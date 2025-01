Ο Άντερ Ερέρα είναι μια «ανάσα» από τη Μπόκα Τζούνιορς, σύμφωνα με τον Ρομάνο.

Ο Άντερ Ερέρα ετοιμάζεται να αφήσει την Αθλέτικ Μπιλμπάο και να συνεχίσει την καριέρα του στη Μπόκα Τζούνιορς! Ο 35χρονος μέσος φέρεται να τα έχει βρεί σε όλα με την αργεντίνικη ομάδα, όπως αποκαλύπτει ο έγκριτος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ ο Ερέρα αναμένεται να ταξιδέψει στο Μπουένος Άιρες την επόμενη εβδομάδα για να περάσει τα ιατρικά τεστ και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Το καλοκαίρι του 2023, ο Ισπανός μέσος επέστρεψε στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, την ομάδα όπου ξεκίνησε την καριέρα του. Πριν επιστρέψει στους Ροχιμπλάνκος, αγωνίστηκε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την Παρί Σεν Ζερμέν.

🚨🟡🔵 Boca Juniors are closing in on deal to sign Ander Herrera from Athletic Club!



Talks are very advanced, final stages to plan for travel, medical and formal steps from next week.



Former Man United midfielder will play at La Bombonera, one of his desires. 💭🇦🇷 pic.twitter.com/5pLUAInVU1