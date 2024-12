Ο Παναθηναϊκός του... 2010

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει σερί νίκες στην Ευρώπη (εξαιρουμένων των προκριματικών) μετά το 2010, Ολυμπιακός και Ελ Κααμπί σκοράρουν ακατάπαυστα, ενώ ο ΠΑΟΚ ποντάρει στην παράδοση. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την ευρωπαϊκή αγωνιστική είναι εδώ!

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την πρώτη του νίκη στο Conference League την προηγούμενη αγωνιστική (1-0 την Ελσίνκι), βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί των 8 αγώνων. Τώρα, θα ψάξει δεύτερη διαδοχική νίκη για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο του 2010, εξαιρουμένων των προκριματικών, όταν είχε κερδίσει δύο φορές τη Ρόμα για τους «32» του Κυπέλλου UEFA.

Κόντρα στους Νιου Σεντς θα προσπαθήσει να βάλει τέλος και στο σερί των 18 αγώνων χωρίς εκτός έδρας νίκη στην Ευρώπη, με εξαίρεση τα προκριματικά. Το παιχνίδι είναι στα μέτρα του, καθώς οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει μόλις 1 από τα 8 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια τους (μαζί με τα προκριματικά) στην Ευρώπη, χωρίς καν να σκοράρουν στα 3 πιο πρόσφατα από αυτά. Στο 2.10 η απόδοση στο διπλό σε συνδυασμό με το N/G.

Τα γκολ του Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τβέντε, με στόχο να κάνει ακόμα ένα βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League και η παράδοση είναι υπέρ του. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν ηττηθεί ούτε μία φορά εντός έδρας από ολλανδική ομάδα, φτάνοντας 5 φορές στη νίκη σε 6 περιπτώσεις.

Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, έχουν σκοράρει και στα 11 τελευταία τους παιχνίδια στην Ευρώπη, σερί που είναι το κορυφαίο τους από το 2006 (είχαν σκοράρει σε 17 σερί ματς τότε), συμπεριλαμβανομένων των προκριματικών. Την ίδια στιγμή, η Τβέντε παραμένει χωρίς νίκη στην Ευρώπη για 9 παιχνίδια, κάνοντας τη χειρότερή της επίδοση από το 1994. Στο 1.78 ο άσος.

Ο Ελ Κααμπί συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα και στο Φάληρο έχει πετύχει 10 γκολ στις 9 προηγούμενες εμφανίσεις του στην Ευρώπη. Ο μοναδικός παίκτης με περισσότερα γκολ στο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι ο Νίκος Αναστόπουλος, που πέτυχε 11 γκολ σε 14 ματς το διάστημα 1981-1990. Θα τον πλησιάσει κι άλλο ο Μαροκινός; Σε απόδοση 1.93 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Ελ Κααμπί.

Η κακή παράδοση της Φερεντσβάρος

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε την πρώτη του νίκη στο Europa League και υποδέχεται τη Φερεντσβάρος, με στόχο να μπει για τα καλά στο κόλπο της πρόκρισης. Η νίκη με 2-0 στη Ρίγα έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των 6 αγώνων χωρίς νίκη, ενώ η ομάδα του Λουτσέσκου θα ψάξει διαδοχικά «τρίποντα» για πρώτη φορά μετά τον Δεκέμβριο του 2023.

Η Φερεντσάβος δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος, έχοντας κερδίσει και τα 3 τελευταία της παιχνίδια στη διοργάνωση, ψάχνοντας την 4η διαδοχιική νίκη για πρώτη φορά μετά το 1967-68 στην Ευρώπη, αλλά κόντρα σε ελληνικές ομάδες μετράει 3 διαδοχικές ήττες, σκοράροντας μόλις 1 γκολ σε αυτά τα ματς. Ο άσος τιμάται στο 1.90.

Το αρνητικό ρεκόρ της Ρεάλ

Μεγάλο ματς στο Μπέργκαμο, όπου η Αταλάντα υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι γηπεδούχοι συνεχίζουν την αήττητη πορεία τους στη φετινή διοργάνωση, κερδίζοντας και τα 2 τελευταία τους παιχνίδια. Αν δεν χάσουν ούτε τώρα, θα έχουν κάνει νέο ρεκόρ συλλόγου. Στο 2.65 κυμαίνεται ο άσος.

2 - Real Madrid have lost two of their last three UEFA Champions League matches (W1), as many as they had in their previous 28 games combined (W20 D6). They have never lost three games in a single group phase in a season before. Pressure. pic.twitter.com/OkPRUkrP7d — OptaJose (@OptaJose) November 27, 2024

Η Ρεάλ, από την άλλη, έχει χάνει τα 2 δικά της τελευταία ματς (από Μίλαν και Λίβερπουλ) και κινδυνεύει με νέο αρνητικό ρεκόρ, καθώς ποτέ στην ιστορία της διοργάνωσης (από την εποχή του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου) ο κάτοχος δεν γνώρισε 3 διαδοχικές ήττες. Θα βάλει τέλος στο κακό σερί η «βασίλισσα»; Το διπλό πληρώνει 2.45. Από εκεί και πέρα, ο Κιλιάν Μπαπέ έχει αντιμετωπίσει την Αταλάντα δύο φορές στο παρελθόν. Την πρώτη ήρθε από τον πάγκο, για να δώσει ασίστ για την Παρί τον Αύγουστο του 2020, ενώ φέτος το καλοκαίρι σκόραρε στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ρεάλ στο ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ. Σε απόδοση 2.20 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Μπαπέ.

Ο Λεβαντόφσκι σκοράρει στο Ντόρτμουντ

Η Μπαρτσελόνα έχει δύσκολη έξοδο στο Ντόρτμουντ, αλλά έχει και καλή παράδοση, καθώς δεν έχει χάσει κανένα από τα 4 τελευταία παιχνίδια στο ζευγάρι (με 2 νίκες). Αυτό το σερί, μάλιστα, είναι το χειρότερο της Ντόρτμουντ κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Αν οι «μπλαουγκράνα» φτάσουν ξανά στη νίκη, θα είναι η 5η διαδοχική τους στη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το 2020. Το διπλό προσφέρεται στο 2.10.

Οι γηπεδούχοι, όμως, έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν στο Champions League, κερδίζοντας τα 4 από τα 5 παιχνίδια μέχρι τώρα, κάνοντας το καλύτερο ξεκίνημα από τη σεζόν 2016-17. Τώρα, θέλουν να επαναλάβουν την επίδοση από τη σεζόν 1997-98, όταν ήταν η μοναδική φορά, που κέρδισαν τα 5 από τα 6 πρώτα ματς, κατακτώντας στο φινάλε και τον τίτλο. Στο 3.10 κυμαίνεται ο άσος.

17 - Only Cristiano Ronaldo 🇵🇹 (19) and Lionel Messi 🇦🇷 (18) have scored more goals from penalty spot @ChampionsLeague ever than Robert Lewandowski 🇵🇱 (17). Lethal.@FCBarcelona #Barca ❤💙#ChampionsLeague pic.twitter.com/pWsXgx51uV — OptaJose (@OptaJose) November 27, 2024

Οι επιθέσεις των δύο ομάδων είναι από τις κορυφαίες στην Ευρώπη, με τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν 3+ γκολ και στα 4 τελευταία τους παιχνίδια στη διοργάνωση. Αν σκοράρουν ξανά τόσες φορές, θα γίνουν η πρώτη ομάδα στην ιστορία που το κάνει για 5 σερί παιχνίδια. Η Ντόρτμουντ, από την άλλη, έχει πετύχει 16 γκολ μέχρι τώρα. Μόνο 2 προπονητές στο παρελθόν είχαν καλύτερες επιδόσεις στα πρώτα τους παιχνίδια στον πάγκο: οι Τούχελ (19) και Φλικ (18). Το Over 3,5 πληρώνει 2.05.

Τέλος, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι θα αντιμετωπίσει για ακόμα μία φορά την πρώην του ομάδα. Και τα προηγούμενα χρόνια, όποτε την έβλεπε μπροστά του, σκόραρε. Στα 26 ματς κόντρα στους Βεστφαλούς ο Πολωνός έχει πετύχει 27 γκολ, ενώ βρήκε δίχτυα και στα 5 τελευταία ματς σε όλες τις διοργανώσεις (9 γκολ). Στις 3 προηγούμενες επισκέψεις του, μάλιστα, στο Signal Iduna Park σκόραρε 5 φορές... Σε απόδοση 2.15 πληρώνει να σκοράρει ο Λεβαντόφσκι οποιαδήποτε στιγμή στο ματς, στο 7.50 να πετύχει 2+ γκολ.

Η άμυνα της Ίντερ & τα προβλήματα της Σίτι

Ένα από τα μεγάλα ματς της αγωνιστικής διεξάγεται στο Λεβερκούζεν, όπου η Μπάγερ υποδέχεται την Ίντερ. Η ομάδα του Ιντσάγκι μετράει 4 διαδοχικές νίκες, ενώ ακόμα δεν έχει δεχθεί ούτε ένα γκολ. Θα προσπαθήσει, λοιπόν, να γίνει η πρώτη ομάδα που κρατάει το μηδέν και στα 6 πρώτα ματς σε φάση ομίλων, κάτι που δεν πέτυχε κανένας άλλος στο παρελθόν. Θα τα καταφέρει; Στο 2.15 προσφέρεται το N/G και στο 4.00 να μην σκοράρει η Λεβερκούζεν.

17 - Florian Wirtz scored his 17th goal in major European football tonight – at the age of 21, only Erling Haaland (23), Kylian Mbappé (21) and Ronaldo (20) have scored more goals before their 22nd birthday, with Wirtz drawing level with Lionel Messi tonight. Insurance. #B04SAL pic.twitter.com/nfSgYyxizi — OptaFranz (@OptaFranz) November 26, 2024

Για να τα καταφέρουν οι «νερατζούρι», όμως, θα πρέπει να σταματήσουν τον απίθανο Φλόριαν Βιρτς, ο οποίος άνοιξε το σκορ και στα 3 προηγούμενα παιχνίδια της Λεβερκούζεν στη διοργάνωση. Μόνο ο Στέφαν Μπάινλιχ τη σεζόν 1997-98 το έκανε περισσότερες φορές για τη Λεβερκούζεν. Θα γίνει ο Γερμανός ο πρώτος παίκτης στο Champions League, που θα νικήσει την άμυνα της Ίντερ; Σε απόδοση 5.25 να ανοίξει το σκορ ο Βιρτς.

Η Μάντσεστερ Σίτι συνεχίζει να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα σε όλα τα μέτωπα και τώρα έρχεται η έξοδος στην έδρα της Γιουβέντους, την οποία δεν έχει κερδίσει σε κανένα από τα 5 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια. Αυτό το σερί είναι και το χειρότερο των Citizens κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο (5 είχε και κόντρα στην Μπαρτσελόνα την περίοδο 2014-16).

1 - For the first time in what was the 942nd game of his managerial career, Pep Guardiola has seen his side fail to win a match after leading by three goals. Remarkable. pic.twitter.com/1Ehm11ax8D — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2024

Οι «μπιανκονέρι» έχουν μείνει στην ισοπαλία και στα 2 τελευταία τους ματς στη διοργάνωση και πιο πρόσφατα έφεραν 3 διαδοχικές ισοπαλίες το 2012. Τα ανρητικά νέα για την Σίτι δεν σταματάνε εδώ, καθώς έχει δεχθεί συνολικά 7 τέρματα στα 2 τελευταία της παιχνίδια, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην καριέρα του Πεπ Γκουραδιόλα με όλες τις ομάδες του. Η διπλή ευκαιρία 1Χ προσφέρεται σε απόδοση 1.83, ενώ η ισοπαλία στο 3.40.

bwin Quick Hits

Στις 10 διαδοχικές νίκες έχει φτάσει το σερί της Λίβερπουλ σε φάση ομίλων του Champions League, σκοράροντας 28 γκολ. Η τελευταία της ήττα είχε έρθει τον Σεπτέμβριο του 2022 από τη Νάπολι. Στο 1.46 βρίσκουμε το διπλό στο ματς με τη Χιρόνα. Επιπλέον, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει μοιράσει 4 ασίστ για τους Reds στη σεζόν και κυνηγάει το ρεκόρ του Μίλνερ, που ολοκλήρωσε τη σεζόν 2017-18 με 8 ασίστ. Σε απόδοση 3.40 βρίσκουμε την επιλογή να δώσει ξανά τουλάχιστον 1 ασίστ ο Σαλάχ.

Κανένα από τα 4 πιο πρόσφατα της παιχνίδια δεν έχει κερδίσει η Παρί στο Champions League. Η τελευταία φορά που συμπλήρωσε 5 ματς χωρίς νίκη στη διοργάνωση ήταν τον Απρίλιο του 2015. Τώρα, θα αντιμετωπίζει τη Σάλτσμπουργκ, που δεν κέρδισε κανένα από τα 6 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της στα... αστέρια, δεχόμενη 14 γκολ σε αυτό το σερί. Θα ξεσπάσουν οι φιλοξενούμενοι; Στο 1.72 η απόδοση για νίκη της Παρί και Over 2,5 γκολ στο ματς.

Σε καμία από τις 5 προηγούμενες εξόδους της στο Champions League δεν αναδείχθηκε νικήτρια η Μπάγερν, σερί που είναι το χειρότερό της από το 2004 (τότε έφτασε στα 10 παιχνίδια). Ποτέ, μάλιστα, ξανά στην ιστορία της δεν είχε γνωρίσει 3 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες. Τώρα, θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ, την οποία κέρδισε με το εντυπωσιακό 7-0 στο τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι. Σε ενισχυμένη απόδοση βρίσκουμε τη νίκη των Βαυαρών με -1 γκολ χάντικαπ.

Η Μίλαν προέρχεται από 3 διαδοχικές νίκες στο Champions League και θα ψάξει την 4η στο εντός έδρας ματς με τον Ερυθρό Αστέρα για την καλύτερή της επίδοση στη διοργάνωση από τον Απρίλιο του 2005. Οι «ροσονέρι», μάλιστα, πέτυχαν 3 γκολ σε όλες αυτές τις νίκες και για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα επιχειρήσουν να πετύχουν 3+ γκολ για 4ο συνεχόμενο παιχνίδι. Με τη νέα ανανεωμένη και πιο γρήγορη εμπειρία Build A Bet βρίσκουμε σε απόδοση 2.60 τη νίκη της Μίλαν σε συνδυασμό με Over 3,5 γκολ στο ματς.

Από το ξεκίνημα της προηγούμενης σεζόν μόνο Μπαρτσελόνα και Μπάγερν (από 7) έχουν κερδίσει περισσότερα εντός έδρας παιχνίδια από την Άρσεναλ στο Champions League. Οι «κανονιέρηδες», μάλιστα, έχουν κερδίσει το μηδέν 6 φορές, επίδοση που είναι η κορυφαία (μαζί με της Ίντερ) σε αυτό το διάστημα. Στο 2.00 η απόδοση να κερδίσει η Άρσεναλ χωρίς να δεχθεί γκολ κόντρα στη Μονακό.

Gyökeres nearly scores a goal of the season contender 😱#UCL pic.twitter.com/omXhdOJ0YX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 29, 2024

Ο Βίκτορ Γκιόκερες έχει σκοράρει 5 γκολ φέτος για τη Σπόρτινγκ στο Champions League και χρειάζεται ακόμα ένα, για να ισοφαρίσει την κορυφαία επίδοση του Λιέντσον (15 γκολ) με τα «Λιοντάρια» στη διοργάνωση. Θα βρει και πάλι δίχτυα κόντρα στην Μπριζ ο Σουηδός; Σε απόδοση 1.95 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Γκιόκερες.

Η Σέλτικ τρέχει αήττητο σερί 3 αγώνων στη διοργάνωση και αν δεν χάσει ούτε από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ, θα έχει κάνει την κορυφαία τς επίδοση από τον Οκτώβριο του 1986. Επίσης, ο Μαέντα έχει πετύχει 3 γκολ για τους «Κέλτες» στο Champions League φέτος και κυνηγάει το ρεκόρ του Τζόσεφ Κρεγκ, ο οποίος είχε πετύχει 4 γκολ τη σεζόν 1977-78. Με τη νέα εμπειρία Build A Bet παίρνουμε απόδοση 4.60 στον συνδυασμό της διπλής ευκαιρίας Χ2 με το να σκοράρει ο Μαέντα οποιαδήποτε στιγμή.

Η Σπάρτα Πράγας δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις 14 προηγούμενες εξόδους της στο Champions League, με την τελευταία της νίκη να σημειώνεται το 2001 επί της Πόρτο (1-0). Είναι, μάλιστα, η μοναδική ομάδα στη φετινή διοργάνωση, που έχει δεχθεί περισσότερες από 100 τελικές προσπάθειες. Τώρα, ταξιδεύει στην Ολλανδία για το ματς με τη Φέγενορντ, που δέχεται γκολ και στα 12 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στη διοργάνωση. Αν δεχθεί ξανά, θα κάνει το χειρότερο σερί στην ιστορία της. Στο 1.82 προσφέρεται το G/G, στο 2.85 ο συνδυασμός του με τον άσο.

Η Λειψία έχει χάσει και τα 5 τελευταία της ματς στο Champions League και με ακόμα μία κόντρα στην Άστον Βίλα θα κάνει αρνητικό ρεκόρ συλλόγου, ενώ θα είναι το χειρότερο σερί γερμανικής ομάδας μετά τη Λεβερκούζεν το 2003 (7 σερί ήττες). Στο 2.55 βρίσκουμε το διπλό.

Η Αϊντχόφεν κέρδισε και τα 2 τελευταία της ματς για το Champions League και θα ψάξει 3η διαδοχική νίκη για πρώτη φορά μετά το 2006 στη διοργάνωση. Μακριά από το γήπεδό της, όμως, έχει κερδίσει μόλις 1 φορά στα 19 προηγούμενα ταξίδια της. Θα σπάσει την κακή παράδοση, κάνοντας την κορυφαία επίδοση εδώ και 18 χρόνια κόντρα στην Μπρεστ; Στο 2.05 προσφέρεται το διπλό.

Από 2 σερί νίκες προέρχεται ο ΑΠΟΕΛ στο Conference League και ψάχνει την 3η διαδοχική του νίκη σε φάση ομίλων στην Ευρώπη για 2η φορά στην ιστορία του, μετά τη σεζόν 2019-20. Θα τα καταφέρει κόντρα στη Νόα στην Αρμενία; Το διπλό πληρώνει 2.30.

Η Τσέλσι έχει πολύ απαιτητικό ταξίδι μέχρι το Αλμάτι για το ματς με την Αστανά αυτή τη φορά. Οι «μπλε» εντυπωσιάζουν στην Ευρώπη, σκοράροντας κατά μέσο όρο 4,5 γκολ ανά παιχνίδι, ενώ η τελευταία φορά που ξεκίνησαν σε όμιλο στην Ευρώπη ήταν το 2018 (στο Europa League). Θα συνεχίσουν με ανάλογες εντυπωσιακές επιδόσεις; Σε απόδοση 2.00 βρίσκουμε το διπλό σε συνδυασμό με Over 3.5.

Η Ρόμα έχει κερδίσει τα 8 από τα 10 πιο πρόσφατα παιχνίδια στους ομίλους του Europa League, ενώ έχασε μόλις 1 φορά στις 20 προηγούμενες περιπτώσεις (1-2 από την Μπέτις τον Οκτώβριο του 2022). Θα συνεχίσει την καλή της εικόνα και κόντρα στην Μπράγκα; Στο 1.77 κυμαίνεται ο άσος.

Η Μπιλμπάο έχει πετύχει 4 σερί νίκες στην Ευρώπη για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2018 και θα ψάξει την 5η διαδοχική στην έδρα της Φενερμπαχτσέ, κάτι που για τελευταία φορά πέτυχε τον Νοέμβριο του 1985. Θα τα καταφέρει; Στο 2.95 βρίσκουμε το διπλό.

Κανένα από τα 8 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της σε όμιλο του Conference League δεν έχει χάσει η Φιορεντίνα, σκοράροντας κατά μέσο όρο 2,9 γκολ σε αυτό σερί. Οι «Βιόλα» σκόραραν και στα 25 τελευαταία ματς μπροστά στο κοινό τους σε φάση ευρωπαϊκών ομίλων και τώρα υποδέχονται τη Λίντσερ. Σε απόδσοη 1.98 ο άσος σε συνδυασμό με Over 2,5 γκολ.

Η Σλάβια Πράγας γνώρισε την ήττα και στα 3 τελευταία της παιχνίδια στο Europa League. Κόντρα στην Άντερλεχτ θα προσπαθήσει να αποφύγει το αρνητικό ρερκό συλλόγου, καθώς ποτέ στην ιστορία της αυτό το σερί δεν έφτασε στις 4. Στο 1.50 ο άσος.

Η Λέγκια είναι μαζί με την Τσέλσι, οι μοναδικές ομάδες που έχουν κερδίσει όλα τα παιχνίδια τους στο Conference League μέχρι τώρα. Οι Πολωνοί, μάλιστα, παραμένουν η μοναδική ομάδα που δεν έχει ακόμα δεχθεί γκολ. Τώρα, υποδέχονται τη Λουγκάνο. Στο 1.85 προσφέρεται ο άσος.

