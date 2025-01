«Ο Γιαννίκης... τελειώνει από τη Μόναχο 1860»

Στη Γερμανία θεωρούν βέβαιο πως ο Αργύρης Γιαννίκης θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της Μόναχο 1860.

Ο 45χρονος κόουτς που είναι γνώριμός μας από τη θητεία του στον ΠΑΣ Γιάννινα και ύστερα στην ΑΕΚ, ανέλαβε πριν από ένα έτος τους Βαυαρούς αλλά οι τρεις σερί ήττες που γνώρισαν πρόσφατα και τους «έριξαν» στην 14η θέση της τρίτης γερμανικής κατηγορίας, φαίνεται πως αποτέλεσαν το κύκνειο άσμα της θητείας του στο Grünwalder Stadion.

🚨🦁 Head coach Argirios Giannikis has been dismissed by @TSV1860. It’s decided. Announcement soon.



One of the top candidates is Patrick Glöckner, as per @SkySport_Ben. Advanced negotiations. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/f6HYyZxKPa