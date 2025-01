Η Γροιλανδία επιδιώκει να ενταχθεί στην CONCACAF για να συμμετάσχει σε διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, εκμεταλλευόμενη τις νέες συνθήκες με τον Τραμπ στην προεδρία.

Η Γροιλανδία επιδιώκει να γίνει μέλος της CONCACAF για να μπορέσει να συμμετάσχει σε διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις. Με την ανάληψη της προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, η χώρα βλέπει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τις νέες συνθήκες και να ενταχθεί στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής.

Η Γροιλανδία, σύμφωνα με το «Reuters», επιθυμεί να προσεγγίσει την CONCACAF με στόχο να ενταχθεί σε μία ποδοσφαιρική συνομοσπονδία και να αποκτήσει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς διοργανώσεις.

Επί του παρόντος, η χώρα δεν ανήκει σε καμία συνομοσπονδία, γεγονός που την αποκλείει από τη συμμετοχή σε παγκόσμια τουρνουά και άλλες διεθνείς διοργανώσεις, αφήνοντας την ποδοσφαιρική της ανάπτυξη στη στασιμότητα.

Blocked from international football, Greenland will begin talks with CONCACAF https://t.co/kNeV2ltSTn