Το γεμάτο δάκρυα αντίο του Όσκαρ στην Σανγκάι Πορτ, που πέρασε μία οκταετία και τα περισσότερα από 211 εκατ. ευρώ που έλαβε στο διάστημα αυτό.

Η καριέρα του Όσκαρ στην μακρινή Κίνα και την Σανγκάι Πορτ έφτασε στο τέλος της μετά από μία ολόκληρη οκταετία, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό μέσο να ξεσπάει σε κλάματα στο τελευταίο του παιχνίδι μπροστά στο κοινό της ομάδας, εκείνο κόντρα στην Γκουανγκτζού για το Champions League Ασίας.

Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής πρωτοπήγε στην τότε Σανγκάι SIPG από την Τσέλσι με τους Κινέζους να δαπανούν 60 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν και να του δίνουν ένα εξωπραγματικό συμβόλαιο.

🇧🇷 After 8 years at the club, Oscar is set to leave Chinese side Shanghai Port. He was moved to tears as fans chanted ‘Oscar Stay’ after yesterday’s game. 🇨🇳pic.twitter.com/9iUPSSVy91