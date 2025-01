Ο μικρός Τζόσουα έκλεψε καρδιές στο Σέλτικ-Γιουνγκ Μπόις, λαμβάνοντας συνθήματα αποθέωσης από την εξέδρα των Ελβετών όταν πήγε να τους χαιρετίσει μετά την ήττα τους.

Η Σέλτικ πήρε τη νίκη (1-0) που τη στέλνει στα play-offs του Champions League, θέτοντας από την άλλη και μαθηματικά εκτός συνέχειας τη Γιουνγκ Μπόις. Οι φίλοι των Ελβετών, όμως, δεν άφησαν τον αποκλεισμό να τους στερήσει το κέφι, χαρίζοντας μια υπέροχη στιγμή από κοινού με έναν πιτσιρικά φίλαθλο των Σκωτσέζων.

Μετά το τέλος του ματς, ένα μικρό αγοράκι ονόματι Τζόσουα που βρέθηκε με τους γονείς του στο «Celtic Park», κατευθύνθηκε ιπποτικά προς το πέταλο των φιλοξενούμενων για να τους χαιρετίσει. Και στη θέα του οι φίλοι της Γιουνγκ Μπόις ανταπέδωσαν την ευγένεια και τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό και με το παραπάνω!

Την ώρα που ο Τζόσουα πλησίαζε προς το μέρος τους, εκείνοι άρχισαν να κουνάνε ρυθμικά τα χέρια τους, μετατρέποντάς τον σε άτυπο οργανωτή της εξέδρας! Και μόλις εκείνος σήκωσε τα χέρια ψηλά, οι χιλιάδες οπαδοί άρχισαν τα «όλε» και τα χειροκροτήματα, γεμίζοντας χαρά τον «μπόμπιρα» που στη συνέχεια γύρισε προς το μέρος του πατέρα του, ο οποίος βιντεοσκόπησε τη σκηνή και ευχαρίστησε τους Ελβετούς φιλάθλους για την αξέχαστη εμπειρία που χάρισαν στον γιο του.

Δείτε το όμορφο βίντεο:

💚🤍 𝗙𝗢𝗢𝗧𝗕𝗔𝗟𝗟 💛🖤



Joshua, a young Celtic fan, was at Celtic Park with his dad yesterday and after the game there was this cute scene where Joshua did the wave with the whole YB curve. The BSC Young Boys supporters then gave him a YB scarf.



𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍… pic.twitter.com/9U7NQSi4He