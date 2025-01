Η εθνική Βελγίου κατέληξε στον Ρούντι Γκαρσιά για να αναλάβει το «τιμόνι» της, μετά την απόλυση του Ντομένικο Τεντέσκο.

Ο Ρούντι Γκαρσιά είναι ο... εκλεκτός της Ομποσπονδίας Ποδοσφαίρου του Βελγίου, η οποία τον «έχρισε» προπονητή των Κόκκινων Διαβόλων μετά την απόλυση του Ντομένικο Τεντέσκο.

Όπως έκανε γνωστό ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, την Πέμπτη βγήκε λευκός καπνός από τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τον Γάλλο τεχνικό να υπογράφει το συμβόλαιό του. Ο ίδιος θα παραχωρήσει τις πρώτες του δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί για την παρουσίασή του την Παρασκεύη (24/1).

Ο Ρούντι Γκαρσιά είναι σχεδόν δύο χρόνια μακριά από τους πάγκους, καθώς μετά την αποχώρησή του από τη Νάπολι το 2023 είχε μείνει χωρίς ομάδα. Στο βιογραφικό του μεταξύ άλλων έχει τις Λυών, Μαρσέιγ και Ρόμα, ενώ το 2022 είχε κάνει κι ένα πέρασμα από τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νάσρ.

🚨🇧🇪 Rudi Garcia signs in as new Belgium national team head coach, agreement done.



Contracts have been signed last night. pic.twitter.com/B3Dz5Y0iTe