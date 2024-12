Η άμυνα… μπετόν της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ δεν δέχεται γκολ ούτε με… αίτηση από τον Λεβαδειακό, ο ΠΑΟΚ τρέχει εντός έδρας αρνητικό σερί από το 1961 στο πρωτάθλημα, η Ατλέτικο «απειλεί» την Μπαρτσελόνα, ενώ η Λίβερπουλ πάει για κορυφή τα Χριστούγεννα.

Η ΑΕΚ τρέχει εξαιρετικό σερί κόντρα στον Λεβαδειακό, τον οποίο κερδίζει για 9 διαδοχικά παιχνίδια στο πρωτάθλημα και 11 σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό το σερί είναι το κορυφαίο της «Ένωσης» κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο στην κατηγορία.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν δέχθηκε ούτε ένα γκολ! Στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, μάλιστα, δέχθηκε μόλις 1 τελική προσπάθεια εντός εστίας, ενώ συνολικά στο πρωτάθλημα έχει δεχθεί 35, τις λιγότερες από κάθε άλλη ομάδα. Στο 1.66 η απόδοση στον συνδυασμό του 1 με το N/G.

Η Super League ξεκινάει με το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στη Λαμία. Οι «ερυθρόλευκοι» γκέλαραν την προηγούμενη αγωνιστική, όμως η παράδοση που έχουν τώρα είναι εντυπωσιακή μ 8 διαδοχικές νίκες εντός έδρας στο ζευγάρι, σκοράροντας συνολικά 21 γκολ σε αυτό το σερί. Σε ενισχυμένη απόδοση 1.72 προσφέρεται ο συνδυασμός του 1 με το Over 2,5.

Οι φιλοξενούμενοι δυσκολεύονται πολύ μακριά από το γήπεδό της και δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 14 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα, σερί που είναι το χειρότερο από τον Φεβρουάριο του 2023. Συν ότι δεν έχουν σκοράρει σε καμία από τις 2 πιο πρόσφατες εξόδους τους. Σε απόδοση 1.55 βρίσκουμε τον 1 σε συνδυασμό με N/G.

Τέλος, ο Μπάμπης Κωστούλας σκόραρε και στα 2 προηγούμενα παιχνίδια για το πρωτάθλημα και σε ηλικία 17 ετών και 200 ημερών θα επιχειρήσει τώρα να γίνει ο πρώτος παίκτης μετά τον Στηβ Μπέλεκ, που σκοράρει σε 3 σερί ματς πρωταθλήματος. Ο Καμερουνέζος το είχε κάνει σε ηλικία 17 ετών και 11 ημερών με τη φανέλα του Πανθρακικού τον Φεβρουάριο του 2010. Σε απόδοση 2.65 η επιλογή να σκοράρει ο Κωστούλας οποιαδήποτε στιγμή.

Μετά το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του 2024, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Καλλιθέα, που την προηγούμενη αγωνιστική έκανε τη ζημιά στον Ολυμπιακό. Οι «πράσινοι» μετράνε 4 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι, ενώ δεν έχουν χάσει κανένα από τα 9 τελευταία στο πρωτάθλημα.

Στα 6 ματς με τον Βιτόρια στον πάγκο έχουν συγκεντρώσει 16 βαθμούς, επίδοση που είναι η κορυφαία στην κατηγορία (μαζί με του Ολυμπιακού) σε αυτό το διάστημα. Τώρα, θα αντιμετωπίσουν μία ομάδα που παραμένει χωρίς εκτός έδρας νίκη στη Super League εδώ και 24 ματς (με 16 ήττες), επίδοση που είναι αρνητικό ρεκόρ συλλόγου, και που ψάχνει ακόμα την πρώτη νίκη στη φετινή σεζόν. Η τελευταία ομάδα που περίμενε τόσο πολύ για να κερδίσει ήταν ο Παναιτωλικός το 2019. Στο 1.23 τιμάται ο άσος.

Σε αυτό το παιχνίδι θα αναμετρηθεί η ομάδα που έχει πετύχει το μεγαλύτερο ποσοστό (40%) των τερμάτων της στο πρωτάθλημα στα 15 τελευταία λεπτά των αγώνων (6 από τα 15) κόντρα στην ομάδα που (μαζί με τον ΟΦΗ) έχει δεχθεί τα περισσότερα τέρματα στο ίδιο διάστημα (8). Στο 1.46 η απόδοση να κερδίσει ο Παναθηναϊκός το 2ο ημίχρονο, στο 2.45 να κερδίσει και τα 2 ημίχρονα.

Ο ΠΑΟΚ τρέχει το χειρότερό του σερί χωρίς νίκη στην Τούμπα από τον Οκτώβριο του 1961, καθώς δεν κέρδισε κανένα από τα 5 τελευταία παιχνίδια μπροστά στο κοινό του. Τώρα, θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο, με στόχο να βάλει τέλος στις αρνητικές επιδόσεις. Η παράδοση «μιλάει» υπέρ του, καθώς δεν έχει χάσει κανένα από τα 7 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια στο ζευγάρι, κερδίζοντας τα 6 από αυτά, όπως και τα 3 τελευταία.

Η προηγούμενη φορά που ο «Δικέφαλος του Βορρά» σημείωσε 4 διαδοχικές νίκες επί του Ατρόμητου στο πρωτάθλημα ήταν το 1981. Θα φτάσουν οι γηπεδούχοι σε ακόμα μία νίκη; Στο 1.40 βρίσκουμε τον άσο. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ (19) στο δεύτερο 45λεπτο των αγώνων στη Super League, με τον άσο στο δεύτερο ημίχρονο να πληρώνει καλύτερα στο 1.70.

Ποιος θα είναι στην κορυφή τα Χριστούγεννα;

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής στην Αγγλία διεξάγεται την Κυριακή, όταν η Τότεναμ φιλοξενεί τη Λίβερπουλ. Πέρυσι, οι γηπεδούχοι επιβλήθηκαν με 2-1 στο συγκεκριμένο στάδιο και η τελευταία φορά που πέτυχαν εντός έδρας διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι ήταν το 2012. Οι Reds έχουν δημιουργήσει καλή παράδοση τα τελευταία χρόνια, χάνοντας από την Τότεναμ μόλις 2 φορές στα 23 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα, σκοράροντας στα 17 από αυτά.

100 - Mo Salah has now provided 100 assists for Liverpool in all competitions, with 13 of those coming this season - the most of any Premier League player in 2024-25. Centurion. pic.twitter.com/nvHTy3lOfs — OptaJoe (@OptaJoe) December 14, 2024

Τα πράγματα δεν δείχνουν καλά για την Τότεναμ ούτε όταν αντιμετωπίζει ομάδες, που στο ξεκίνημα της αγωνιστικής ήταν στην κορυφή της βαθμολογίας, καθώς ηττήθηκε στις 9 από τις 11 τέτοιες περιπτώσεις. Η μοναδική ομάδα από την οποία δεν έχασε σε αυτό το σερί είναι η Μάντσεστερ Σίτι (2-2 το 2019 και 3-2 το 2022). Μπροστά στο κοινό της, μάλιστα, έχασε και τα 5 παιχνίδια. Μία νίκη θα βρει την ομάδα του Σλοτ στην κορυφή τα Χριστούγεννα, κάτι που για τελευταία φορά είχε συμβεί το 2020 και το διπλό πληρώνει 1.77.

Αν δεν κερδίσει και τώρα, θα κάνει το χειρότερο εντός έδρας σερί από τον Δεκέμβριο του 2013, όταν έμεινε για 4 ματς χωρίς νίκη στην Premier League. Ελπίζει στο γεγονός ότι οι αμυντικές επιδόσεις της Λίβερπουλ τελευταία δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές. Οι «κόκκινοι» δέχθηκαν 5 γκολ στα 2 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους, μένοντας στην ισοπαλία κόντρα σε Νιούκαστλ (3-3) και Φούλαμ (2-2). Η τελευταία φορά που αναδείχθηκαν ισόπαλοι για 3 διαδοχικά παιχνίδια στο πρωτάθλημα ήταν τον Οκτώβριο του 2015. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Στο 4.33 βρίσκουμε την ισοπαλία.

6 - Mo Salah has won his sixth @premierleague player of the month award, the joint-most by a Liverpool player (Steven Gerrard also 6), with only Sergio Agüero and Harry Kane (both 7) winning more overall. Accolade. pic.twitter.com/DpKBC7X3um — OptaJoe (@OptaJoe) December 13, 2024

Οι φιλοξενούμενοι θα ποντάρουν για ακόμα μία φορά στον Μοχάμεντ Σαλάχ, που κάνει εντυπωσιακή σεζόν και έχει άμεση συμμετοχή στα 22 από τα 31 τέρματα (13 γκολ & 9 ασίστ) που έχει πετύχει η Λίβερπουλ στη σεζόν στην Premier League. Αυτή η επίδοση είναι με διαφορά η κορυφαία από οποιονδήποτε άλλον παίκτη στην κατηγορία. Τώρα, μπορεί να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος, που θα έχει τουλάχιστον 10 γκολ & 10 ασίστ πριν τα Χριστούγεννα. Στο 1.82 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Σαλάχ.

Η φορμαρισμένη Τσέλσι δοκιμάζεται στην έδρα της Έβερτον και μπορεί το παιχνίδι να μοιάζει «εύκολο» με βάση τη φόρμα της ομάδας του Μαρέσκα, αλλά οι «μπλε» έχουν χάσει τα 5 από τα 6 τελευταία ματς στο Goodison Park για την Premier League! Η τελευταία φορά, μάλιστα, που η Τσέλσι κέρδισε για συνεχόμενα παιχνίδια την Έβερτον στο πρωτάθλημα ήταν τον Αύγουστο του 2017.

WWWWW



Chelsea just keep picking up 3 points. pic.twitter.com/pz4BJyCiAC — Premier League USA (@PLinUSA) December 15, 2024

Είναι, πάντως, το ιδανικό timing, προκειμένου να σπάσει αυτήν την κακή παράδοση, καθώς μετράει 5 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, ψάχνοντας το καλύτερο σερί από τον Νοέμβριο του 2019, όταν με τον Φρανκ Λάμπαρντ είχε φτάσει στις 6. Η Τσέλσι, λοιπόν, έχει κερδίσει τα περισσότερα εκτός έδρας ματς στη σεζόν φέτος (6), έχει μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς μακριά από την έδρα της (19), ενώ έχει πετύχει και τα περισσότερα γκολ (23). Θα σπάσει την παράδοση ή οι γηπεδούχοι θα κάνουν τη «ζημιά» για ακόμα μία σεζόν; Στο 1.61 προσφέρεται το διπλό, στο 2.25 η διπλή ευκαιρία 1Χ.

«Απειλεί» η Ατλέτικο

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής στη LaLiga διεξάγεται στη Βαρκελώνη, όπου η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι «μπλαουγκράνα» έχουν κερδίσει και τα 5 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια στο πρωτάθλημα και αν κερδίσουν και πάλι θα ισοφαρίσουν την κορυφαία επίδοσή τους στο ζευγάρι (6 νίκες την περίοδο 2010-13).

2 - Barcelona have suffered consecutive home defeats for the third time in all competitions in the 21st century, after April 2003 with Radomir Antić (2) and April 2022 with Xavi Hernández (3). Setback. pic.twitter.com/equKicQ0jz — OptaJose (@OptaJose) December 15, 2024

Επιπλέον, οι «ροχιμπλάνκος» δεν έχουν κερδίσει σε καμία από τις 18 προηγούμενες επισκέψεις τους στην έδρα της Μπαρτσελόνα, γνωρίζοντας την ήττα 13 φορές, σερί που είναι το 2ο χειρότερο στην ιστορία τους στο ζευγάρι (20 ματς χωρίς νίκη την περίοδο 1945-63). Ένα άλλο στοιχείο, που δίνει το προβάδισμα στους γηπεδούχους είναι το γεγονός ότι δεν έχουν χάσει το τελευταίο παιχνίδι του έτους σε καμία από τις 16 προηγούμενες σεζόν (από το 2007). Στο 1.88 ο άσος. Οι 4 τελευταίες διαδοχικές τους νίκες τους, μάλιστα, ήρθαν με 0 παθητικό. Σε απόδοση 3.60 η επιλογή στον συνδυασμό του 1 με το N/G.

Αυτή τη φορά, πάντως, η ομάδα του Σιμεόνε δείχνει να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από τους «μπλαουγκράνα», έχοντας κερδίσει και τα 11 τελευταία ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Χρειάζεται άλλες δύο νίκες, προκειμένου να ισοφαρίσει την κορυφαία επίδοση στην ιστορία της από το 2012. Θα σπάσει την κακή παράδοση; Στο 1.88 η διπλή ευκαιρία Χ2 και στο 3.80 το διπλό.

bwin Quick Hits

Ο Άρης έχει απαιτητική έξοδο στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, με τους γηπεδούχους όμως να μην βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση. Οι Αρκάδες προέρχονται από 5 διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα και αν χάσουν και πάλι, θα καταγράψουν το χειρότερο σερί στην ιστορία τους. Στο 2024, μάλιστα, έχουν ηττηθεί 7 φορές στην Τρίπολη, επίδοση που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ συλλόγου. Στο 2.35 βρίσκουμε το διπλό. Από εκεί και πέρα, ο Λορέν Μορόν έχει πετύχει 3 γκολ στις 3 φορές που έχει αντιμετωπίσει τον Αστέρα στη Super League. Σε απόδοση 2.87 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Μορόν.

Ο Παναιτωλικός έχει χάσει μόλις 1 από τα 14 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια του στο πρωτάθλημα (2-0 από τον ΠΑΟΚ τον περασμένο Αύγουστο). Θα συνεχίσει την εντυπωσιακή πορεία, κερδίζοντας τον Πανσερραϊκό; Στο 2.95 το διπλό.

88 - Manchester City were leading until the 88th minute against Manchester United, but ended up losing 2-1 – the latest into a game that a reigning champion has led in the Premier League and lost. Astonishing. pic.twitter.com/9vwTcocgLw — OptaJoe (@OptaJoe) December 15, 2024

Η Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζει τα αρνητικά αποτελέσματα και τώρα έχει να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Άστον Βίλα. Πέρυσι, οι γηπεδούχοι επιβλήθηκαν με 1-0, αλλά δεν έχουν πετύχει διαδοχικές νίκες στο Villa Park επί των Citizens από τον Απρίλιο του 1993. Θα τα καταφέρουν τώρα ή θα διατηρήσουν την παράδοση οι φιλοξενούμενοι; Στο 3.25 ο άσος και στο 2.10 το διπλό.

Η Άρσεναλ έχει απαιτητική έξοδο στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας, όμως μετράει 4 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι για την Premier League, ενώ δεν έχει χάσει κανένα από τα 9 τελευταία ντέρμπι Λονδίνου. Η τελευταία ομάδα που είχε καλύτερο σερί στην πρωτεύουσα ήταν η Τσέλσι το 2005 (10 ματς), ενώ η αμέσως προηγούμενη φορά που οι «κανονιέρηδες» έκαναν καλύτερο σερί ήταν το 2004. Στο 1.61 τιμάται το διπλό. Η ομάδα του Αρτέτα, όμως, δέχεται γκολ για 6 διαδοχικές εξόδους στο πρωτάθλημα, σερί που είναι το χειρότερό της από τον Δεκέμβριο του 2019. Στο 1.82 βρίσκουμε το G/G, στο 2.65 αν συνδυαστεί το 2 με το G/G.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί της Σίτι στην Premier League και τώρα υποδέχεται την Μπόρνμουθ. Αν οι γηπεδούχοι δεν κερδίσουν αυτό το ματς, θα είναι η πρώτη φορά που θα τερματίσουν στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας πριν τα Χριστούγεννα μετά το 1989 (12οι τότε). Η παράδοση, πάντως, είναι με το μέρος τους, καθώς έχουν χάσει μόλις 1 από τα 7 προηγούμενα παιχνίδια τους στο ζευγάρι στο Old Trafford. Ο άσος πληρώνει 1.82.

Το πρόγραμμα της Bundesliga ανοίγει την Παρασκευή με το παιχνίδι της Μπάγερν κόντρα στη Λειψία στο Μόναχο. Οι γηπεδούχοι δεν έχουν χάσει το τελευταίο ματς του έτους από το 1984! Επίδοση, που φυσικά αποτελεί ρεκόρ. Η τελευταία φορά, μάλιστα, που δεν έφτασαν στη νίκη ήταν το 2012, όταν έμειναν στο 1-1 με την Γκλάντμπαχ. Από τότε, μετράνε μόνο νίκες. Η Λειψία, πάντως, είναι η ομάδα που τα πηγαίνει καλύτερα από όλες, όταν αγωνίζεται Παρασκευή. Σε 22 ματς έχει μαζέψει κατά μέσο όρο 2,3 βαθμούς. Θα καταφέρει να κάνει την έκπληξη ή οι Βαυαροί θα συνεχίσουν το εντυπωσιακό τους σερί; Στο 1.30 ο άσος, στο 1.95 το διπλό με χάντικαπ +2.

Καμία ήττα δεν έχει υποστεί η Ρεάλ Μαδρίτης στα 11 τελευταία παιχνίδια με αντίπαλο τη Σεβίλλη στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η δεύτερη καλύτερή της στο ζευγάρι από το 2003. Σε ενισχυμένη απόδοση 3.25 βρίσκουμε τον άσο με χάντικαπ -2 για τους γηπεδούχους.

Το πρώτο παιχνίδι για τη Serie A θα διεξαχθεί την Παρασκευή, με τη Μίλαν να δοκιμάζεται στην έδρα της Βερόνα. Η παράδοση, πάντως, είναι υπέρ των «ροσονέρι», που έχουν κερδίσει και τα 7 τελευταία ματς στο ζευγάρι. Θα φτάσουν σε ακόμα μία νίκη; Στο 1.58 τιμάται το διπλό.

Η Νάπολι αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τζένοα, από την οποία ηττήθηκε για τελευταία φορά σε παιχνίδι για τον πρώτο γύρο τον Σεπτέμβριο του 2009. Θα επεκτείνει το καλό σερί; Σε απόδοση 1.68 βρίσκουμε το διπλό. Από εκεί και πέρα, οι Γενοβέζοι είναι από τους πιο αγαπημένους αντιπάλους του Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος έχει πετύχει 7 γκολ στα 6 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Θα βρει ξανά δίχτυα; Στο 2.60 η απόδοση να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Λουκάκου.

6 - #Juventus have won only six of their first 16 matches in this #SerieA campaign; in the three points for a win era only once they collected so few successes after as many matches in the Italian top-flight (in 1998/99). Brake.#JuventusVenezia — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 14, 2024

Η Γιουβέντους προέρχεται από 4 διαδοχικές ισοπαλίες εκτός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις, σερί που είναι το κορυφαίο από το 1998 (5 ισοπαλίες), ενώ φέτος έχει μείνει στην ισοπαλία στα 10 από τα 16 παιχνίδια πρωταθλήματος. Ήδη αυτή η επίδοση αποτελεί ρεκόρ για τους «μπιανκονέρι». Θα μοιραστούν και πάλι τους βαθμούς στην έδρα της Μόντσα; Στο 3.60 βρίσκουμε την ισοπαλία.

Η Αταλάντα συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία και για πρώτη φορά στην ιστορία της πέτυχε 10 διαδοχικές νίκες στη Serie A. H «Dea», μάλιστα, βρίσκεται στην κορυφή για σερί αγωνιστικές επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της. Τώρα, υποδέχεται την Έμπολι, επί της οποίας μετράει 4 διαδοχικές νίκες με συνολικό σκορ 9-1. Σε απόδοση 1.83 βρίσκουμε τον συνδυασμό του 1 με το Over 2,5.

Η Ρόμα συνεχίζει την προσπάθεια να ξεφύγει από την κρίση και τώρα θα υποδεχθεί την Πάρμα, από την οποία ηττήθηκε για τελευταία φορά στη Serie A τον Απρίλιο του 1997! Θα κερδίσουν και πάλι οι «τζαλορόσι»; Στο 1.55 ο άσος.

Το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς στη Γερμανία φέρνει τη Βόλφσμπουργκ να υποδέχεται την Ντόρτμουντ. Οι Βεστφαλοί συνεχίζουν να προβληματίζουν μακριά από το γήπεδό της, καθώς έχουν πάρει μόλις 2 βαθμούς στα ταξίδια τους στη σεζόν, επίδοση που είναι η χειρότερή τους εδώ και 33 χρόνια (από το 1991). Δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις 8 προηγούμενες εξόδους της στην Bundesliga, ενώ δεν έχει φτάσει στη νίκη στην τελευταία αγωνιστική πριν τη χειμερινή διακοπή εδώ και 5 χρόνια, γνωρίζοντας την ήττα 4 φορές. Η τελευταία φορά που το συγκεκριμένο σερί έφτασε στα 6 ματς ήταν το 1968. Θα το εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι, φτάνοντας στη νίκη; Σε απόδοση 3.00 βρίσκουμε τον άσο.

Μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί 40 γκολ στα 8 εντός έδρας ματς της Μπρέντφορντ στην Premier League. Ο μέσος όρος των 5 τερμάτων ανά παιχνίδι αποτελεί νέο ρεκόρ στην ιστορία της κατηγορίας σε αυτό το σημείο της σεζόν. Στο 1.68 το Over 2,5 στο παιχνίδι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η Σοσιεδάδ έχει πετύχει 5 διαδοχικές νίκες στην έδρα της Θέλτα για τη LaLiga, σερί που είναι το κορυφαίο της κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο στην ιστορία της στην κατηγορία. Στο 2.60 προσφέρεται το διπλό.

Ο Αλεξάντερ Ίσακ έχει βρει ξανά τον καλό του εαυτό και όταν η Νιούκαστλ αντιμετωπίζει ομάδα που μόλις ανέβηκε στην Premier League, τότε ο Σουηδός έχει 10 γκολ και 2 ασίστ στα 12 συγκεκριμένα παιχνίδια. Στο 2.10 προσφέρεται η επιλογή να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ίσακ στο ματς με την Ίπσουιτς.

Κανένα από τα 7 προηγούμενα παιχνίδια της στην έδρα της Γουέστ Χαμ δεν έχει χάσει η Μπράιτον για το πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η κορυφαία κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Τα 5 από αυτά, πάντως, έληξαν ισόπαλα. Θα συνεχιστεί το σερί των ισοπαλιών; Στο 3.70 κυμαίνεται το Χ.

Η Φιορεντίνα κάνει εντυπωσιακή σεζόν και μπορεί να προέρχεται από την ήττα στην Μπολόνια, όμως μπροστά στο κοινό της δεν έχει χάσει κανένα από τα 19 τελευταία παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις. Η τελευταία φορά που αυτό το σερί έφτασε στα 20 ματς ήταν τον Νοέμβριο του 2008. Θα συνεχίσει το εξαιρετικό σερί και στο παιχνίδι με την Ουντινέζε; Σε απόδοση 1.60 ο άσος.

Η Γκλάντμπαχ θα κλείσει το 2024 με εκτός έδρας ματς κόντρα στη Χόφενχαϊμ και η παράδοση δεν είναι με το μέρος της. Τα «πουλάρια» δεν έχουν κερδίσει το τελευταίο ματς του έτους σε καμία από τις 20 προηγούμενες σεζόν στην Bundesliga, επίδοση που είναι η χειρότερη στην ιστορία της κατηγορία. Την ίδια στιγμή, πάντως, η Χόφενχαϊμ τρέχει το δικό της αντίστοιχο αρνητικό σερί, καθώς η τελευταία της νίκη σε τέτοιο ματς ήρθε το 2019. Θα συνεχιστούν οι παραδόσεις, με αποτέλεσμα να μην αναδειχθεί ούτε αυτή τη φορά νικητής; Στο 3.70 προσφέρεται η ισοπαλία.

Η Βέρντερ προέρχεται από διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας χωρίς να δεχθεί γκολ. Η τελευταία φορά που πέτυχε 3 σερί νίκες με 0 παθητικό ήταν το 2009. Θα πετύχουν ξανά εκείνη την επίδοση στο ματς με την Ουνιόν; Ο άσος σε συνδυασμό με N/G προσφέρεται σε απόδοση 3.40.

Η Λας Πάλμας έχει χάσει μόλις 1 από τα 18 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια κόντρα στην Εσπανιόλ για τη LaLiga (0-2 το μακρινό 1988). Θα συνεχίσει το εντυπωσιακό σερί; Ο άσος προσφέρεται στο 1.78.

