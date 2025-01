Η σκωτσέζικη Ντανφέρμλιν Αθλέτικ αγοράστηκε από έναν Άγγλο επαγγελματία παίκτη του πόκερ, σε συνεργασία με Αμερικανό επιχειρηματία για δύο εκατ. λίρες.

Νέους ιδιοκτήτες απέκτησε η σκωτσέζικη Ντανφέρμλιν Αθλέτικ και μάλιστα με άρωμα... πόκερ! Ο Άγλλος Τζέιμς Μπορντ, επαγγελματίας παίκτης του πόκερ που μένει τα τελευταία χρόνια στο Λας Βέγκας είναι συνιδιοκτήτης της Park Bench SFC LLC, στην οποία η Ντανφέρμλιν μεταβίβασε τις μετοχές της.

Πλέον ο Μπορντ, μαζί με τον Αμερικανό επιχειρηματία Εβάν Σόφερ, κατέχουν το 99,84% του συλλόγου, ο οποίος αγωνίζεται στην δεύτερη κατογηρία της Σκωτίας. Να σημειωθεί ότι οι δύο συνεργάτες έχουν μετοχές και στην ισπανική Κόρδοδα, όπως και στην βουλγαρική Σεπτέμβρι Σόφια.

#DAFC is delighted to announce the completion of the takeover of the football club by Park Bench SFC LLC, co-owned by James Bord & Evan Sofer.



