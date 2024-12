Η European Super League επιστρέφει με νέο φορμάτ και καινούριο όνομα, με την A22 Sports Management να έχει ήδη καταθέσει αίτημα για αναγνώρισή της από την UEFA.

Έχουν περάσει περισσότερα από τρία χρόνια από την πρώτη απόπειρα για τη δημιουργία της European Super League. Αυτή «κατέρρευσε» μέσα σε 48 ώρες λόγω σφοδρών αντιδράσεων από τους φιλάθλους, όμως οι εμπνευστές της τώρα επανέρχονται με μια νέα πρόταση. Σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο, Μπεν Τζέικομπς, πρόκειται για μία εντελώς διαφορετική διοργάνωση της οποίας θα διαφοροποιηθεί και το όνομα.

Η «The Unify League» θα αποτελείται συνολικά 96 ομάδες και το έπαθλο του νικητή μπορεί να αγγίξει και τα δύο δις σε λίρες, ποσό παρόμοιο με εκείνο του Champions League.

