Μία συγκινητική στιγμή, από αυτές που μόνο το ποδόσφαιρο ξέρει να προσφέρει, εκτυλίχθηκε σε σπίτι οπαδών της Μποταφόγκο, δευτερόλεπτα μετά τη λήξη στον τελικό του Copa Libertadores.

Λίγα 24ωρα έχουν περάσει από τη μεγάλη νίκη της Μποταφόγκο στον τελικό του Copa Libertadores απέναντι στην Ατλέτικο Μινέιρο (3-1), όπου η Μποταφόγκο κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο.

Με την αναμέτρηση να διεξάγεται στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, αρκετοί οπαδοί των δύο ομάδων παρακολούθησαν τον τελικό τις τηλεοράσεις των σπιτιών τους.

Οι εικόνες εκτυλίχθηκαν στους δρόμους της Βραζιλίας μετά την κατάκτηση του ιστορικού πρώτου Copa Libertadores ήταν... απολαυστικές, με μία μεγάλη γιορτή να στήνεται για χάρη των πρωταθλητών.

Ωστόσο, η πιο viral στιγμή, είναι εκείνη που διαδραματίστηκε στο καθιστικό μιας οικογένειας, εκεί όπου τρεις γενιές φιλάθλων της Μποταφόγκο πανηγύρισαν συγκινημένοι τον τίτλο!

Μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, ο πατέρας με τα παιδιά πετάχτηκαν από τον καναπέ αγκαλιασμένοι, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα στο «κόλπο» μπήκε και ο παππούς της οικογένειας που δικαιολογουμένως έκλεψε την παράσταση!

