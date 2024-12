Το πρώτο επαγγελματικό γκολ της καριέρας του πέτυχε ο 17χρονος Κωνσταντίνος Καρέτσας στη νίκη της Γκενκ κόντρα στην Άντερλεχτ κι έγινε ο έκτος νεότερος σκόρερ στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος.

Δεδομένα δεν πρόκειται να ξεχάσει τη σημερινή ημέρα! Το απόγευμα της Κυριακής (22/12) άλλωστε ο Κωνσταντινός Καρέτσας στα 17 του χρόνια πέτυχε το πρώτο επαγγελματικό γκολ της φανέλα της Γκενκ, υπογράφοντας τη νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Άντερλεχτ.

Στο 72΄του αγώνα συγκεκριμένα ο Καρέτσας βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ και πλάσαρε άψογα για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Κάπως έτσι μάλιστα κατάφερε να γίνει ο 6ος νεότερος σκόρερ στην ιστορία του βελγικού πρωταθλήματος, βρίσκοντας δίχτυα σε ηλικία 17 ετών, ενός μήνα και τριών ημερών.

KONSTANTINOS KARETSAS 🇧🇪🇬🇷(2007) WITH A GREAT FINISH TO DOUBLE THE LEAD!!!

📽️ @GoalsXtrapic.twitter.com/Cn8XyFr23X