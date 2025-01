Ρουί… Μαλεζάνι και «ερυθρόλευκο» αήττητο 22 ετών!

Το εντυπωσιακό σερί του Ολυμπιακού, το ρεκόρ του Ρουί Βιτόρια, το… ποτέ της Καλλιθέας και η εντυπωσιακή παράδοση της Γιουβέντους κάνουν το σαββατοκύριακο ακόμα πιο ελκυστικό.

Πρώτη εντός έδρας εμφάνιση για τον Ολυμπιακό στο 2025 και στόχος του να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας. Σύμμαχος σε αυτό τον στόχο η παράδοση, αφού κόντρα στον Άρη έχει γνωρίσει μόλις μια ήττα στα 36 τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος στον Πειραιά. Μάλιστα, είναι αήττητος στα 22 πιο πρόσφατα (19 νίκες), με την τελευταία ήττα να… χάνεται τον Ιανουάριο του 2002. Στο 1.33 βρίσκουμε τον άσο.

Οι «Κίτρινοι» ήταν νικητές στον αγώνα του α’ γύρου επικρατώντας με 2-1, ωστόσο δεν έχουν καταφέρει ποτέ να πάρουν δυο τρίποντα στην ίδια σεζόν απέναντι στους «Ερυθρόλευκους». Παράλληλα, ο Άρης δεν έχει νικήσει τον Ολυμπιακό σε διαδοχικές αναμετρήσεις από τον Νοέμβριο του 1983. Θα σπάσει η αρνητική παράδοση; Στο 9.00 θα βρούμε το διπλό.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δεν χάνει στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ δύσκολα θα δώσει τη χαρά στον αντίπαλο να πανηγυρίσει τέρμα. Στα 12 πιο πρόσφατα ματς στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός μετρά 10 νίκες, σε ισάριθμα ματς έχει σκοράρει τουλάχιστον δυο φορές, ενώ σε έξι περιπτώσεις κράτησε ανέπαφη την εστία του. Ετσι, ενδεχόμενη νίκη του με μηδέν παθητικό τιμάται στο 1.93.

Οι Πειραιώτες βρίσκουν τα πατήματά τους, αφού έπειτα το νωθρό ξεκίνημα με μόλις τέσσερις νίκες σε εννέα στροφές, ακολούθησαν επτά νίκες στα οκτώ τελευταία, με τα αντίπαλα δίχτυα να αισθάνονται την πίεση. Άλλωστε, σε αυτό το διάστημα σκόραρε 18 τέρματα, περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα. Στο 1.80 θα βρούμε το Over 2.5.

Μπορεί ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί να μην βρίσκεται στα καλύτερά του, αλλά όταν βλέπει τα… κίτρινα του Άρη αισθάνεται σε φόρμα, μιας και έχει σκοράρει 5 γκολ, τα περισσότερα κόντρα σε οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο. Να βρει δίχτυα ο Μαροκινός φορ τιμάται στο 1.98.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκει ρυθμό με τον Πορτογάλο, έχει αφήσει στην άκρη το κακό ξεκίνημα, κάτι που αποτυπώνεται στις τέσσερις διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, το μεγαλύτερό του σερί αυτή τη σεζόν. Ενδεχόμενη νίκη στις Σέρρες θα ισοφαρίσει το εξαιρετικό σερί που είχε το διάστημα Οκτωβρίου - Νοεμβρίου του 2023. Στο 1.44 να επιβεβαιωθεί το διπλό.

Οι «Πράσινοι» μπήκαν στο μονοπάτι των επιτυχιών με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο τους και βρέθηκαν ξανά δυνατά στη μάχη του τίτλου. Με τον Πορτογάλο τεχνικό μετρούν τέσσερις διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα και ο ίδιος ισοφάρισε το ρεκόρ του Αλμπέρτο Μαλεζάνι που κρατούσε από το 2005.

Ομάδα που μέχρι το τέλος παίζει στα… κόκκινα ο Παναθηναϊκός, κάτι που αποτυπώνεται και σε ένα τρομερό στατιστικό. Ειδικότερα, το «Τριφύλλι» έχει πετύχει το 44% των τερμάτων του στο πρωτάθλημα μετά το 80ο λεπτό της φετινής σεζόν, με διαφορά το υψηλότερο μερίδιο στη διοργάνωση. Αυτά τα οκτώ γκολ της ομάδας έχουν μεταφραστεί σε 13 βαθμούς, με κάθε ένα από τα τέσσερα τελευταία να είναι το λυτρωτικό γκολ της νίκης. Στο 1.63 να σκοράρει πρώτος γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.

H AEK μπήκε με το δεξί στη νέα χρονιά, πέρασε… αέρας από τον Βόλο και η παράδοση με την Καλλιθέα της δίνει την αυτοπεποίθηση να συνεχίσει ανάλογα. Αήττητη κόντρα στην ομάδα του «Ελ Πάσο» σε εννέα αναμετρήσεις, κάτι που έχει συμβεί μόνο με Πανιγιάλειο (σε 12 αγώνες), Εργοτέλη (σε 14 αγώνες) και Λαμία (σε 18 αγώνες). Στο 1.49 βρίσκουμε την απόδοση να κερδίζει από το ημίχρονο η ομάδα του Αλμέιδα. Βέβαια, πριν το τέλος του 2024 η ΑΕΚ υπέπεσε σε γκέλα εντός έδρας από τον Λεβαδειακό (1-1) και η τελευταία φορά που απώλεσε βαθμούς σε διαδοχικά εντός έδρας ματς ήταν τον Σεπτέμβριο του 2023. Ο Μαρσιάλ βρήκε τον παράδεισό του στη Νέα Φιλαδέλφεια, τα ξένα ΜΜΕ στέκονται στη μεγάλη… επιστροφή και ο Γάλλος φροντίζει να σκοράρει, αλλά και να «ταΐζει» τους συμπαίκτες του. Άλλωστε, έχει συμμετοχή σε πέντε γκολ στις επτά τελευταίες εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα (4 γκολ και 1 ασίστ). Στο 2.25 να βρει δίχτυα ο Μαρσιάλ και να νικήσει η ΑΕΚ.

Αήττητη από το 2004 η Ντόρτμουντ

Το 2025 ξεκινάει με μεγάλο παιχνίδι στο Ντόρτμουντ στη Γερμανία, όπου η Μπορούσια υποδέχεται τη Λεβερκούζεν την Παρασκευή. Οι γηπεδούχοι έχουν χάσει μόλις 1 από τα 9 τελευταία εντός έδρας ματς στο ζευγάρι, κερδίζοντας τα 7 από αυτά. Αυτή η επίδοση είναι η χειρότερη για τις «ασπιρίνες» κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο τα τελευταία χρόνια. Και τα 2 περσινά τους παιχνίδια, πάντως, έληξαν ισόπαλα με σκορ 1-1, με τους Βεστφαλούς να παίρνουν το προβάδισμα σε αμφότερες τις περιπτώσεις.

Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, παραμένουν αήττητοι τόσο στο πρώτο παιχνίδι του έτους όσο και στα παιχνίδια που δίνουν τις Παρασκευές, καθώς σε αμφότερες τις περιπτώσεις έχουν να χάσουν από το 2004! Στην πρώτη μετράνε 15 νίκες & 5 ισοπαλίες, ενώ στη δεύτερη έχουν κάνει ιστορικό ρεκόρ με 39 ματς (και 30 νίκες) χωρίς ήττα!

0 - Bayer 04 Leverkusen haven't lost any of their 17 Bundesliga away matches in 2024 - in the history of the Bundesliga, only FC Bayern had previously gone a whole calendar year without a defeat on the road (in 1986 and 2013). Wanderlust. pic.twitter.com/j0KyQhZi2d — OptaFranz (@OptaFranz) December 14, 2024

Τα θετικά σερί συνεχίζονται για την Μπορούσια, που τρέχει αήττητο σερί 11 αγώνων εντός έδρας στην Bundesliga. Επιπλέον, ο Τσάμπι Αλόνσο δεν την έχει κερδίσει ακόμα στην καριέρα του στους πάγκους στη Γερμανία σε 3 ματς… Στο 2.65 βρίσκουμε τον άσο. Οι φιλοξενούμενοι θα ποντάρουν, πάντως, στο εντυπωσιακό σερί που τρέχουν εκτός έδρας, όπου δεν έχουν χάσει κανένα από τα 24 τελευταία τους παιχνίδια, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ συλλόγου. Η ισοπαλία προσφέρεται στο 3.60, ενώ με τη νέα εμπειρία Build A Bet* για πιο γρήγορο και εύκολο παιχνίδι συνδυάζουμε τις αγορές. Ισοπαλία & Πρώτο γκολ Ντόρτμουντ, για να πάρουμε απόδοση 7.50.

Το επόμενο μεγάλο ματς στη Γερμανία διεξάγεται το απόγευμα του Σαββάτου, με την Γκλάντμπαχ να φιλοξενεί την Μπάγερν. Τα «πουλάρια» έχουν αποδειχθεί κακός δαίμονας για τους Βαυαρούς, καθώς σε αυτό το γήπεδο έχουν κερδίσει τα 5 από τα 9 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, επίδοση που είναι η κορυφαία στην κατηγορία σε αυτό το διάστημα.

50 - Xabi Alonso has won 50 of his 75 games as a Bundesliga coach to date - only Pep Guardiola earned his 50th Bundesliga win as a manager earlier (after 61 games). Boss. #B04SCF pic.twitter.com/rZ4xJMJqD3 — OptaFranz (@OptaFranz) December 21, 2024

Η Μπάγερν έχει ξεκινήσει το νέο έτος με το… δεξί στις 7 από τις 9 τελευταίες περιπτώσεις, με τη μοναδική της ήττα σε αυτό το σερί, όμως, να έρχεται από την Γκλάντμπαχ το 2022 (1-2). Θα δούμε και φέτος έκπληξη ή οι φιλοξενούμενοι θα επιβεβαιώσουν την ανωτερότητά τους; Σε απόδοση 2.80 προσφέρεται η διπλή ευκαιρία 1Χ, ενώ στο 1.42 το διπλό.

Με παράδοση στο ντέρμπι η Γιουβέντους

Στο πρόγραμμα της Serie A ξεχωρίζει το ντέρμπι του Τορίνο, με τη Γιουβέντους να αγωνίζεται εκτός έδρας. Οι «Μπιανκονέρι» παραμένουν αήττητοι για 21 ματς στο ζευγάρι σε όλες τις διοργανώσεις, με την τελευταία τους ήττα να σημειώνεται τον Απρίλιο του 2015 (1-2). Μπορεί φέτος να δυσκολεύεται, αλλά πάντα το ντέρμπι προσφέρεται για… αναγέννηση. Στο 1.85 βρίσκουμε το διπλό. Άλλωστε, είναι μόλις η 3η φορά στην ιστορία της Γιουβέντους, που δεν έχει υποστεί ούτε μία ήττα σε αυτό το σημείο της σεζόν (μετά το 2011-12 και το 2018-19).

Η εποχή Σέρτζιο Κονσεϊσάο ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις στη Μίλαν με την κατάκτηση του Σούπερ Καπ. Τώρα, ο Πορτογάλος ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στη Serie A κόντρα στην Κάλιαρι, ψάχνοντας την 3η διαδοχική του νίκη στα πρώτα του ματς, κάτι που για τελευταία φορά στον πάγκο των Μιλανέζων πέτυχε ο Αρίγκο Σάκι τον Αύγουστο του 1987.

1 - Sérgio #Conceição is the Milan manager who has taken the fewest matches to win a trophy in the history of the Rossoneri club in all competitions since 1929/30; the previous record was Montella (in the 18th match he won the Italian Super Cup in December 2016). Hit. pic.twitter.com/2XJADGVGed — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 6, 2025

Κρατάμε και το ότι οι «Ροσονέρι» τρέχουν εντυπωσιακό αήττητο σερί 13 αγώνων στο πρωτάθλημα στο ζευγάρι, με τον άσο να προσφέρεται στο 1.33. Η Κάλιαρι, μάλιστα, έχει αποδειχθεί ένας από τους πιο αγαπημένους αντιπάλους του Ραφαέλ Λεάο στο Serie A, με τον Πορτογάλο να έχει πετύχει μέχρι τώρα 5 γκολ κόντρα στους Σαρδήνιους, στην κορυφαία του επίδοση (τόσα έχει και κόντρα στη Λέτσε). Βρήκε, μάλιστα, δίχτυα και στα 2 τελευταία εντός έδρας ματς στο ζευγάρι. Σε απόδοση 2.35 βρίσκουμε το να σκοράρει ο Λεάο οποιαδήποτε στιγμή.

bwin Quick Hits

Κανένα από τα 13 προηγούμενα ματς κόντρα στον Βόλο δεν έχει χάσει ο ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, κερδίζοντας τα 11 από αυτά, όπως και τα 8 πιο πρόσφατα. Στο τελευταίο σερί, μάλιστα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πέτυχε συνολικά 26 γκολ. Θα συνεχίσει το εντυπωσιακό σερί; Στο 1.75 προσφέρεται ο άσος σε συνδυασμό με Over 2,5 γκολ.

Ο ΟΦΗ κέρδισε και τα 2 τελευταία του παιχνίδια στο πρωτάθλημα χωρίς να δεχθεί γκολ. Επόμενος αντίπαλός του είναι ο Λεβαδειακός, κόντρα στον οποίο θα επιχειρήσει να κάνει το καλύτερο αντίστοιχο σερί (3 νίκες με 0 παθητικό) για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο του 2012. Θα τα καταφέρει; Σε απόδοση 3.20 ο συνδυασμός του 1 με N/G.

Ο Παναιτωλικός δεν έχει χάσει κανένα από τα 7 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια του στη Super League και αν δεν ηττηθεί ούτε από τον Αστέρα Τρίπολης, θα ισοφαρίσει την κορυφαία επίδοση στην ιστορία του, που κρατάει από τον Ιανουάριο του 2015. Θα αποφύγει ξανά την ήττα; Στο 1.75 προσφέρεται η διπλή ευκαιρία Χ2.

Κανένα από τα 7 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια με αντίπαλο τη Βέρντερ δεν έχασε η Λειψία για το πρωτάθλημα, κερδίζοντας τα 6 από αυτά. Θα φτάσουν οι «Ταύροι» στη νίκη στο πρώτο ματς του έτους για πρώτη φορά μετά το 2022; Στο 1.75 βρίσκουμε τον άσο.

Το αήττητο εντός έδρας σερί της Ράγιο Βαγιεκάνο έχει φτάσει στα 13 παιχνίδια με αντίπαλο τη Θέλτα στη LaLiga, κερδίζοντας τα 10 από αυτά. Και 3 τα τελευταία, όμως, έληξαν ισόπαλα με σκορ 0-0, σερί που είναι το κορυφαίο στην κατηγορία στον 21ο αιώνα. Θα συνεχιστεί; Στο 3.10 προσφέρεται η ισοπαλία και στο 7.50 το ακριβές σκορ 0-0.

Το νικηφόρο σερί της Ατλέτικο Μαδρίτης έχει φτάσει στα 7 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και κόντρα στην Οσασούνα θα επιχειρήσει να κερδίσει 8 στη σειρά για πρώτη φορά μετά τον Ιανουάριο του 2021. Θα το πετύχει απέναντι στους φιλοξενούμενους, που τρέχουν αρνητικό σερί 6 αγώνων χωρίς νίκη; Ο άσος πληρώνει 1.33.

13 - Atlético de Madrid have won their last 13 games in all competitions, equalling the best run of consecutive victories in their history, achieved between August and October 2012, also under Diego Pablo Simeone. Unstoppable. pic.twitter.com/kPXTyenq4y — OptaJose (@OptaJose) January 4, 2025

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης δοκιμάζεται στην έδρα της Σαν Πάουλι στο πρώτο ματς του 2025. Στις 16 προηγούμενες εξόδους της στην Bundesliga κράτησε μόνο μία φορά το μηδέν, επίδοση που είναι η 2η χειρότερη στην κατηγορία τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Στο 1.65 κυμαίνεται το G/G.

Η αναγεννημένη τελευταία Ρόμα έχει δύσκολη έξοδο αυτή τη φορά στην έδρα της Μπολόνια. Οι «Τζαλορόσι» δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 12 τελευταία παιχνίδια μακριά από το γήπεδό της, σερί που είναι το χειρότερο από το 1999, και θα ποντάρουν στο γεγονός ότι οι γηπεδούχοι δεν έχουν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι του έτους σε καμία από τις 8 προηγούμενες περιπτώσεις. Το διπλό πληρώνει 2.65.

Κανένα από τα 19 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο τη Βερόνα δεν έχει χάσει η Νάπολι για τη Serie A, σερί που είναι το κορυφαίο της απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε, μάλιστα, έχει κρατήσει το μηδέν 11 φορές φέτος, επίδοση που είναι η κορυφαία στα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και δική της κορυφαία από τη σεζόν 1986-87. Στο 1.25 προσφέρεται ο άσος, στο 1.83 αν συνδυαστεί με N/G.

Η Φιορεντίνα έχει κερδίσει και τα 7 τελευταία ματς στη Serie A κόντρα στην ομάδα που στο ξεκίνημα της αγωνιστικής βρισκόταν στον πάτο της βαθμολογίας. Τώρα, αυτή είναι η Μόντσα, που θα υποδεχθεί τους Viola, με το διπλό να πληρώνει 1.90. Οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα, έχουν πετύχει 22 γκολ σε αυτό το σερί (3,1 ανά παιχνίδι), με τους γηπεδούχους να προέρχονται από 5 διαδοχικές ήττες και να κινδυνεύουν με το χειρότερο σερί στην ιστορία τους. Αν το 2 συνδυαστεί με Over 2,5, τότε η απόδοση ανεβαίνει στο 2.95.

Η Ίντερ προέρχεται από 5 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στο πρωτάθλημα με συνολικά τέρματα 18-0 και θα ψάξει την 6η συνεχόμενη, κάτι που δεν έχει πετύχει ποτέ ξανά στην ιστορία της με 0 παθητικό, στην έδρα της Βενέτσια. Το 2 σε συνδυασμό με N/G προσφέρεται σε απόδοση 2.05.

5 - #Inter have won five games in a row without conceding a goal in all competitions for the fourth time in their history (since 1929/30), the first since the period between November and December 2007 (six in that case). Ironclad.#InterAtalanta pic.twitter.com/UIMjkIfs20 — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 2, 2025

Η Αταλάντα δοκιμάζεται στην έδρα της Ουντινέζε, όμως έχει δημιουργήσει εντυπωσιακή παράδοση στο ζευγάρι, καθώς δεν έχει χάσει κανένα από τα 14 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Θα φτάσει η Dea σε ακόμα μία νίκη; Στο 1.68 κυμαίνεται το διπλό.

Κάθε φορά που η Άστον Βίλα έχει υποδεχθεί ομάδα από τις 4 πρώτες κατηγορίας για το Κύπελλο, γνώρισε την ήττα. Αυτή η επίδοση είναι η 2η χειρότερη στην ιστορία του θεσμού μετά τις 7 ήττες της Ρόδεραμ την περίοδο 2002-08. Τώρα, οι Villagers θα αντιμετωπίσουν τη Γουέστ Χαμ. Θα επιβεβαιωθεί και πάλι η παράδοση; Σε απόδοση 2.95 η πρόκριση της Γουέστ Χαμ και σε απόδοση 2.10 η διπλή ευκαιρία Χ2.

Η απίθανη φέτος Νότιγχαμ Φόρεστ υποδέχεται τη Λούτον. Μπορεί οι γηπεδούχοι να τρέχουν αρνητικό σερί 4 αγώνων χωρίς νίκη εντός έδρας στο Κύπελλο, αλλά οι φιλοξενούμενοι από την άλλη δεν έχουν πάρει την πρόκριση σε καμία από τις 5 προηγούμενες περιπτώσεις στη διοργάνωση, όταν αντιμετώπισαν ομάδα από υψηλότερη κατηγορία. Θα επιβεβαιωθεί ο άσος, που προσφέρεται στο 1.44;

