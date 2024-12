Για το καλύτερο σερί με τον Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το καλύτερο σερί επί Μεντιλίμπαρ, ο ΠΑΟΚ κάνει ρεκόρ εκτός έδρας, ο Σλοτ γράφει ιστορία με τη Λίβερπουλ! Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την αγωνιστική, εδώ!

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από 4 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα και ετοιμάζεται να κάνει το καλύτερο σερί του με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο, αν κερδίσει και τον Βόλο. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν χάνουν για 13 ματς στο ζευγάρι, ενώ έχουν κερδίσει τα 5 από τα 6 τελευταία, χωρίς να δεχθούν γκολ σε καμία από τις νίκες τους. Σε ενισχυμένη απόδοση βρίσκουμε τη νίκη του Ολυμπιακού με μηδέν παθητικό.

Σε αυτό που θα ποντάρει ξανά ο Βάσκος τεχνικός είναι, φυσικά, ο Ελ Κααμπί, που συνεχίζει να σκοράρει και στα 2 παιχνίδια που ξεκίνησε ως βασικός με αντίπαλο τον Βόλο πέτυχε 3 γκολ. Στο 2.90 να ανοίξει το σκορ ο Ελ Κααμπί.

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην τα πηγαίνει τόσο καλά στην Τούμπα τελευταία, αλλά μακριά από το γήπεδό του κάνει ιστορικές επιδόσεις. Αν κερδίσει και τον Πανσερραϊκό τώρα θα φτάσει τους 19 (από τους 21 διαθέσιμους) βαθμούς και θα ισοφαρίσει την κορυφαία του επίδοση από το 2018.

Βέβαια, για να το πετύχει θα πρέπει να κερδίσει συνεχόμενα παιχνίδια στις Σέρρες για το πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 1979, με το διπλό να προσφέρεται στο 1.34.

Από εκεί και πέρα, ο Χεφτέ Μπετανκόρ συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα και θέλει να γίνει ο πρώτος παίκτης (από το 2008) και μετά που βρίσκει δίχτυα για 9 διαδοχικά ματς πρωταθλήματος. Την ίδια στιγμή, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί χωρίς τέρμα, σκοράροντας την προηγούμενη εβδομάδα με την Καλλιθέα και θα ψάξει γκολ για σερί παιχνίδια για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2024. Τότε, το δεύτερο ματς ήταν κόντρα στον Πανσερραϊκό. Με τη νέα εμπειρία Build A Bet, που κάνει το στοίχημα πιο εύκολο και γρήγορο, παίρνουμε απόδοση 8.25 αν σκοράρουν οι Μπετανκόρ και Κωνσταντέλιας οποιαδήποτε στιγμή.

Η ΑΕΚ δείχνει να συνέρχεται και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον ΟΦΗ, τον οποίο έχει κερδίσει στα 4 από τα 5 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Όλες οι νίκες, μάλιστα, ήρθαν με το ίδιο σκορ: 3-0! Αυτή τη φορά η «Ένωση» θα προσπαθήσει να αποφύγει διαδοχικές ήττες στο Ηράκλειο για πρώτη φορά απόν τον Σεπτέμβριο του 2012. Στο 1.43 βρίσκουμε το διπλό και στο 9.50 το ακριβές σκορ 0-3.

Επίσης, ο Αντονί Μαρσιάλ δείχνει να βρίσκει για τα καλά τη φόρμα του και έχει σκοράρει και στα 2 τελευταία του ματς για τη Super League. Η τελευταία φορά που ο Γάλλος σκόραρε σε τουλάχιστον 3 διαδοχικά παιχνίδια ήταν με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Νοέμβριο του 2018. Σε απόδοση 2.70 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Μαρσιάλ.

Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει και τα 2 εκτός έδρας παιχνίδια του για το πρωτάθλημα με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο. Ο Πορτογάλος τεχνικός θέλει τώρα να γίνει ο πρώτος προπονητής των «πρασίνων», που κερδίζει και στις 3 πρώτες του εξόδους, μετά τον Βίκτορ Μουνιόθ το 2006.

Η ομάδα του τρέχει αήττητο σερί 7 αγώνων, επίδοση που είναι η κορυφαία μετά τον Μάιο του 2023, ενώ θα επιχειρήσει να πετύχει 2η διαδοχική νίκη στην Τρίπολη επί του Αστέρα, κάτι που δεν έχει καταφέρει να κάνει ποτέ ξανά στην ιστορία του. Θα τα καταφέρει; Σε απόδοση 1.68 το διπλό.

Ο Σλοτ γράφει ιστορία με τη Λίβερπουλ

Το πρόγραμμα της Premier League ξεκινάει με μεγάλο ντέρμπι το μεσημέρι του Σαββάτου, με την Έβερτον να υποδέχεται τη Λίβερπουλ. Τα «ζαχαρωτά» κέρδισαν την τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση, όμως η προηγούμενη φορά που πέτυχαν διαδοχικές νίκες στο ντέρμπι του Merseyside ήταν τη σεζόν 1984-85, ενώ και η Λίβερπουλ έχει να υποστεί σερί ήττες στο ζευγάρι από το 1994.

Οι Reds, μάλιστα, εντυπωσιάζουν κάθε φορά που αγωνίζονται νωρίς το Σάββατο, καθώς δεν έχουν χάσει κανένα από τα 8 τελευταία τους παιχνίδια για την Premier League τη συγκεκριμένη ώρα. Την ίδια στιγμή, το αντίστοιχο σερί της Έβερτον είναι στα 6 ματς χωρίς νίκη, δεχόμενη ακριβώς 2 γκολ σε όλα από αυτά. Σε απόδοση 7.25 βρίσκουμε το ακριβές σκορ 0-2.

37 - Mohamed Salah has scored and assisted in 37 Premier League matches, the most of any player in history. Records. pic.twitter.com/ebBM8jeQVc — OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2024

Από εκεί και πέρα, ο Άρνε Σλοτ γράφει ιστορία στον πάγκο της Λίβερπουλ και θα επιχειρήσει να γίνει ο πρώτος προπονητής της που κερδίσει στην πρώτη του επίσκεψη στην έδρα της Έβερτον μετά τον Κένι Νταλγκλίς το 1985. Στο 1.41 το διπλό. Για να τα καταφέρει, θα χρειαστεί και τη συνδρομή του Μοχάμεντ Σαλάχ, που έχει μέχρι τώρα 7 γκολ στα ντέρμπι στην Premier League και χρειάζεται άλλα δύο, για να πιάσει τον Στίβεν Τζέραρντ στην κορυφή των σκόρερ. Σε ενιστυχμένη απόδοση προσφέρεται να κάνει ο Σαλάχ 3+ σουτ εντός εστίας.

Η φορμαρισμένη Τσέλσι δοκιμάζεται στην έδρα της Τότεναμ, έχοντας εξαιρετική παράδοση και μόλις 1 ήττα στα 11 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Στο Tottenham Hotspur Stadium, μάλιστα, οι «μπλε» έχουν σημειώσει 4 νίκες στις 5 τελευταίες επισκέψεις τους, με το διπλό να προσφέρεται στο 2.15.

2.6 - Chelsea have scored 57 goals in 22 matches in all competitions this season, their best goals-per-game ratio in a single season in their entire history (2.6 goals-per-game). Ballooned. pic.twitter.com/2i035RhCTE — OptaJoe (@OptaJoe) December 4, 2024

Άλλωστε, οι γηπεδούχοι έχουν κρατήσει μόλις 1 φορά το μηδέν στα 22 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια τους για το πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η χειρότερη ανάμεσα σε όλες τις ομάδες της κατηγορίας. Αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Νίκολας Τζάκσον, που έχει πετύχει 4 γκολ στα 2 ματς κόντρα στην Τότεναμ στην Premier League. Στο 2.50 να βρει δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή ο Τζάκσον.

Της έχει πάρει τον... αέρα

Η Λάτσιο έχει... γυρίσει τα πράγματα με αντίπαλο τη Νάπολι στη Serie A και ύστερα από 4 διαδοχικές ήττες, πλέον τρέχει αήττητο σερί 3 αγώνων στο ζευγάρι. Οι δύο από αυτές, μάλιστα, ήρθαν στο Diego Armando Maradona, με το συγκεκριμένο σερί να μην φτάνει ποτέ στις 3.

1 - Tijjani #Noslin scored tonight against Napoli his first brace in career with professionals clubs in all competitions. Eagle.#LazioNapoli #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/CfxefR9ldF — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 5, 2024

Οι «λατσιάλι» τα πηγαίνουν και πολύ καλά κόντρα στους εκάστοτε πρωτοπόρους, χάνοντας μόλις 1 φορά στις 4 προηγούμενες περιπτώσεις. Θα καταφέρουν να αποφύγουν την ήττα και αυτή τη φορά; Στο 1.87 η διπλή ευκαιρία Χ2. Επίσης, στα 12 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια με γηπεδούχο τη Νάπολι σημειώθηκαν συνολικά 50 τέρματα, πάνω από 4 κατά μέσο όρο. Στο 2.05 βρίσκουμε το Over 2,5 και στο 1.90 το G/G. Αν, μάλιστα, συνδυάσουμε όλες τις παραπάνω αγορές με τη νέα εμπειρία Build A Bet για ακόμα πιο γρήγορο παιχνίδι, τότε η απόδοση εκτοξεύεται στο 5.50.

Μεγάλο ματς στο Μπέργκαμο το βράδυ του Σαββάτου, όταν η Αταλάντα υποδέχεται τη Μίλαν. Οι γηπεδούχοι έχουν πάρει για πρώτη φορά στην ιστορία τους περισσότερους από 30 βαθμούς σε αυτό το σημείο της σεζόν και να κερδίσουν και τώρα θα ισοφαρίσουν ακόμα ένα ρεκόρ τους, που κρατάει από το 2020, με 9 διαδοχικές νίκες.

1 - Tijjani #Noslin scored tonight against Napoli his first brace in career with professionals clubs in all competitions. Eagle.#LazioNapoli #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/CfxefR9ldF — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 5, 2024

Η ομάδα του Γκασπερίνι παίζει πάντα επιθετικά και έχει πετύχει 2+ γκολ και στα 11 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της, σερί που είναι το κορυφαίο τρέχον στην κατηγορία. Αν τα καταφέρει ξανά, θα ισοφαρίσει την all-time κορυφαία επίδοση της Γιουβέντους από το 2020.

Τώρα, λοιπόν, έχει την ευκαιρία να πετύχει διαδοχικές νίκες επί της Μίλαν σε αυτό το στάδιο για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2008. Θα τα καταφέρει; Στο 1.98 προσφέρεται ο άσος.

Η κόντρα των Μπορσούσια

Το Σάββατο κλείνει στην Bundesliga με μεγάλο ματς ανάμεσα στις Μπορ και την Γκλάντμπαχ να φιλοξενεί την Ντόρτμουντ. Τα παιχνίδια της συγκεκριμένης ώρας ονομάζονται “Top-Spiel” στη Γερμανία και οι γηπεδούχοι δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 11 τελευταία, που χαρακτηρίζονται έτσι. Καμία άλλη ομάδα στην ιστορία της κατηγορίας δεν είχε τόσο κακό σερί.

11 - In his 19 competitive games this season, Jamie Gittens has already been directly involved in 11 goals (8 goals, 3 assists), as many direct goal involvements as in his first 58 competitive games for BVB in total. Fly. #BVBFCB pic.twitter.com/1RY4D8t2fB — OptaFranz (@OptaFranz) November 30, 2024

Βέβαια, αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσει την Ντόρμτουντ, που έχει πάρει μόλις 1 βαθμό εκτός έδρας στη σεζόν, επίδοση που είναι η χειρότερή της από το 1989. Με 4 διαδοχικές ήττες στις εξόδους της, μάλιστα, θυμάται τις μέρες του 2014 και την τελευταία σεζόν του Κλοπ στον πάγκο. Ποιο σερί θα φτάσει στο τέλος του; Στο 3.20 βρίσκουμε τον άσο και στο 2.05 το διπλό.

bwin Quick Hits

Ο Άρης έχει χάσει και τα 3 τελευταία του παιχνίδια στο πρωτάθλημα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά με τον Άκη Μάντζιο στον πάγκο. Η τελευταία φορά που ηττήθηκε για 4 διαδοχικά ματς με τον ίδιο προπονητή ήταν τον Νοέμβριο του 2013, όταν ο Ζόραν Μιλίνκοβιτς βρισκόταν στο τιμόνι. Σερί εντός έδρας ήττες, μάλιστα, δεν έχει υποστεί υπό της οδηγίες του Μάντζιου στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Θα βάλει τέλος στο αρνητικό σερί κόντρα στον Ατρόμητο; Στο 1.85 ο άσος.

Η Λαμία έχει πετύχει 4 σερί νίκες επί του Παναιτωλικού για τη Super League, έχοντας σημειώσει την τελευταία νίκη, πριν 12 αγωνιστικές, στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Στο 2.75 βρίσκουμε τον άσο.

Ο Ζίνι έχει πετύχει τα μισά γκολ του Λεβαδειακού φέτος στο πρωτάθλημα. Βρήκε, μάλιστα, δίχτυα και στα 2 πιο πρόσφατα παιχνίδια. Αν σκοράρει και πάλι κόντρα στην Καλλιθέα, θα γίνει ο πρώτος παίκτης των Βοιωτών με γκολ σε 3 διαδοχικές αγωνιστικές μετά τον Στέλιο Βασιλείου το 2017. Σε απόδοση 4.50 η απόδοση να βρει δίχτυα ο Ζίνι οποιαδήποτε στιγμή.

Οι Παρασκευές δεν... ταιριάζουν στην Ουνιόν, που έχει χάσει και τα 5 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της τη συγκεκριμένη μέρα για την Bundesliga. Ανάμεσα σε αυτές τις ήττες είναι εκείνη από τη Στουτγκάρδη πέρυσι. Θα επαναληφθεί το σενάριο; Στο 1.73 ο άσος.

Η Θέλτα τα πηγαίνει εξαιρετικά τις Παρασκευές στη LaLiga, καθώς έχει κερδίσει και τα 3 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της. Την ίδια στιγμή, η Μαγιόρκα έχει κερδίσει μόνο 1 από τα 10 πιο πρόσφατα τη συγκεκριμένη μέρα. Στο 1.85 ο άσος.

Κανένα από τα 13 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της δεν έχει χάσει η Μπαρτσελόνα με αντίπαλο την Μπέτις στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας μάλιστα και τα 7 τελευταία. Σε απόδοση 1.60 το διπλό.

10+ - Barcelona are the only team to have two different players with 10+ goals in Europe's top five leagues this season: Robert Lewandowski (15) and Raphinha (10).



Punch. pic.twitter.com/cBqj4w3Y2E — OptaJose (@OptaJose) December 3, 2024

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει κερδίσει και τα 4 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 2+ γκολ σε όλες τις περιπτώσεις. Οι δύο από αυτές ήρθαν με τον Αμορίμ στον πάγκο, που θέλει να γίνει ο πρώτος προπονητής των «κόκκινων διαβόλων» με 3 διαδοχικές εντός έδρας νίκες μετά τον Σόλσκιερ τη σεζόν 2018-19 κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Στο 1.65 προσφέρεται ο άσος.

Ο Χάαλαντ επέστρεψε στα γκολ για τη Μάντσεστερ Σίτι και επόμενος αντλίπαλός του είναι η Κρίσταλ Πάλας. Ο Νορβηγός έχει σκοράρει και στα 3 ματς με τους «Αετούς» στην Premier League, ενώ έκανε και το πρώτο του χατ τρικ στην Αγγλία το 2022, όταν τους αντιμετώπισε για πρώτη φορά. Σε ενισχυμένη απόδοση προσφέρεται η επιλογή να πετύχει ο Χάαλαντ 2 ή περισσότερα γκολ.

Η Ίντερ δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 5 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια κόντρα στην Πάρμα για το πρωτάθλημα, μένοντας 4 φορές στην ισοπαλία. Αυτό το σερί είναι το χειρότερο για τους «νερατζούρι» κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Θα τα καταφέρουν ξανά οι φιλοξενούμενοι; Στο 7.75 προσφέρεται η ισοπαλία.

Το αήττητο σερί της Γιουβέντους με αντίπαλο την Μπολόνια στη Serie A έχει φτάσει στα 24 παιχνίδια και είναι το κορυφαίο τρέχον στην κατηγορία. Σε απόδοση 1.71 ο άσος.

Μπορεί η Ρόμα να κάνει το 3ο χειρότερο ξεκίνημα στην ιστορία της με 13 βαθμούς σε αυτό το σημείο της σεζόν, όμως έχει χτίσει εντυπωσιακή παράδοση κόντρα στη Λέτσε, από την οποία δεν χάνει για 17 σερί παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Στο 1.55 κυμαίνεται ο άσος.

Μόνο μία φορά έχει κρατήσει το μηδέν η Λεβερκούζεν φέτος στο πρωτάθλημα. Η τελευταία πρωταθλήτρια που είχε τόσο κακές επιδόσεις ήταν η Μπάγερν το 2000. Σε απόδοση 2.00 προσφέρεται το G/G κόντρα στη Σαν Πάουλι.

Η Μπάγερν συνεχίζει την αήττητη πορεία της στην Bundesliga. Πέρυσι, η 13η αγωνιστική δεν ήταν και τόσο τυχερή, καθώς είχε γνωρίσει την πρώτη της ήττα (από την Άιντραχτ). Αν δεν ηττηθεί τώρα από τη Χάιντενχαϊμ στο Μόναχο θα είναι η πρώτη φορά από το 2015, με τον Γκουαρδιόλα στον πάγκο, που δεν θα έχει χάσει κανένα από τα 13 πρώτα ματς της σεζόν. Στα 3 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της, μάλιστα, έχει κρατήσει το μηδέν, σερί που είναι το κορυφαίο της από το 2019 (με τον Κόβατς στον πάγκο). Σε απόδοση 1.70 ο άσος σε συνδυασμό με N/G.

6 - Bayern's Jamal Musiala has scored in his sixth consecutive Bundesliga away match - aged 21 years and 278 days, he is the second-youngest player in BL history to do so, after Werner Weist in 1969-70 for Dortmund (21 years, 10 days). Traveller. #BVBFCB pic.twitter.com/nCP53WYZ3w — OptaFranz (@OptaFranz) November 30, 2024

Η Άιντραχτ συνεχίζει να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων της στην Bundesliga, κάτι που έχει συμβεί και στις 11 τελευταίες αγωνιστικές. Αυτό το σερί είναι το κορυφαίο της από το 1975. Θα συνεχιστεί και στο εντός έδρας ματς με την Άουγκσμπουργκ; Σε ενισχυμένη απόδοση ο άσος από το πρώτο ημίχρονο.

Το αρνητικό σερί της Μπόχουμ χωρίς νίκη έχει φτάσει στα 14 παιχνίδια. Αν δεν κερδίσει ούτε τη Βέρντερ, τότε θα ισοφαρίσει το χειρότερο σερί της από τη σεζόν 1992-93. Θα επαναληφθεί η ιστορία; Στο 2.20 κυμαίνεται το διπλό.

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Μπιλμπάο στα 27 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της στη LaLiga (0-1 από την Ατλέτικο τον περασμένο Αύγουστο). Θα συνεχίσει το καλό σερί κόντρα στη Βιγιαρεάλ; Ο άσος πληρώνει 1.95.

Η Οσασούνα μετράει 5 διαδοχικές νίκες επί της Αλαβές στο πρωτάθλημα, χωρίς να δεχθεί γκολ σε καμία από αυτές. Αυτό το σερί είναι και το κορυφαίο της κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Στο 2.05 ο άσος, στο 3.10 αν συνδυαστεί με N/G.

Κανένα από τα 15 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο τη Σεβίλλη δεν έχει χάσει η Ατλέτικο, με την πιο πρόσφατη ήττα να έρχεται τον Σεπτέμβριο του 2008. Ο άσος κυμαίνεται στο 1.42.

Η Άστον Βίλα δεν έχει χάσει κανένα από τα 11 τελευταία της παιχνίδια για το πρωτάθλημα με τον Έμερι στον πάγκο, κόντρα σε ομάδες που μόλις προβιβάστηκαν, κερδίζοντας τα 9 από αυτά.

Τώρα, υποδέχεται τη Σαουθάμπτον, που είναι η χειρότερη ομάδα της κατηγορίας εκτός έδρας. Ο Ισπανός τεχνικός περιμένει πολλά και από τον Γουότκινς, που έχει πετύχει 5 γκολ στα 6 τελευταία του ματς στο Villa Park. Στο 2.15 να κερδίσει η Βίλα και να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Γουότκινς.

Η Φιορεντίνα έχει κερδίσει και τα 7 τελευταία της παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Αν κερδίσει και τώρα την Κάλιαρι, θα ισοφαρίσει το κορυφαίο της σερί από το 1960 (8 νίκες). Στο 1.49 βρίσκουμε τον άσο.

Η Μπρέντφορντ μετράει 4 διαδοχικές νίκες εντός έδρας στο πρωτάθλημα, δεχόμενη το πρώτο γκολ και στις 3 τελευταίες από αυτές. Καμία άλλη ομάδα στην ιστορία της κατηγορίας δεν πέτυχε 4 σερί νίκες με ανατροπή. Θα γίνει η πρώτη κόντρα στη Νιούκαστλ; Στο 10.50 η απόδοση να κερδίσει η Μπρέντφορντ, έχοντας βρεθεί πίσω στο σκορ.

Τα 5 από τα 7 προηγούμενα ματς της Μπράιτον κόντρα σε ομάδες που μόλις προβιβάστηκαν στην Premier League έληξαν ισόπαλα, κάτι που ισχύει και για τα 3 τελευταία. Θα συνεχιστεί το σερί και κόντρα στην Ίπσουιτς; Σε απόδοση 3.60 η ισοπαλία.

Οι Δευτέρες αποδεικνύονται οι πιο αγαπημένες μέρες για τη Γουέστ Χαμ στην Premier League, καθώς μετράει 6 διαδοχικές νίκες εντός έδρας, σκοράροντας πάντα 2+ γκολ. Η τελευταία της ήττα είχε έρθει το 2019 από την Άρσεναλ (1-3). Τώρα, υποδέχεται τη Γουλβς, επί της οποίας μετράει 4 διαδοχικές νίκες στο Λονδίνο, χωρίς να δεχθεί γκολ σε καμία από αυτές. Στο 1.90 ο άσος, στο 3.75 αν συνδυαστεί με N/G.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Advertorial