Η Ρέιντζερς καλείται να αντιμετωπίσει τη Σέλτικ (2/1) χωρίς τον βασικό της τερματοφύλακα, Τζακ Μπάτλαντ, που διακομίστηκε στο νοσοκομείο με εσωτερική αιμορραγία στο πόδι.

Η Ρέιντζερς μπαίνει σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σεζόν με πολλούς πονοκεφάλους. Λίγες ώρες πριν το μεγάλο ντέρμπι με τη Σέλτικ (2/1), η ομάδα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα. Ο βασικός τερματοφύλακας Τζακ Μπάτλαντ διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο λόγω εσωτερικής αιμορραγίας στο πόδι, ενώ και ο αρχηγός Τζέιμς Ταβερνιέρ, μαζί με τους Σκούταρ και Κασανίρο, θα απουσιάσουν από το παιχνίδι.

Ο 31χρονος πορτιέρε υπέστη εσωτερική αιμορραγία στο πόδι του, χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη, αλλά πήρε εξιτήριο και αναρρώνει.

Η Σέλτικ, βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με διαφορά 14 βαθμών και η Ρέιντζερς στη δεύτερη θέση με 36 βαθμούς.

