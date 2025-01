Ρομάριο: «Η Βραζιλία μπορεί να κατακτήσει το Μουντιάλ του 2026 αν παίξει ο Νεϊμάρ»

Την άποψή του για την κομβική παρουσία του Νεϊμάρ στην Εθνική Βραζιλίας, προκειμένου η Σελεσάο να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εξέφρασε ο σπουδαίος Ρομάριο.

Ο ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς Νεϊμάρ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι και το τελευταίο της καριέρας του, υποσχόμενος να κάνει τα πάντα για να μπορέσει να κερδίσει μία θέση στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας.

Η Σελεσάο προσπαθεί να εξασφαλίσει την συμμετοχή της στο Μουντιάλ του 2026 μέσω των προκριματικών και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 5η θέση του ομίλου της CONCACAF, με τις έξι πρώτες να είναι αυτές που θα προκριθούν.

Ο Ρομάριο, ο θρύλος της Βραζιλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1994, πιστεύει ότι η μοναδική ελπίδα της ομάδας για να φτάσει στο νέκταρ της επιτυχίας είναι να βρίσκεται στο ρόστερ της ο Νεϊμάρ!

«Η Βραζιλία έχει πιθανότητες να κατακτήσει το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο αν είναι εκεί ο Νεϊμάρ. Το '62 είχε τον Γκαρίντσα, το '70 τον Πελέ, το '94 τον Ρομάριο και το 2002 τον Ρονάλντο. Το 2026, εάν δεν παίξει ο Νεϊμάρ, δεν θα κερδίσει», δήλωσε ο Ρομάριο σε Podcast.

"Brasil só tem chance de ganhar a próxima Copa se for com Neymar. Em 62 o Brasil jogou para o Garrincha, em 70 para o Pelé, em 94 para o Romário e em 2002 para o Ronaldo. Em 2026, se não jogar para o Neymar, não vai ganhar."



🎙️ Romário, no Charla Podcast.

🎥 @CharlaPodcast pic.twitter.com/RBIEyVoV0p