Η Εθνική Φινλανδίας προχώρησε στην ανακοίνωση του Γιάκομπ Φρις ως νέου προπονητή της, με τον Δανό τεχνικό να αναλαμβάνει την ομάδα από τη Δευτέρα (20/1), παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Μάρκου Κανέρβα.

Η Εθνική Φινλανδίας ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον Γιάκομπ Φρις, ο οποίος από τη Δευτέρα (20/1) ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο Δανός τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028, διαδεχόμενος τον Μάρκου Κανέρβα, ο οποίος αποχώρησε μετά από οκτώ χρόνια στο τιμόνι της ομάδας.

Ο Φρις είχε προηγουμένως ρόλο βοηθού στην Άουγκσμπουργκ και έχει θητεύσει σε Βίλμποργκ, Άλμποργκ και στην Εθνική νέων της Δανίας.

𝐔𝐮𝐬𝐢 𝐚𝐢𝐤𝐚𝐤𝐚𝐮𝐬𝐢 𝐚𝐥𝐤𝐚𝐚. Tervetuloa Huuhkajien uusi päävalmentaja Jacob Friis! 🦉



𝐀 𝐧𝐞𝐰 𝐞𝐫𝐚 𝐛𝐞𝐠𝐢𝐧𝐬. Welcome to the new head coach of Huuhkajat!