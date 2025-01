Ολυμπιακός: Ψάχνει πάρτι... 8άδας!

Ολυμπιακός και Ελ Κααμπί συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται κι αυτός να… τσεκάρει εισιτήριο πρόκρισης, ενώ η τελευταία αγωνιστική του Champions League προμηνύεται συναρπαστική.

Μετά το διπλό επί της Πόρτο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καραμπάγκ, ψάχνοντας τη νίκη, που θα αυξήσει κατακόρυφα τις ελπίδες για μία θέση στην πρώτη 8άδα και θα χαρίσει την απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν ξανά την ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν τη σεζόν 2022-23, χάνοντας με 3-0 εντός έδρας, αποτέλεσμα για το οποίο θα προσπαθήσουν να πάρουν «εκδίκηση».

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει χάσει μόλις 1 από τα 9 προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια σε φάση ομίλων, πετυχαίνοντας 6 νίκες σε αυτό το σερί, τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι έχουν χάσει τα 8 από τα 9 πιο πρόσφατα δικά τους. Αν ηττηθούν ξανά, μάλιστα, θα γίνουν η πρώτη ομάδα στην ιστορία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, που χάνει 10 φορές στην ίδια σεζόν. Ο άσος προσφέρεται στο 1.28, όμως αν συνδυαστεί με Over 3,5 γκολ, τότε προσφέρεται σε ενισχυμένη απόδοση 2.85.

Από το ξεκίνημα της προηγούμενης σεζόν, ο Ελ Κααμπί έχει πετύχει 19 γκολ στην Ευρώπη, τα περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη, ενώ με τα 5 φετινά του βρίσκεται στην πρώτη θέση των σκόρερ στο Europa League. Αν βρει και πάλι δίχτυα, τότε θα πιάσει τον Μπεντ Κρίστενσεν, ο οποίος το 1993-94 είχε πετύχει 6 γκολ για τον Ολυμπιακό στο (τότε) Κύπελλο UEFA. Σε απόδοση 3.25 βρίσκουμε την επιλογή να πετύχει το πρώτο γκολ ο Ελ Κααμπί.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε με τη νίκη επί της Σλάβια την προηγούμενη αγωνιστική να κάνει άλμα πρόκρισης, το οποίο θα τσεκάρει στην Ισπανία κόντρα στη Σοσιεδάδ, εκτός αν γίνουν πράγματα και θαύματα. Ελπίδες για την πρώτη 8άδα δεν έχει, όμως αν πάρει βαθμό δεν τον ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Ακόμα και με ήττα, πάντως, πολύ δύσκολα δεν θα συνεχίσει στην Ευρώπη.

PAOK on the rise 📈



3 successive Europa League wins 👏@PAOK_FC | #UEL pic.twitter.com/o06pxbJyNC — UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 24, 2025

Η ομάδα του Λουτσέσκου, λοιπόν, έχει δύσκολη έξοδο, όμως αν καταφέρει να κερδίσει, θα έχει πετύχει διαδοχικά διπλά στο Europa League για πρώτη φορά από το 2011-12, όταν τότε είχε επιβληθεί των Σάμροκ Ρόβερς και Τότεναμ. Πάντως, θα είναι η πρώτη φορά που κερδίζει επί ισπανικού εδάφους, κάτι που δεν κατάφερε να κάνει σε κανένα από τα 6 προηγούμενα ταξίδια του εκεί (2 ισοπαλίες, 4 ήττες). Στο πιο πρόσφατο, πάντως, είχε μείνει στο 0-0 με τη Γρανάδα και θα προσπαθήσει να βάλει τέλος στο εντός έδρας σερί νικών της Σοσιεδάδ στην Ευρώπη, που ψάχνει την 3η διαδοχική από το 2003. Θα τα καταφέρει ο ΠΑΟΚ; Σε απόδοση 2.35 κυμαίνεται η διπλή ευκαιρία Χ2.

Κρίνεται η κορυφή στο Champions League

Η Λίβερπουλ θα κλείσει τη League Phase του Champions League με εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Αϊντχόφεν. Οι Reds βρίσκονται μία ανάσα από το να εξασφαλίσουν την κορυφή, έχοντας κερδίσει και τα 7 παιχνίδια τους μέχρι τώρα. Συν ότι έχουν κερδίσει και τα 5 προηγούμενα ματς στο ζευγάρι στη διοργάνωση, με το διπλό να προσφέρεται στο 2.25.

7 - Liverpool boss Arne Slot is only the second manager in UEFA Champions League history to win each of his first seven games in charge of a club, after Hansi Flick with Bayern Munich (won first seven between 2019-2021). Dominant. pic.twitter.com/vCNCtYYnE3 — OptaJoe (@OptaJoe) January 21, 2025

Ακόμα και ένας βαθμός, πάντως, θα αρκεί στους φιλοξενούμενους. Έτσι, η Αϊντχόφεν, που τρέχει αήττητο σερί 11 εντός έδρας αγώνων σε φάση ομίλων στην Ευρώπη μπορεί να ελπίζει σε θετικό αποτέλεσμα, που θα αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης. Η ισοπαλία πληρώνει 3.50. Σε αυτό το στάδιο, μάλιστα, οι γηπεδούχοι προέρχονται από διαδοχικές νίκες (3 έχουν να πετύχουν από τη σεζόν 2015-16), σκοράροντας 3+ τέρματα. Σε απόδοση 2.15 βρίσκουμε το Over 3,5.

Τέλος, αν ο Μοχάμεντ Σαλάχ βρει δίχτυα, θα γίνει ο πρώτος που πετυχαίνει 50+ γκολ για οποιαδήποτε αγγλική ομάδα στην Ευρώπη (εξαιρουμένων των προκριματικών). Σε απόδοση 2.05 να σκοράρει ο Σαλάχ οποιαδήποτε στιγμή.

Μεγάλο ματς και στη Βαρκελώνη, όπου η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Αταλάντα. Οι γηπεδούχοι έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο top 8, κάτι που διεκδικούν και οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν σκοράρει 2+ γκολ σε κάθε ένα από τα 6 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια τους στο Champions League. Είναι, μάλιστα, η μοναδική ομάδα που έχει μέσο όρο πάνω από 2 γκολ (2,4) σε 5+ εξόδους. Σε απόδοση 2.15 βρίσκουμε το Over 1,5 γκολ για την Αταλάντα, ενώ στο 1.98 ο συνδυασμός G/G & Over 3,5.

18 - @lewy_official 🇵🇱 has scored his 18th #UCL penalty goal and only @Cristiano 🇵🇹 (19) has scored more in this way in the history of the competition (equals Messi). Accurate. pic.twitter.com/G8kchKyIvO — OptaJose (@OptaJose) January 21, 2025

Κρατάμε επίσης το ότι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει πετύχει 31 γκολ σε 24 εντός έδρας ματς στο Champions League για την Μπαρτσελόνα, βρίσκοντας δίχτυα και στα 3 τελευταία. Αυτό το πέτυχε σε ηλικία 36 ετών και έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης. Θα συνεχίσει το σερί σκοραρίσματος; Σε απόδοση 1.71 να σκοράρει ο Λεβαντόφσκι οποιαδήποτε στιγμή.

bwin Quick Hits

Η Ίντερ δεν δέχθηκε γκολ σε κανένα από τα 5 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στο Champions League. Η τελευταία ομάδα που κράτησε το μηδέν για 6 διαδοχικά ματς μπροστά στο κοινό της στη διοργάνωση ήταν η Ατλέτικο Μαδρίτης το 2016, ενώ η τελευταία ιταλική ομάδα που πέτυχε κάτι ανάλογο ήταν η Γιουβέντους το 2005. Θα τα καταφέρει ξανά η Ίντερ με αντίπαλο την Μονακό στο Μιλάνο; Στο 2.50 προσφέρεται η απόδοση στο Under 0,5 γκολ για τους φιλοξενούμενους.

6 + 18 - Inter have kept the most clean sheets in Champions League this season (6) and in general they haven't conceded goal in the most matches in the Big-5 European leagues 24/25 in all competitions (18):



18 - Inter

16 - Real Sociedad

15 - Juventus

15 - Liverpool



Wall.#UCL pic.twitter.com/W2IoqcmxgS — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 23, 2025

Η Γιουβέντους έχει κρατήσει το μηδέν και στα 3 τελευταία παιχνίδια της στο Champions League. Η τελευταία φορά που το έκανε σε 4 διαδοχικές περιπτώσεις στη διοργάνωση ήταν το 2016-17 με τον Αλέγκρι στον πάγκο. Θα τα καταφέρει ξανά με αντίπαλο την Μπενφίκα; Στο 1.88 βρίσκουμε το N/G.

Η Παρί Σεν Ζερμέν προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί της Μάντσεστερ Σίτι και αυτή τη φορά δοκιμάζεται στη Στουτγκάρδη. Οι Παριζιάνοι δεν έχουν χάσει στο τελευταίο ματς φάσης ομίλων στο Champions League από το 2017 (1-3 από την Μπάγερν), κερδίζοντας στις 5 από τις 6 πιο πρόσφατες περιπτώσεις. Θα συνεχίσουν το καλό τους σερί; Στο 2.65 κυμαίνεται το διπλό.

Η Σλόβαν Μπρατισλάβας έχει χάσει όλα τα ματς φέτος στο Champions League και κατά μέσο όρο δέχεται 3,4 γκολ ανά παιχνίδι, κάνοντας αρνητικό ρεκόρ συλλόγου. Θα το εκμεταλλευτεί η Μπάγερν, που πάντα εντυπωσιάζει στο Μόναχο; Σε ενισχυμένη απόδοση 1.68 ο άσος σε συνδυασμό με Over 4,5.

Η Λεβερκούζεν κέρδισε και τα 3 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της στο Champions League χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ. Θα φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της τις 4 διαδοχικές νίκες μπροστά στο κοινό της, κρατώντας το μηδέν, κόντρα στη Σπάρτα Πράγας; Στο 1.72 τιμάται ο άσος σε συνδυασμό με N/G.

Η Μίλαν έχει κερδίσει και τα 6 προηγούμενα παιχνίδια με αντίπαλο την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, επίδοση που είναι η κορυφαία της κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο στην Ευρώπη. Το διπλό πληρώνει 1.53.

Η Άρσεναλ δοκιμάζεται στην έδρα της Χιρόνα και θα ψάξει διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στο Champions League για πρώτη φορά μετά τον Δεκέμβριο του 2016. Θα τα καταφέρει; Στο 1.63 το διπλό.

2 - Declan Rice has scored Arsenal's first goal in the opening two minutes of a UEFA Champions League game since Yaya Sanogo against Borussia Dortmund in November 2014. Microwaved. pic.twitter.com/UkF1CrKEaa — OptaJoe (@OptaJoe) January 22, 2025

Η Σάλτσμπουργκ έχει χάσει και τα 7 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στο Champions League. Φέτος, μάλιστα, ηττήθηκε και στα 3 που έχει δώσει, χωρίς να πετύχει ούτε ένα γκολ. Αν αυτό το σερί συνεχιστεί και κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, θα κάνει νέο αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης (8 διαδοχικές εντός έδρας ήττες). Σε απόδοση 1.36 προσφέρεται το διπλό, ενώ σε ενισχυμένη απόδοση 2.40 το διπλό σε συνδυασμό με N/G.

Η Ντόρτμουντ ηττήθηκε στο πιο πρόσφατο εντός έδρας ευρωπαϊκό της παιχνίδι (2-3 από την Μπαρτσελόνα). Η τελευταία φορά που οι Βεστφαλοί έχασαν διαδοχικά ματς μπροστά στο κοινό της στη διοργάνωση ήταν το 2017, αλλά εκείνο το αρνητικό σερί είχε κρατήσει από την προηγούμενη σεζόν. Στην ίδια δεν έχασε ποτέ στην ιστορία της σε σερί παιχνίδια. Θα αποφύγει το αρνητικό ρεκόρ κόντρα στη Σαχτάρ; Στο 1.37 ο άσος.

Η Σέλτικ προέρχεται από 3 διαδοχικές ισοπαλίες στο Champions League κόντρα σε αγγλικές ομάδες. Επόμενος αντίπαλος για τους Κέλτες η Άστον Βίλα. Θα συνεχιστεί το σερί; Στο 4.50 προσφέρεται η ισοπαλία.

Η Φέγενορντ δεν έχει χάσει σε καμία από τις φετινές της εξόδους μέχρι τώρα στο Champions League. Η τελευταία φορά που το συγκεκριμένο σερί έφτασε στις 4 ήταν τον Οκτώβριο του 1999. Θα ισοφαρίσει εκείνη την επίδοση στην έδρα της Λιλ; Σε απόδοση 1.75 η διπλή ευκαιρία Χ2.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχει χάσει το τελευταίο παιχνίδι σε φάση ομίλων σε κάθε μία από τις 5 τελευταίες της συμμετοχές στο Champions League. Θα συνεχιστεί η αρνητική παράδοση και κόντρα στην Μπολόνια; Στο 6.50 προσφέρεται το διπλό.

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει χάσει και τα 13 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια του στο Champions League και κινδυνεύει να γίνει η πρώτη ομάδα με 14 διαδοχικές ήττες σε εξόδους στην ιστορία της διοργάνωσης. Θα δούμε το αρνητικό ρεκόρ στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις; Στο 2.60 ο άσος.

Τα 8 από τα 11 προηγούμενα εκτός έδρας ματς της Γαλατασαράι στο Europa League έληξαν ισόπαλα. Θα έχει την ίδια τύχη και το παιχνίδι κόντρα στον Άγιαξ στην Ολλανδία; Στο 3.90 προσφέρεται η ισοπαλία.

3 - Ruben Amorim is the third Manchester United manager to win each of their first three games in charge in major European competition after Matt Busby in 1956 and Alex Ferguson in 1990. Signs. pic.twitter.com/oicN8UDNH7 — OptaJoe (@OptaJoe) January 23, 2025

Κανένα από τα 6 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της στο Europa League σε φάση ομίλων δεν έχει χάσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το 2-1 από την Αστανά τον Νοέμβριο του 2019. Θα συνεχίσει το καλό σερί κόντρα στην FSCB στη Ρουμανία; Στο 1.61 βρίσκουμε το διπλό.

Σε καμία από τις 4 προηγούμενες εξόδους της σε φάση ομίλων στην Ευρώπη δεν κατάφερε να σκοράρει η Λουντογκόρετς. Θα το εκμεταλλευτεί η Λυών, προκειμένου να κρατήσει το μηδέν; Στο 1.82 βρίσκουμε το Under 0,5 γκολ για τους φιλοξενούμενους.

Η Ρόμα υποδέχεται την Άιντραχτ και θα προσπαθήσει να μην γνωρίσει τον αποκλεισμό από φάση ομίλων στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά το 2014-15 (τότε στο Champions League). Ποτέ στην ιστορία της, μάλιστα, δεν αποκλείστηκε στη πρώτη φάση που συμμετείχε στο Κύπελλο UEFA/Europa League. Θα φτάσει στη νίκη, προκειμένου να συνεχίσει; Σε απόδοση 1.71 ο άσος.

Η Λάτσιο έχει κερδίσει και στις 3 προηγούμενες εξόδους της στο Europa League και για πρώτη φορά στην ιστορία της θα ψάξει 4 διαδοχικές στην Ευρώπη (εξαιρουμένων των προκριματικών). Θα πετύχει αυτό το ρεκόρ στην έδρα της Μπράγκα; Στο 4.60 το διπλό.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Advertorial