 12-3. Θα κερδίσουν και πάλι οι φιλοξενούμενοι; Στο 2.05 προσφέρεται το διπλό.

16 - Atletico de Madrid have taken 16 points from losing positions in LaLiga 2024/25, the most of any team in Europe's top five leagues this season. Timely. pic.twitter.com/MssJ2tzZb9 — OptaJose (@OptaJose) January 25, 2025

Η Ατλέτικο Μαδρίτης μετράει 4 διαδοχικές νίκες επί της Μαγιόρκα στη LaLiga, κρατώντας το μηδέν και στις 3 τελευταίες από αυτές. Οι φιλοξενούμενοι, από την άλλη, έχουν χάσει και τα 4 τελευταία παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς να πετύχουν ούτε ένα τέρμα σε αυτό το αρνητικό σερί. Στο 1.93 προσφέρεται ο συνδυασμός του 1 με το N/G.

Στα 23 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα για την Premier League η Γουλβς, έχει δεχθεί συνολικά 52 τέρματα, επίδοση που είναι η χειρότερη στην ιστορία της μετά τη σεζόν 1932-33. Επόμενο ματς των «λύκων» είναι κόντρα στην Άστον Βίλα, με το Over 2,5 να πληρώνει 1.65.

Το εντυπωσιακό εντός έδρας σερί της Φιορεντίνα με αντίπαλο την Τζένοα έχει φτάσει στα 25 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Θα το διευρύνουν οι «βιόλα»; Στο 1.65 βρίσκουμε τον άσο.

Η Πάρμα έχει ηττηθεί μόλις 1 φορά από τη Λέτσε στις 23 προηγούμενες μεταξύ τους αναμετρήσεις για τη Serie A. Αυτή η ήττα είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 2011. Θα φτάσουν οι γηπεδούχοι σε ακόμα μία νίκη; Στο 2.10 βρίσκουμε τον άσο.

Η Τσέλσι έχει χάσει μόλις 1 από τα 18 προηγούμενα παιχνίδια της κόντρα στη Γουέστ Χαμ για την Premier League (0-1 τον Νοέμβριο του 2019). Κέρδισε, μάλιστα, και τα 4 τελευταία. Θα συνεχίσουν οι «μπλε» το καλό τους σερί; Στο 1.39 ο άσος.

Η Φράιμπουργκ τρέχει εξαιρετικό σερί κόντρα στην Μπόχουμ, έχοντας κερδίσει και τα 6 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Θα το διευρύνει; Στο 2.50 βρίσκουμε το διπλό.

Η Αταλάντα έχει κερδίσει και τα 2 τελευταία εντός έδρας ματς με αντίπαλο την Τορίνο στο πρωτάθλημα. Θα φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της τις 3 διαδοχικές νίκες μπροστά στο κοινό της στο ζευγάρι; Στο 1.41 ο άσος.

Καλό εντός έδρας σερί τρέχει η Βαλένθια με αντίπαλο τη Θέλτα στο πρωτάθλημα, καθώς δεν έχει χάσει κανένα από τα 8 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Κράτησε, μάλιστα, το μηδέν και στα 5 πιο πρόσφατα από αυτά. Θα ισοφαρίσει το αντίστοιχο ρεκόρ της στο ζευγάρι, που κρατάει από το 1979; Στο 2.45 βρίσκουμε τον άσο, στο 5.00 αν τον συνδυάσουμε με N/G.

