Το χειρότερο σερί επί Λουτσέσκου

Το χειρότερο σερί του ΠΑΟΚ επί Λουτσέσκου, ο «απόλυτος» η Βιτόρια, το σερί του Ολυμπιακού, η κρίση της Σίτι, το Klassiker

Ο ΠΑΟΚ δεν διανύει και τις καλύτερές του μέρες στο πρωτάθλημα και έχει χάσει και τα 3 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά με τον Λουτσέσκου στον πάγκο. Μάλιστα, στην ιστορία του στην κορυφαία κατηγορία αυτό το σερί δεν έφτασε ποτέ στις 4 ήττες.

Τώρα, υποδέχεται την Καλλιθέα, που δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις 23 προηγούμενες εξόδους της στη Super League. Στο 1.70 να κερδίσουν οι γηπεδούχοι το ματς από το πρώτο ημίχρονο. Σε αυτή την αναμέτρηση θα παίξει η ομάδα που έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ στα τελευταία 15’ των αγώνων της (ο ΠΑΟΚ έχει 7) με εκείνη που έχει δεχθεί τα περισσότερα στο ίδιο σημείο (η Καλλιθέα έχει 6). Στο 1.46 να κερδίσει ο ΠΑΟΚ το δεύτερο ημίχρονο.

Η ΑΕΚ δέχθηκε για πρώτη φορά 4 γκολ στο πρωτάθλημα υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα και ψάχνει αντίδραση στο ματς με τον Άρη, από τον οποίο δεν έχει ηττηθεί σε καμία από τις 8 προηγούμενες μεταξύ τους αναμετρήσεις. Κέρδισε, μάλιστα, τις 7 από αυτές και τις 3 πιο πρόσφατες. Ο Αργεντίνος τεχνικός, μάλιστα, ακόμα δεν έχει χάσει διαδοχικά παιχνίδια στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Στο 1.44 ο άσος.

Οι φιλοξενούμενοι, από την άλλη, προέρχονται από σερί ήττες και κινδυνεύουν να φτάσει το αρνητικό σερί στις 3, κάτι που έχει να τους συμβεί στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος από το 2018 (4 τότε).

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Ηράκλειο για το ματς με τον ΟΦΗ, τον οποίο έχει κερδίσει και στα 13 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Αυτό το σερί, μάλιστα, είναι το κορυφαίο του κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο! Τα εντυπωσιακά ρεκόρ δεν σταματάνε εκεί, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν 20 φορές στα 21 προηγούμενα ματς στο ζευγάρι, με μοναδική εξαίρεση την εκτός έδρας ήττα με 1-0 τον Οκτώβριο του 2018. Σε απόδοση 1.40 προσφέρεται το διπλό.

Μετά την αλλαγή προπονητή, ο Παναθηναϊκός έχει σημειώσει 3 νίκες στη Super League. Ο Ρούι Βιτόρια, λοιπόν, θα προσπαθήσει τώρα να γίνει ο πρώτος προπονητής μετά τον Γιώργο Δώνη τη σεζόν 2018-19, που ξεκινάει με 4 νίκες στον πάγκο των «πρασίνων». Η παράδοση στο ζευγάρι, μάλιστα, τον ευνοεί, καθώς με εξαίρεση το περσινό παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός μετράει 9 νίκες στα 10 τελευταία εντός έδρας ματς με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Ποτέ στην ιστορία του δεν έχει υποστεί διαδοχικές ήττες από τους Περιστεριώτες, με τον άσο να προσφέρεται στο 1.49.

Ένας από τους παίκτες που έχουν κλέψει τις εντυπώσεις για τον Παναθηναϊκό είναι ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, ο οποίος έχει άμεση συμμετοχή σε 12 από τα γκολ της ομάδας του στη Super League. Αυτή η σεζόν, λοιπόν, είναι η κορυφαία της καριέρας του μετά το 2012-13, όταν φορούσε τη φανέλα της Χέρενφεν στην Ολλανδία. Στο 3.70 η απόδοση για να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Τζούριτσιτς.

Η ευκαιρία της Λίβερπουλ

Μεγάλο ματς στην Αγγλία, με τη Λίβερπουλ να υποδέχεται τη Μάντσεστερ Σίτι, που βρίσκεται σε κρίση, έχοντας την ευκαιρία να ξεφύγει ακόμα περισσότερο στην κορυφή. Οι reds έχουν χάσει μόλις 1 από τα 21 προηγούμενα παιχνίδια τους στο ζευγάρι στο Anfiled (4-1 τον Φεβρουάριο του 2021), όταν οι κερκίδες ήταν ακόμα κλειστές. Το τελευταίο διπλό των citizens μπροστά σε κόσμο στο Λίβερπουλ σημειώθηκε τον Μάιο του 2003 (2-1)!

Υπάρχει και ένα άλλο στατιστικό, που δίνει προβάδισμα στους γηπεδούχους, καθώς στο ζευγάρι ο φιλοξενούμενος έχει κερδίσει μόλις σε 6 από τις 54 προηγούμενες περιπτώσεις. Αυτό το ποσοστό επιτυχίας στο 11% είναι το χειρότερο ανάμεσα σε οποιοδήποτε ζευγάρι με τουλάχιστον 30 αναμετρήσεις. Στο 2.10 ο άσος.

Η Σίτι, λοιπόν, δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά τελευταία, προέρχεται από 3 διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα και η τελευταία φορά που το σερί αυτό έφτασε στις 4 ήταν το 2008. Όταν καλείται, πάντως, να αντιμετωπίσει ομάδες που βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας στο ξεκίνημα της σεζόν, τα πηγαίνει πολύ καλύτερα και δεν έχει χάσει κανένα από τα 6 τελευταία τέτοια παιχνίδια, φτάνοντας 5 φορές στη νίκη. Η τελευταία φορά που ηττήθηκε, όμως, ήταν από τη Λίβερπουλ στο Anfield με 3-1 τον Νοέμβριο του 2019… Οι συμπτώσεις όλο και αυξάνονται λοιπόν.

10 - No manager in Premier League history has reached 10 wins in fewer matches from the start of their career in the competition than Liverpool's Arne Slot (12 games, level with Guus Hiddink and Carlo Ancelotti). Smooth. pic.twitter.com/diyxChwNI1 — OptaJoe (@OptaJoe) November 24, 2024

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Άρνε Σλοτ θα αντιμετωπίσει τόσο τη Μάντσεστερ Σίτι όσο και τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Θα επιχειρήσει να σπάει την παράδοση, που θέλει και τους 6 τελευταίους τεχνικούς της Λίβερπουλ να χάνουν το πρώτο τους ματς κόντρα στους πρωταθλητές Αγγλίας. Ο τελευταίος που σημείωσε τέτοια νίκη ήταν ο Ρόι Έβανς τη σεζόν 1993-94, κερδίζοντας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Δεν κρατάει το μηδέν η Τσέλσι

Η Τσέλσι βρίσκεται σε ανοδική πορεία, όμως το παιχνίδι με την Άστον Βίλα κρύβει πολλές παγίδες τώρα. Οι μπλε δεν έχουν κερδίσει κανένα από τα 3 τελευταία τους ματς στο ζευγάρι για την Premier League, σερί που είναι το χειρότερο από το 2007. Η ομάδα του Μαρέσκα, μάλιστα, δείχνει να δυσκολεύεται περισσότερο στα εντός έδρας παιχνίδια της, έχοντας πάρει μόλις το 41% των βαθμών της φέτος στο Stamford Bridge. Αυτή η επίδοση είναι και η χειρότερη στην κατηγορία.

Τα άσχημα νέα για τον Ιταλό δεν σταματάνε εκεί, καθώς η ομάδα του δεν έχει κρατήσει ακόμα το μηδέν εντός έδρας στη σεζόν, κάτι που έχει να της συμβεί από το 1978, όταν δέχθηκε γκολ και στα 9 πρώτα παιχνίδια μπροστά στο κοινό της. Η διπλή ευκαιρία Χ2 προσφέρεται στο 2.05. Από εκεί και πέρα, ο Γουότκινς έχει δημιουργήσει εξαιρετική παράδοση κόντρα στην Τσέλσι, σκοράροντας και στις 2 τελευταίες επισκέψεις του στην έδρα της. Κανένας παίκτης στην ιστορία δεν έχει καταφέρει να σκοράρει σε 3 διαδοχικές επισκέψεις στο Stamford Bridge.

7 - Nicolas Jackson has been directly involved in the joint-most goals (7) in away games in the Premier League this season, as well as being the joint-top scorer on the road (5 goals, 2 assists). Catalyst. pic.twitter.com/7rqFqKWLYq — OptaJoe (@OptaJoe) November 23, 2024

Οι γηπεδούχοι θα ποντάρουν επιθετικά στον φορμαρισμένο Τζάκσον, ο οποίος έχει πετύχει 7 γκολ φέτος στην Premier League, ανοίγοντας το σκορ για την Τσέλσι με τα 5 από αυτά! Με τη νέα βελτιωμένη και πιο εύκολη εμπειρία Build A Bet συνδυάζουμε τις επιλογές να ανοίξει το σκορ ο Τζάκσον και να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Γουότκινς, παίρνοντας απόδοση 18.50.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κέρδισε στο ντεμπούτο του Αμορίμ στον πάγκο, όμως το εντός έδρας ματς με την Έβερτον φέρνει μεγαλύτερη αισιοδοξία. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν κερδίσει και τα 4 τελευταία ματς στο ζευγάρι για το πρωτάθλημα, σερί που είναι το κορυφαίο τους από το 2004.

Παράλληλα, τα «ζαχαρωτά» έχουν κερδίσει μόλις 1 φορά στις 31 προηγούμενες επισκέψεις τους στο Old Trafford (1-0 τον Δεκέμβριο του 2013). Ο Πορτογάλος, λοιπόν, θα κάνει το ντεμπούτο του στο Μάντσεστερ, έχοντας κερδίσει και τα 22 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του με τη Σπόρτινγκ… Στο 1.50 προσφέρεται ο άσος.

2 - Rúben Amorim is only the second permanent manager in Premier League history to see his side score within the opening two minutes of his very first game in charge in the competition, along with David Moyes with Everton in March 2002. Dreamland. pic.twitter.com/tQAFY0Kbov — OptaJoe (@OptaJoe) November 24, 2024

Το Klassiker των ρεκόρ

Η ώρα για το μεγάλο ντέρμπι στη Γερμανία έφτασε, με την Ντόρτμουντ να υποδέχεται την Μπάγερν, σε ματς που πάντα έχει πλούσιο θέαμα και τρομερό ρυθμό. Η Μπορούσια παραμένει η μοναδική ομάδα στην Bundesliga, που έχει κερδίσει όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της (6), όμως η Μπάγερν είναι η κορυφαία ομάδα εκτός έδρας με 16 βαθμούς.

11 - Borussia Dortmund have won their 11th home game in a row in all competitions. Since the Bundesliga was founded, BVB have won more consecutive home matches in a row only once, winning 14 in a row at home in 1994. Comfort. #BVBSCF pic.twitter.com/Q3MXekYsU0 — OptaFranz (@OptaFranz) November 23, 2024

Ρεκόρ έχουν κάνει και οι προπονητές, με τον Σαχίν να γίνεται ο πρώτος με τόσες νίκες στα πρώτα του ματς στο Ντόρτμουντ και τον Κομπανί να ισοφαρίσει τους Γκουαρδιόλα (2012) και Τόπμελερ (1993) με 29 βαθμούς από τα 11 πρώτα του παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Αυτή η επίδοση είναι ήδη καλύτερη για τους Βαυαρούς από εκείνη που σημείωσαν πέρυσι σε ολόκληρο τον πρώτο γύρο!

Στο ζευγάρι η Μπάγερν έχει πάρει τον αέρα της Ντόρτμουντ τελευταία, από την οποία έχει να ηττηθεί εκτός έδρας από τον Νοέμβριο του 2018. Το διπλό προσφέρεται σε απόδοση 1.66. Οι Βαυαροί, μάλιστα, έχουν πετύχει 5 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα φέτος χωρίς να δεχθούν γκολ, κάτι που για τελευταία φορά είχαν κάνει το 2017. Αν το κάνουν και τώρα, θα είναι μεγάλη υπόθεση, με το N/G να κυμαίνεται στο 2.70.

50 – Bayern Münchens Harry Kane kommt nach seinen drei Toren heute gegen den FC Augsburg auf 50 Bundesliga-Tore nach 43 Spielen – neuer BL-Rekord, kein anderer Spieler benötigte so wenige Spiele für seine ersten 50 Tore. Furios. @FCBayern pic.twitter.com/36uha7ZrMf — OptaFranz (@OptaFranz) November 22, 2024

Από τους παίκτες που θα πρωταγωνιστήσουν στην αναμέτρηση είναι, φυσικά, ο Χάρι Κέιν, που έφτασε ήδη τα 50 γκολ στην Bundesliga. Ο Άγγλος, μάλιστα, έχει πετύχει 7 χατ τρικ, ένα από τα οποία ήρθε απέναντι στην Ντόρτμουντ στην τελευταία του επίσκεψη στο Signal Iduna Park. Η Μπάγερν θα ποντάρει και στον Μουσιάλα, που κάνει εξαιρετική σεζόν και έχει πετύχει όλα του τα γκολ μακριά από το Μόναχο φέτος στο πρωτάθλημα (5). Με τη νέα ανανεωμένη και πιο εύκολη εμπειρία Build A Bet επιλέγουμε Κέιν και Μουσιάλα να σκοράρουν οποιαδήποτε στιγμή για απόδοση 3.40.

Η Φιορεντίνα εντυπωσιάζει, η Ρόμα παραπαίει

Μεγάλο ματς στη Φλωρεντία, όπου η Φιορεντίνα υποδέχεται την Ίντερ. Οι «βιόλα» κάνουν εντυπωσιακή σεζόν και έχουν κερδίσει και τα 7 τελευταία τους παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά, μάλιστα, που αυτό το σερί έφτασε στα 8 ήταν τον Απρίλιο του 1960!

Το ματς, φυσικά, δεν είναι εύκολο, με την παράδοση να είναι κακή στο ζευγάρι. Η Ίντερ έχει χάσει μόλις 1 από τα 14 προηγούμενα ματς με αντίπαλο τη Φιορεντίνα στη Serie A, ενώ έχει πετύχει 4 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες. Ποτέ στην ιστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων δεν πέτυχε 5. Θα τα καταφέρει τώρα ή οι γηπεδούχοι θα ισοφαρίσουν ρεκόρ σχεδόν 60 χρόνων; Στο 3.70 ο άσος και στο 2.00 το διπλό.

7 - La #Fiorentina ha vinto 7 gare di fila in un singolo campionato di Serie A per la seconda volta nella sua storia, l'altra risaliva al periodo tra febbraio e aprile 1960 (otto in quel caso). Straripante. pic.twitter.com/p8YdNqHcYF — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 24, 2024

Από εκεί και πέρα, ο Λαουτάρο Μαρτίνες έχει πετύχει 7 γκολ στις 5 προηγούμενες αναμετρήσεις του με αντίπαλο τη Φιορεντίνα σε όλες τις διοργανώσεις. Σε απόδοση 2.45 η απόδοση να σκοράρει ο Μαρτίνες οποιαδήποτε στιγμή.

Η Ρόμα συνεχίζει να προβληματίζει και ακολουθεί το πιο δύσκολο ματς με την Αταλάντα. Όχι μόνο για την τρέχουσα φόρμα των δύο ομάδων, αλλά και για το γεγονός ότι οι «τζαλορόσι» έχουν κερδίσει μόλις 1 από τα 10 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια τους στο ζευγάρι (1-0 τον Μάρτιο του 2022)!

Η Ρόμα, λοιπόν, κινδυνεύει με το χειρότερο σερί της στο πρωτάθλημα από το 2008, όταν είχε υποστεί 4 διαδοχικές ήττες στη σειρά, τη στιγμή που η Αταλάντα εντυπωσιάζει και μετράει 7 συνεχόμενες νίκες, επίδοση που είναι η 2η κορυφαία στην ιστορία της. Αντίστοιχα, οι γηπεδούχοι έχουν τη χειρότερη συγκομιδή στην ιστορία τους σε αυτό το σημείο της σεζόν και οι φιλοξενούμενοι την καλύτερη. Στο 2.30 βρίσκουμε το διπλό.

Εντυπωσιακό είναι το σερί που τρέχει η Λάτσιο στις αναμετρήσεις με αντίπαλο την Πάρμα, καθώς έχει κερδίσει και τις 9 πιο πρόσφατες, με συνολικά τέρματα 21-4! Οι «λατσιάλι», μάλιστα, βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση φέτος, προέρχονται από 5 διαδοχικές νίκες στη Serie A και η τελευταία φορά που το συγκεκριμένο σερί έφτασε στις 6 ήταν τον Φεβρουάριο του 2021.

Στο 1.88 το διπλό. Επιπλέον, η ομάδα του Μπαρόνι έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ φέτος στην κατηγορία στα πρώτα 30’ των αγώνων (15). Στο 2.10 να πετύχει η Λάτσιο το πρώτο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, σε απόδοση 2.87 να φτάσει στη νίκη από το πρώτο ημίχρονο.

9 - Lazio have won 9 of their first 13 games in Serie A this season, equalling their record for the most wins at this point of a single campaign in the competition (9 after 13 matches also in 2017/18). Eagle.#LazioBologna pic.twitter.com/toI44FPS6l — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 24, 2024

bwin Quick Hits

Ο Χεφτέ Μπετανκόρ συνεχίζει να βρίσκει ακατάπαυστα δίχτυα στη Super League, σκοράροντας και στα τελευταία 7 ματς με τη φανέλα του Πανσερραϊκού (9 γκολ). Ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία της κατηγορίας που σκόραρε για 8 διαδοχικές αγωνιστικές είναι ο Κώστας Μήτρογλου τη σεζόν 2011-12. Στο 3.10 να βρει ο Μπετανκόρ δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή κόντρα στoν Αστέρα Τρίπολης.

Μπορεί η Άρσεναλ να μην κέρδισε σε καμία από τις 4 προηγούμενες εξόδους της στην Premier League, στο χειρότερο σερί της από το 2020, όμως η παράδοση με τη Γουέστ Χαμ είναι εντυπωσιακή. Οι «κανονιέρηδες» ηττήθηκαν μόνο σε 1 από τα 16 τελευταία παιχνίδια τους στην έδρα των «σφυριών». Το διπλό κυμαίνεται στο 1.49.

Το αήττητο εκτός έδρας σερί της Λεβερκούζεν στην Bundesliga έχει φτάσει στα 22 παιχνίδια και συνεχίζει να κυνηγάει το ρεκόρ της Μπάγερν με 33. Αυτή τη φορά οι «ασπιρίνες» αντιμετωπίζουν την Ουνιόν. Στο 1.75 βρίσκουμε το διπλό.

Η Γιουβέντους έχει πετύχει 5 διαδοχικές νίκες επί της Λέτσε στη Serie A, με συνολικά τέρματα 11-1. Ποτέ αυτό το σερί δεν έφτασε στις 6 σερί νίκες. Θα το πετύχουν τώρα οι «μπιανκονέρι»; Στο 1.71 βρίσκουμε το διπλό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε στη νίκη και στα 15 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια της με αντίπαλο τη Χετάφε στο πρωτάθλημα, σερί που είναι το 3ο κορυφαίο της κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Στο 1.37 ο άσος τώρα.

Στα 3 τελευταία εντός έδρας ματς της Μπρέντφορντ για το πρωτάθλημα σημειώθηκαν συνολικά 22 γκολ! Οι Bees, μάλιστα, σκόραραν 3+ γκολ σε όλα από αυτά, κάτι που έχουν να κάνουν από το 1984. Παράλληλα, δέχθηκαν 2+ γκολ σε όλα, με την τελευταία ομάδα που πέτυχε 4 διαδοχικές εντός έδρας ήττες με τουλάχιστον 2 γκολ παθητικό ήταν η Λέστερ το 1964. Το Over 3,5 στο ματς με τη Λέστερ προσφέρεται στο 2.30.

Το σερί της Ατλέτικο με αντίπαλο τη Βαγιαδολίδ είναι εξαιρετικό, καθώς οι «ροχιμπλάνκος» έχουν κερδίσει τα 13 από τα 14 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια για τη LaLiga. Σε απόδοση 1.58 προσφέρεται το διπλό.

Η Λειψία δεν έχει χάσει κανένα από τα 12 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα και αν δεν ηττηθεί ούτε από τη Βόλφσμπουργκ στο επόμενο, τότε θα ισοφαρίσει το ρεκόρ συλλόγου από τη σεζόν 2019-20. Αυτή τη στιγμή τρέχει το κορυφαίο σερί στην κατηγορία. Στο 1.65 ο άσος.

Η Άιντραχτ βρήκε δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο και των 10 τελευταίων της αγώνων για το πρωτάθλημα, κάτι που είχε να πετύχει από το 1975. Επόμενος αντίπαλος είναι η Χάιντενχαϊμ εκτός έδρας, με Over 0,5 για τους φιλοξενούμενους στο πρώτο ημίχρονο να προσφέρεται στο 1.80.

Η Σαουθάμπτον έχει σκοράρει και στα 12 ματς που έχει δώσει με αντίπαλο την Μπράιτον στην Premier League. Την ίδια στιγμή, οι γηπεδούχοι είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχουν χάσει ούτε μία φορά, σε ματς που βρέθηκαν πίσω στο σκορ (4 φορές). Σε απόδοση 2.55 ο άσος σε συνδυασμό με G/G, ενώ σε απόδοση 7.00 το ειδικό στοίχημα να κερδίσει η Μπράιτον με ανατροπή.

Εντυπωσιακό είναι το εντός έδρας σερί που τρέχει η Φράιμπουργκ με αντίπαλο την Γκλάντμπαχ, από την οποία έχει χάσει μόλις 1 φορά στα 22 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια για την Bundesliga. Αυτή η ήττα, μάλιστα, ήρθε το μακρινό 2002. Στο 1.98 η τιμή του άσου.

