Αντσελότι: «Ο Μπαπέ αισθάνεται καλά για να παίξει στον τελικό του Διηπειρωτικού»

Την αισιοδοξία του ότι ο Κιλιάν Μπαπέ θα μπορέσει να αγωνιστεί στον τελικό Διηπειρωτικού Κυπέλλου με την Πατσούκα (18/12) εξέφρασε ο Κάρλο Αντσελότι στη συνέντευξη Τύπου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει την Πατσούκα στον τελικό του Διηπειρωτικού την Τετάρτη (18/12, 19:00), ο οποίος θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Ενόψει της αναμέτρησης, ο Κάρλο Αντσελότι μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την ετοιμότητα του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος είχε μείνει εκτός δράσης το τελευταίο διάστημα με πρόβλημα τραυματισμού:

«Ο Μπαπέ προπονήθηκε χθες και νιώθει καλά. Αν είναι εντάξει θα παίξει, αλλά εάν υπάρξει και το παραμικρό ρίσκο, δεν θα αγωνιστεί. Είμαστε πάντως αισιόδοξοι ότι θα καταφέρει να παίξει», ενώ συμπλήρωσε ότι ο Γάλλος ακόμη δεν έχει φτάσει στο καλύτερό του επίπεδο.

Όσον αφορά την κριτική που του έχει ασκηθεί, απάντησε πως «είναι σημαντικό μέρος της δουλειάς μου, δεν υπάρχει ούτε ένας προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαίρου που να μην έχει δεχθεί κριτική. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να περνάς δύσκολες στιγμές και είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στο δεύτερο μισός της σεζόν», προσέθεσε ο Ιταλός τεχνικός.

🗣 Ancelotti: "Criticism is part of my job, it's something acceptable. You always try to do things well but sometimes you make mistakes and criticism wakes you up. This an important part of my job." pic.twitter.com/a6gX5hzvGn