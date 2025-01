Άγριο ξέσπασμα του Ιντέγε για το πρωτάθλημα Νιγηρίας

Οργισμένος ο Μπράουν Ιντέγε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται το πρωτάθλημα στη Νιγηρία.

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και του Άρη επέστρεψε στη Νιγηρία, αφού η επιθυμία του ήταν να κλείσει την καριέρα του στη Νιγηρία. Ωστόσο, ο παίκτης της Ενγίμπα εμφανίστηκε οργισμένος για τα όσα ζει εκεί και φυσικά τις άσχημες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και ειδικότερα στο ποδόσφαιρό της.

«Το σύστημα γίνεται ολοένα και χειρότερο, το πρωτάθλημα δε βελτιώνεται. Έχουμε πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε ως Λίγκα. Είμαι χαρούμενος στην Ενγίμπα, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά στη διοργανώτρια αρχή. Οι συνθήκες ταξιδιού είναι άθλιες, οι συνθήκες σε θέμα διατροφής είναι τραγικές, οι συνθήκες στα ξενοδοχεία είναι επίσης άθλιες. Όλα είναι χάλια. Το ποδόσφαιρο της Νιγηρίας δεν είναι έτοιμο για διασυλλογικές διοργανώσεις.

Πρέπει να φτιάξουμε πρώτα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως Λίγκα και μετά να κάνουμε το κάτι παραπάνω εκτός συνόρων. Είναι προτιμότερο από το να ντροπιαζόμαστε» κατέληξε ο Μπράουν Ιντέγε.

|| #NPFL25 || Kwara Utd 2 v Enyimba 0 (FT)



Brown Ideye bares his mind:



The league is not getting better.

We have a long way to go.



We are not ready for continental football, we should out our house in order instead of going there to disgrace ourselves. pic.twitter.com/d13RA9oB95