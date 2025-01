Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι θα είναι ο νέος προπονητής της Αλ Αχλί από το ερχόμενο καλοκαίρι, αφού έδωσε τα χέρια με την διοίκηση της αραβικής ομάδας.

Ο 36χρονος Γερμανός τεχνικός της Αλ Αχλί, Ματίας Γάισλε φαίνεται πως δεν θα εκλπηρώσει το συμβόλαιό του με την αραβική ομάδα, το οποίο έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2026, αφού εκείνη συμφώνησε με τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι για να αναλάνει την τεχνική της ηγεσία από το ερχόμενο καλοκαίρι. Μένει μόνο η διευθέτηση κάποιων λεπτομερειών, που θα γίνει τις επόμενες μέρες για να οριστικοποιηθεί το deal.

Ο 57χρονος Ιταλός τεχνικός είναι χωρίς δουλειά από τον περασμένο Μάιο, οπότε και ολοκληρώσε την συνεργασία του με την Γιουβέντους μετά από μία τριετία, στην δεύτερη θητεία του στην ιταλική ομάδα. Όλο αυτό το διάστημα ο Αλέγκρι είχε οχλήσεις από άλλες ομάδες όπως ήταν η Αλ Σαμπάμπ, που τώρα έχει τον Φατίχ Τερίμ, αλλά και η εθνική ομάδα του Βελγίου, ωστόσο δεν τον «έψηναν.

Το όλο περίεργο στην υπόθεση αυτή είναι πως η Αλ Αχλί τα κάνει όλα αυτά χωρίς ακόμη να έχει απομακρύνει τον νυν τεχνικό της. Κι αν κάποιος σκέφτεται πως η συμφωνία είναι για το καλοκαίρι οποτε υπάρχει χρόνος, ας μάθει πως οι Άραβες ετοιμάζουν και διάδοχη κατάσταση για το εξάμηνο αυτό μέχρι την άφιξη του Αλέγκρι έχοντας σκοπό να φέρουν τον Ιταλό Γκαμπριέλε Τσιόφι για το διάστημα αυτό, ο οποίος τον περασμένο Απρίλιο ολοκλήρωσε την συνεργασία του με την Ουντινέζε.

