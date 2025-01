Μια μέρα πριν το ματς της Μπράγκα με τη Μπενφίκα (4/1), το πούλμαν της ομάδας του Καρβαλιάλ δέχθηκε επίθεση από 15 κουκουλοφόρους.

Το πούλμαν της Μπράγκα δέχθηκε επίθεση με πέτρες το βράδυ της Παρασκευής (03/01) στη Λισαβόνα, πριν από τον αγώνα με την Μπενφίκα για το πορτογαλικό πρωτάθλημα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Cabine Desportiva» περίπου στις 23:30, μια ομάδα 15 ατόμων με κουκούλες και καλυμμένα πρόσωπα επιτέθηκε στο λεωφορείο, ενώ αυτό ήταν σταθμευμένο έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας του Καρβαλιάλ.

Οι δράστες πέταξαν πέτρες, προκαλώντας ζημιές στο μπροστινό και πλαϊνό μέρος του οχήματος. Ενώ η ασφάλεια αντέδρασε γρήγορα και οι δράστες απομακρύνθηκαν, συνεχίζοντας όμως να ρίχνουν βεγγαλικά κοντά στο ξενοδοχείο.

#SCBraga have released a statement after their team bus was hit by rocks ahead of their match with #SLBenfica.



"Yesterday, at around 11:30 pm, already in Lisbon, a group of around 15 individuals dressed in black, hooded and with their faces covered, hit the Braga bus with stones pic.twitter.com/zNOBYxOv8p