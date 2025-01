Ο Ρόμπι Κιν είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην προπονητική του καριέρα, αναλαμβάνοντας τα ηνία της Φερεντσβάρος.

Ο Ρόμπι Κιν ετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία της Φερεντσβάρος, διαδεχόμενος τον Πασκάλ Γιάνσεν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο Ιρλανδός προπονητής, που είχε προσελκύσει ενδιαφέρον και από τον Αστέρα Τρίπολης τον περασμένο Σεπτέμβριο, φαίνεται να βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στην Ουγγαρία.

Η συνεργασία με τους Ούγγρους αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως μεταδίδει ο έγκυρος δημοσιογράφος.

Ο 44χρονος τεχνικός θα κληθεί να διαδεχθεί τον Γιάνσεν, ο οποίος αποχώρησε για να συνεχίσει στον πάγκο της Νιου Γιορκ Σίτι στο MLS.

🚨🇭🇺 Robbie Keane will sign in as new Ferencvaros head coach this week.



He’s replacing Pascal Jansen who signed for NYCFC in MLS. pic.twitter.com/8PuTYuQuv2