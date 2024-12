Γνωστά έγιναν τα αποτελέσματα από την ψηφοφορία της FIFPRO για την κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν, με τους παίκτες των Ρεάλ και Μάντσεστερ Σίτι να κυριαρχούν στη λίστα.

Υπήρξαν οι δυο κορυφαίες ομάδες της περσινής περιόδου και η κυριαρχία τους αποτυπώνεται (και) στην καλύτερη ενδεκάδα της χρονιάς που προέκυψε μετά από ψηφοφορία της FIFPRO (η μεγαλύτερη Διεθνής Ένωση ποδοσφαιριστών). Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι ήταν οι πιο επιτυχημένες τη σεζόν 2023-2024 και οι ποδοσφαιριστές τους κατέκτησαν σε απόλυτο βαθμό την ενδεκάδα μετά από 28.000 χιλιάδες ψήφους συναδέλφων τους.

Όχι ένας, ούτε δυο, αλλά έξι ποδοσφαιριστές της Βασίλισσας ψηφίστηκαν στην κορυφαία ενδεκάδα της χρονιάς, ενώ τέσσερις ήταν από την πλευρά της Μάντσεστερ Σίτι. Ο μοναδικός που κατάφερε να «χωθεί» ανάμεσα στο δίπολο ήταν ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ της Λίβερπουλ που κέρδισε μια θέση στην τριάδα της άμυνας, σε διάταξη 3-4-3.

Κορυφαίος τερματοφύλακας ψηφίστηκε ο Έντερσον, με τους Ντάνι Καρβαχάλ και Αντόνιο Ρούντιγκερ της Ρεάλ να στέκονται δίπλα στον Φαν Ντάικ στην αμυντική γραμμή. Στο κέντρο υπήρχε ισορροπία ανάμεσα σε Ρεάλ και Σίτι, με τους Μπέλινγκχαμ και Κρόος να συμπληρώνουν τους Ρόδρι και Ντε Μπρόινε.

Στην επίθεση οι Κιλιάν Μπαπέ και Βινίσιους Ζούνιορ βρέθηκαν στα άκρα, ενώ στην κορυφή της επίθεσης δεσπόζει το όνομα του Έρλινγκ Χάαλαντ. Θυμίζουμε πως οι ποδοσφαιριστές κρίθηκαν για την απόδοσή τους το διάστημα μεταξύ 21 Αυγούστου 2023 και 14 Ιουλίου 2024, με την προϋπόθεση πως είχαν συμμετοχή σε τουλάχιστον 30 παιχνίδια.

Η ενδεκάδα της FIFPRO:

Έντερσον (Μάντσεστερ Σίτι) - Ντάνι Καρβαχάλ (Ρεάλ Μαδρίτης), Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Αντόνιο Ρούντιγκερ (Ρεάλ Μαδρίτης) - Ρόδρι (Μάντσεστερ Σίτι), Τόνι Κρόος (Ρεάλ Μαδρίτης), Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι), Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης) - Βινίσιους Ζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης), Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης/ Παρί), Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι)

Introducing the 2024 FIFPRO Men's #World11, chosen by 21,266 players 🌟



🇧🇷 Ederson



🇪🇸 @DaniCarvajal92

🇳🇱 @VirgilvDijk

🇩🇪 @ToniRuediger



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @BellinghamJude

🇧🇪 @KevinDeBruyne

🇩🇪 @ToniKroos

🇪🇸 Rodri



🇳🇴 @ErlingHaaland

🇫🇷 @KMbappe

🇧🇷 @ViniJr



By the players, for the players. pic.twitter.com/OoMcUZd3sK