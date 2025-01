Ο Στέφανος Τζίμας ανέβασε ακόμα περισσότερο το λογαριασμό του στη Νυρεμβέργη, σημειώνοντας το 10ο γκολ του με τους Γερμανούς.

Σε κάθε παιχνίδι της Νυρεμβέργης, ο Στέφανος Τζίμας δικαιώνει τις ευρωπαϊκές ομάδες που «σφάζονται» στην ποδιά του. Ο Έλληνας επιθετικός έφθασε τα 10 γκολ στη Β' κατηγορία Γερμανίας στην εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα Σάλκε (25/1).

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 2-0, στη συνέχεια όμως ο 19χρονος διεθνής βρήκε δίχτυα μειώνοντας σε 2-1.

Στο 17' ο Τζίμας εκμεταλλεύθηκε μία απίθανη ασίστ με ψαλιδάκι που τού έβγαλε ο Γενς Κάστροπ μέσα στη μεγαλή περιοχή και ύστερα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά.

Δείτε το γκολ του Έλληνα σέντερ φορ:

STEFANOS TZIMAS 🇬🇷(2006) HALVED THE DEFICIT WITH A GREAT HEADER!!!

10 GOALS AND 1 ASSIST IN 17 GAMES THIS SEASON!!!

JENS CASTROP 🇩🇪🇰🇷(2003) WITH A GREAT OVERHEAD KICK ASSIST!!!

📽️ @Goals433pic.twitter.com/dxMqozjuHA