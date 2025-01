Stoiximan Super League: Ντέρμπι κορυφής στο Καραϊσκάκη

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετράνε τα αήττητα σερί τους στο Φάληρο! Ανάλυση και προγνωστικά.

Η 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώνεται με το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», που συνοδεύεται από υψηλή βαθμολογική κρισιμότητα. Ο Ολυμπιακός οδηγεί την κούρσα του τίτλου με 43 βαθμούς, στο +4 από τον Παναθηναϊκό, το +6 από την ΑΕΚ και το +9 από τον ΠΑΟΚ.

Οι ερυθρόλευκοι φτάνουν στο ντέρμπι με την ψυχολογία στα ύψη, μετά τη νίκη με 1-0 επί της Πόρτο στο Dragao, αφού εξασφάλισαν ένα εισιτήριο για τα playoffs του Europa League και διατήρησαν ακέραιες τις ελπίδες τους για την οκτάδα ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής στη League Phase. Σε πολύ καλό μομέντουμ γενικότερα ο Ολυμπιακός, που ηττήθηκε για τελευταία φορά στις 27 του περασμένου Οκτώβρη στην Αρκαδία. Έκτοτε τρέχει ένα αήττητο σερί 17 αγώνων για όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 11 νίκες και έξι ισοπαλίες σε αυτό το διάστημα.

Ένα μεγάλο αήττητο σερί τρέχει και ο Παναθηναϊκός. Μετά την ήττα από τη Τζουργκάρντεν στη Σουηδία στις 7 του περασμένου Νοέμβρη, οι «πράσινοι» μετράνε 12 νίκες και τρεις ισοπαλίες στα 15 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους.

Το 1-0 επί της ΑΕΚ δίνει αυτοπεποίθηση και ψυχολογία στην ομάδα του Ρουί Βιτόρια για τη δύσκολη συνέχεια, με τον Πορτογάλο τεχνικό να έχει βελτιώσει κατά πολύ την εικόνα του Παναθηναϊκού από την ημέρα που διαδέχθηκε τον Αλόνσο. Όπλο των πρασίνων η άμυνα (μικρότερο παθητικό τερμάτων στο πρωτάθλημα με 12 γκολ), ωστόσο λύσεις στο εύκολο γκολ δεν έχουν βρει ακόμη, στοιχείο που έχει κοστίσει βαθμούς και αποτελέσματα.

Παιχνίδι που δεν χρήζει ανάλυσης, από την άποψη πως έχει αποδειχθεί πολλάκις στο παρελθόν ότι σπάνια παίζουν ρόλο τα ρόστερ, η βαθμολογική θέση ή ακόμη και η φόρμα. Εν προκειμένω Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι σε καλή κατάσταση και μετά από καιρό παίζουν ένα ντέρμπι με θέα τον τίτλο.

