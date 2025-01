Ο Πάτρικ Κλάιφερτ αναμένεται να αναλάβει την εθνική Ινδονησίας, καθώς η Ομοσπονδία της χώρας έχει στόχο την πρόκριση στο Μουντιάλ!

Η Ινδονησία έχει ως μεγάλο στόχο την πρόκρισή της στο Μουντιάλ. Και γι' αυτόν το λόγο αναμένεται στις 12 Ιανουαρίου να παρουσιάσει την πρόσληψη του Πάτρικ Κλάιφερτ, ο οποίος έχει προπονήσει και την εθνική ομάδα του Κουρασάο.\

Μάλιστα, τελευταία του δουλειά ήταν στην Ντεμιρσπόρ στην Τουρκία, όπου σε 20 ματς από τον Ιούλιο του 2023 μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου του 2023 μέτρησε σε 20 ματς 8 νίκες, 6 ισοπαλίες και 6 ήττες.

Η συμφωνία του Ολλανδού με την Ομοσπονδία της χώρας θα έχει διάρκεια δύο ετών, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της εν λόγω συνεργασίας για ακόμα δύο χρόνια.

