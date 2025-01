Τα τρελά σερί στα ντέρμπι και το… σχεδόν ποτέ τον Ολυμπιακό!

Το σερί που θέλει να σπάσει ο Παναθηναϊκός, η ομάδα του Αλμέιδα που θυμίζει το 2023, η υποθήκη της γκολάρας του Γκαρσία και το… σχεδόν ποτέ τον Ολυμπιακό! Το σαββατοκύριακο έχει ματσάρες!

Ντέρμπι με το βλέμμα στην κορυφή και χωρίς κανένα περιθώριο για απώλειες! Ο Παναθηναϊκός έχει ηττηθεί σε δυο διαδοχικά ματς πρωταθλήματος από την ΑΕΚ και πρέπει να γυρίσουμε αρκετά πίσω, τον Δεκέμβριο του 1998 (είχε αρχίσει από τον Απρίλιο του 1997), όταν το σερί είχε φτάσει στις τέσσερις ήττες. Τότε, η ΑΕΚ είχε πετύχει δυο νίκες σε μια σεζόν, κάτι που φιλοδοξεί να σημειώσει και φέτος.

Οι Πράσινοι θέλουν να σπάσουν το αρνητικό σερί και σύμμαχος είναι το εξαιρετικό μομέντουμ στο οποίο βρίσκονται. Από την ήττα 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια κι έπειτα, ο Παναθηναϊκός τρέχει 12 ματς (8 νίκες) χωρίς να χάσει. Μπροστάρης για τη διατήρηση του αήττητου o Ιωαννίδης, ο οποίος έχει συμμετοχή στα μισά από τα έξι τελευταία γκολ του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, έχοντας 2 γκολ και ασίστ στα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια του στη διοργάνωση.

Στον αντίποδα, η ΑΕΚ βρίσκει τα πατήματά της κι εκτός έδρας έχοντας τρεις σερί επιτυχίες στο πρωτάθλημα, θυμίζοντας έτσι την ομάδα του 2023, όταν κατέγραψε μεγαλύτερο σερί μεταξύ Μαρτίου- Απριλίου (5 παιχνίδια).

Το θυμάστε το απίθανο τέρμα του Μανού Γκαρσία στο πρώτο ραντεβού της χρονιάς στην Τούμπα; Ο Άρης χάρη σε αυτό το τέρμα επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ και τώρα, θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες για πρώτη φορά από το 1998/99!

Στον αντίποδα, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τα δύο από τα τρία τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια του στη διοργάνωση κόντρα στον Άρη, ό,τι είχε καταφέρει στις προηγούμενες 16 επισκέψεις του για το πρωτάθλημα (δυο νίκες, εννέα ισοπαλίες, πέντε ήττες). Θα επιδιώξει να νικήσει τους Κίτρινους σε διαδοχικές επισκέψεις μόλις για δεύτερη φορά μετά το 1988!

Ήττα από τον Παναθηναϊκό, σοκ από τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει να γυρίσει στον... Μάιο του 2022, όταν και έκανε τρεις σερί ήττες στο πρωτάθλημα. Σύμμαχος στη μάχη του «Βικελίδης» το εξαιρετικό β' ημίχρονο που κάνει, μιας και στο δεύτερο 45λεπτο έχει πετύχει το 67% των τερμάτων του στο πρωτάθλημα. Ναι, η ομάδα του Λουτσέσκου έχει σκοράρει 22 από τα 33 τέρματα σε αυτό το διάστημα, περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα.

Κι εδώ έρχεται η... σύγκρουση, μιας και ο Άρης στο 2ο ημίχρονο έχει δεχθεί 15 τέρματα, το 68% αυτών που έχει δεχθεί συνολικά. Ο Ουζουνίδης δεν έχει αρχίσει ιδανικά και σίγουρα δεν θέλει να δει το όνομά του δίπλα σε αυτό του Πάκο Ερέρα, μιας και την τελευταία φορά που οι Κίτρινοι υπέστησαν τέσσερις σερί ήττες ήταν τον Νοέμβριο του 2018.

Ο Ατρόμητος δίνει μάχη για την παρουσία του στην πρώτη οκτάδα και κάθε ματς είναι... τελικός. Αυτός κόντρα στον Ολυμπιακό έχει παραπάνω δυσκολίες, αφού εκτός από τη διαφορά ποιότητας, είναι και η παράδοση που κάνει την αναμέτρηση δυσκολότερη. Η ομάδα του Περιστερίου έχει χάσει 36 παιχνίδια στο πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα. Ναι, έχει κερδίσει μόνο ένα από τα τελευταία 20 ματς της με τους Πειραιώτες, 1-0 εκτός έδρας τον Οκτώβριο του 2017. Από τότε, έχει τέσσερις ισοπαλίες και 15 ήττες.

Ο δρόμος για τον τίτλο περνά από το Περιστέρι, εκεί όπου ο Ολυμπιακός είναι αήττητος στα εννέα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος, έχοντας έξι νίκες σε αυτό το διάστημα, ενώ συνολικά έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του πέντε φορές.

Ο Λουίς Μεντιλίμπαρ «τρέχει» το καλύτερο εκτός έδρας σερί του με τρεις νίκες και μια ισοπαλία και φυσικά επιθυμεί να δει την ομάδα του να το διευρύνει. Ο Κωστούλας αναδεικνύεται σε βασικό πιόνι του Ισπανού κόουτς, μιας και έχει πετύχει τα τέσσερα από τα οκτώ τελευταία γκολ της ομάδας στο πρωτάθλημα. Ηταν αυτός που λύτρωσε τους Πειραιώτες με τα δυο γκολ ανατροπής απέναντι στον Άρη. Μάλιστα, έγινε ο νεότερος παίκτης του Ολυμπιακού την τελευταία 15ετία που έχει πετύχει δύο γκολ σε αγώνα πρώτης κατηγορίας (17 ετών και 226 ημερών).

Ντέρμπι στη Serie A

H Serie A έχει ντέρμπι, Γιουβέντους – Μίλαν σε αναμέτρηση αποδείξεων! Η Γιούβε ξέρει να παίζει άμυνα με τους Ροσονέρι, αφού κράτησε το μηδέν στα τρία τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος. Πάντως, έπειτα από εννέα συνεχόμενες εντός έδρας νίκες επί της Μίλαν στη Serie A, η Γιουβέντους δεν κατάφερε να κερδίσει τις τελευταίες τέσσερις αναμετρήσεις της.

15 - #Juventus have earned 34 points after 20 #SerieA games this season, compared to 49 of the last season at the same stage; the -15 points difference is the worst among the sides present in both campaigns in the competition. Comparison.#AtalantaJuventus pic.twitter.com/Z7R4SXebKu — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 14, 2025

Η ομάδα του Μότα δεν θέλει ακόμα ένα αρνητικό ρεκόρ, αφού ποτέ δεν έχει φτάσει σε σερί πέντε αγώνων χωρίς νίκη στο Τορίνο με τη Μίλαν για τη Serie A. Η Γιουβέντους προσφέρει… ρεσιτάλ ισοπαλιών, μετρά ήδη 12 εντός έδρας στη Serie A το 2024 και ποτέ καμία ομάδα δεν έχει σημειώσει κάτι ανάλογο σε ένα μόνο ημερολογιακό έτος στη διοργάνωση. Σκοράρει, προηγείται, αλλά δεν κερδίζει. Η ομάδα του Μότα έχει δει αυτό το σκηνικό να συμβαίνει στα τρία τελευταία παιχνίδια της. Μόνο η ομάδα του 1971 είχε μεγαλύτερο σερί αγώνων στους οποίους προηγήθηκε, αλλά δεν νίκησε. Ματσάρα κορυφής στο Μπέργκαμο, η Αταλάντα υποδέχεται τη Νάπολι κι αν θέλει τίτλο, ήρθε η ώρα να το αποδείξει. Η ομάδα του Γκασπερίνι έχασε τα τρία τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στη Serie A κόντρα στη Νάπολι, από τα χειρότερα σερί εντός έδρας στην ιστορία της.

12 - Napoli have kept clean sheets in 12 of their first 20 games of the season in a single top-flight campaign for the first time since 1981/82. Fortress. — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 12, 2025

Τελευταία φορά όπου έχασε τέσσερα ή περισσότερα εντός έδρας παιχνίδια στη Serie A έναντι ενός αντιπάλου ήταν με τη Γιουβέντους και πριν την εποχή Γκασπερίνι.

Η Αταλάντα βγάζει χαρακτήρα φέτος, είναι αήττητη στους τελευταίους 15 αγώνες πρωταθλήματος, αν και μετρά ισοπαλίες στα τρία τελευταία της. Μόνο μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου του 2020 είχε καλύτερο αήττητο ρεκόρ.

Στον αντίποδα, η πρωτοπόρος της Serie A, Νάπολι έχει κερδίσει τους τελευταίους πέντε αγώνες της στη Serie A, ενώ στα τρία πιο πρόσφατα δεν δέχθηκε γκολ. Υπό τον Αντόνιο Κόντε, οι Ναπολιτάνοι δεν έχουν ποτέ τέσσερα διαδοχικά ματς χωρίς ανέπαφη εστία, αλλά ούτε πέντε συνεχόμενες επιτυχίες στο πρωτάθλημα. Ήρθε η ώρα για ένα νέο ρεκόρ; Απόδειξη!

Τα αρνητικά ρεκόρ της Ντόρτμουντ

Κατρακύλισμα… Το 2025 δεν άρχισε ιδανικά για τους Βεστφαλούς, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τη σεζόν από τον… Ιανουάριο. Αν ηττηθούν στη Φρανκφούρτη, τότε για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα έχουν αρχίσει μια νέα χρονιά με τρεις διαδοχικές ήττες.

Η Ντόρτμουντ θα μπορούσε να χάσει τρία συνεχόμενα παιχνίδια στη Bundesliga για δεύτερη φορά μετά την αποχώρηση του Γιούργκεν Κλοπ. Mάλιστα, τα 29 γκολ που δέχτηκε στο πρώτο μισό της σεζόν είναι ο δεύτερος χειρότερος απολογισμός της τα τελευταία 30 χρόνια.

Άσχημα τα μαντάτα και οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Η Μπορούσια πήρε μόλις πέντε βαθμούς από τα πρώτα οκτώ εκτός έδρας παιχνίδια της στη φετινή σεζόν της Bundesliga. Παράλληλα, τα 18 γκολ που δέχθηκε είναι ο υψηλότερος απολογισμός της μετά από οκτώ εκτός έδρας αναμετρήσεις από το 1991-92 (20). Στον αντίποδα έχουμε… πάρτι! Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης σημείωσε 23 γκολ στους πρώτους οκτώ εντός έδρας αγώνες της στη διοργάνωση για πρώτη φορά έπειτα από 43 χρόνια.

bwin Quick Hits

Ο Παναιτωλικός δεν έχει σκοράρει σε κανένα εκ των τελευταίων τεσσάρων αγώνων στο πρωτάθλημα (1 ισοπαλία και 3 ήττες). Είναι το πιο μεγάλο διάστημα που συμβαίνει κάτι τέτοιο μετά το 2019.

Ο ΟΦΗ έχει κρατήσει το μηδέν στα τέσσερα τελευταία ματς στο Πρωτάθλημα και επιδιώκει να επαναλάβει το πιο μεγάλο του σερί στην ιστορία του στη μεγάλη κατηγορία μετά τον Φλεβάρη του 1987.

Η Λαμία είναι χωρίς νίκη στα τελευταία 17 της ματς στο πρωτάθλημα (6 ισοπαλίες και 11 ήττες) και αν δεν κερδίσει εκ νέου θα ισοφαρίσει το πιο μεγάλο αρνητικό της σερί στην κατηγορία (18 αγώνες στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Φλεβάρη του 2023).

Η Εσπανιόλ δεν έχει νίκη σε κανένα από τα τελευταία της πέντε παιχνίδια εντός (2 ισοπαλίες και 3 ήττες) και δεν έχει βρει δίχτυα στα τελευταία τρία ματς.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει νικήσει στα τελευταία της οκτώ ματς στη La Liga και έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει το πιο καλό της σερί με διαδοχικές νίκες σε μία σεζόν στη διοργάνωση (που ήταν από τον Μάρτιο έως τον Απρίλιο του 2014, επίσης με τον Σιμεόνε).

Η Μπέτις δεν έχει χάσει κανένα από τα τελευταία της επτά ματς με την Αλαβές στη La Liga (4 νίκες και 3 ισοπαλίες), έχοντας ισοπαλία στα τελευταία τρία χρονικά παιχνίδια.

Η Μπαρτσελόνα έχει ισοπαλίες με τη Χετάφε στις τελευταίες τρεις επισκέψεις της στο «Coliseum» στη La Liga. Και οι τρεις αγώνες ήταν στο 0-0. Ποτέ στην ιστορία της η καταλανική ομάδα δεν είχε στον θεσμό τέσσερα σερί 0-0 εκτός έδρας (με κανέναν αντίπαλο).

Η Μπαρτσελόνα δεν έχει δεχθεί γκολ στα τελευταία της έξι ματς με τη Χετάφε στη La Liga (3 νίκες και 3 ισοπαλίες). Είναι το πιο μεγάλο σερί με οποιονδήποτε αντίπαλο στη διοργάνωση.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο δεν έχει χάσει κανένα από τα τελευταία της δέκα ματς στη La Liga (6 νίκες και 4 ισοπαλίες). Δεν έχει ξεπεράσει τον αριθμό των 11 σερί αγώνων χωρίς ήττα μετά τον Οκτώβριο του 1985 με τον Κλεμέντε (16 ματς με 11 νίκες και 5 ισοπαλίες).

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει χάσει κανένα από τα τελευταία της 35 ματς εντός στη La Liga με τη Λας Πάλμας (30 νίκες και 5 ισοπαλίες). Είναι αριθμός - ρεκόρ σε ματς εντός (από κάθε άλλη ομάδα) απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η Λίβερπουλ έχει σκοράρει και στις επτά αναμετρήσεις της στην Premier League με την Μπρέντφορντ (17 γκολ συνολικά).

Η ομάδα του Σλοτ είναι αήττητη στα επτά τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στη διοργάνωση κόντρα σε ομάδες του Λονδίνου.

Η Άρσεναλ είναι αήττητη στα 13 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στην Premier League μετά την ήττα με 2-0 από την Άστον Βίλα τον περασμένο Απρίλιο. Οι Gunners είχαν για τελευταία φορά μεγαλύτερο σερί χωρίς ήττα στο «Emirates» το 2019 υπό τον καθοδήγηση του σημερινού προπονητή της Βίλα, Ουνάι Εμερι.

Κάθε ένα από τα τελευταία 11 γκολ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League εναντίον της Μπράιτον ήρθε στο δεύτερο μισό του αγώνα. Δεν έχει σκοράρει πριν από το ημίχρονο σε καμία από τις τελευταίες οκτώ συναντήσεις με τους «Γλάρους».

8 - Alexander Isak is just the fourth different player to score in eight successive Premier League appearances, after Jamie Vardy (twice for Leicester), Ruud van Nistelrooy (twice for Manchester United), and Daniel Sturridge (for Liverpool). Unstoppable. pic.twitter.com/evZ4QCC0y1 — OptaJoe (@OptaJoe) January 15, 2025

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχασε μόνο μία από τις τελευταίες 12 αναμετρήσεις της στην Premier League με τη Σαουθάμπτον (8-3 ισοπαλίες)

Η Σαουθάμπτον είναι χωρίς νίκη στους 15 τελευταίους αγώνες της στην Premier League που παίχτηκαν την Κυριακή. Τελευταία νίκη τον Δεκέμβριο του 2021.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σημείωσε χατ-τρικ στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 4-1 εναντίον της Ίπσουιτς νωρίτερα αυτή τη σεζόν. Ο μόνος παίκτης που σημείωσε χατ-τρικ εντός και εκτός έδρας εναντίον ίδιου αντιπάλου στην ίδια σεζόν είναι ο Αντεμπαγιόρ της Άρσεναλ το 2008 κόντρα στην Ντέρμπι.

Η Μπάγερν δεν έχει χάσει κανέναν από τους 27 εντός έδρας αγώνες της Bundesliga εναντίον της Βόλφσμπουργκ, έχοντας σε αυτό το διάστημα 25 νίκες.

Η Ίντερ έχει κερδίσει 13 από τους τελευταίους 14 αγώνες πρωταθλήματος εναντίον της Έμπολι, σημειώνοντας 29 γκολ.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ