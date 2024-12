Ο κακός χαμός επικράτησε μετά από ματς της 4ης κατηγορίας στη Γερμανία, όταν οι οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 79 άτομα.

Άσχημο τέλος είχε η αναμέτρηση ομάδων της 4ης κατηγορίας του γερμανικού ποδοσφαίρου το Σάββατο (30/11), όταν οι οπαδοί συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με την αστυνομία να παρεμβαίνει και τα σοβαρά επεισόδια να αφήνουν τουλάχιστον 79 τραυματίες.

Η Καρλ Ζάις Γιένα φιλοξένησε την Κέμιε Λειψίας και μετά το «βαρύ» 5-0 υπέρ των γηπεδούχων, φίλαθλοι των φιλοξενούμενων προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στο μέρος της κερκίδας που ήταν ο κόσμος της Καρλ Ζάις Γιένα.

Ακολούθησε ρίψη φωτοβολίδων και από τις δύο πλευρές, ενώ κάποια στιγμή οι «θερμοί» οπαδοί παρέκαμψαν τα μέτρα ασφαλείας και ήρθαν στα χέρια. Η αστυνομία παρενέβη κάνοντας χρήση χημικών, ενώ από τα βίαια επεισόδια τραυματίστηκαν συνολικά 79 άνθρωποι. Τόσο φίλαθλοι των δύο ομάδων, όσο αστυνομικοί και άντρες ασφαλείας του γηπέδου.

A fourth-division match between Carl Zeiss Jena and Chemie Leipzig in eastern Germany ended in violent and chaotic scenes, with police, stewards and fans among the injured.



