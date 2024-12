Οπαδοί της Ρέιντζερς και της Σέλτικ συγκρούστηκαν στο κέντρο της Γλασκώβης ενόψει του τελικού του League Cup (17:30), προκαλώντας χάος στη χριστουγεννιάτικη αγορά.

Τεταμένο είναι το κλίμα στη Γλασκώβη της Σκωτίας, με το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Σέλτικ και Ρέιντζερς (15/12, 17:30) για τον τελικό του League Cup να συγκεντρώνει τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κοινού.

Ώρες πριν τη σέντρα του ματς, εκατοντάδες οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν στο κέντρο της πόλης, με την αστυνομία να παρεμβαίνει για να χωρίσει τις δύο πλευρές που δημιούργησαν έναν... μικρό χαμό στη χριστουγεννιάτικη αγορά, καθώς τα καταστήματα είναι ανοιχτά λόγω των εορτών.

Rangers vs Celtic in Glasgow before the Scottish League Cup final today. pic.twitter.com/CqmlqSsiqJ