Ερωτηματικά σχετικά με το ενδεχόμενο να επιστρέψει στους προπονητικούς πάγκους άφησε ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, με ανάρτησή του στο «LinkedIn».

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ αποτέλεσε ένα μεγάλο κεφάλαιο στην Εθνική Αγγλίας και ο κύκλος του έκλεισε μετά το EURO 2024 και τον χαμένο τελικό από την Ισπανία.

Πριν από περίπου ένα μήνα, είχε δηλώσει με σιγουριά από την Αθήνα και τη Γενική Συνέλευση της ECA, ότι θα απουσιάσει από τους πάγκους τουλάχιστον για έναν χρόνο. Πρόσφατα όμως, με ανάρτησή του στο «LinkedIn» άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην επιστρέψει ξανά στο ποδόσφαιρο ως προπονητής.

«Μετά από οκτώ χρόνια θητείας σε έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αφιερώνω συνειδητά χρόνο για να αναλογιστώ όσα έζησα και να σκεφτώ βαθιά το τι θα ακολουθήσει. Δεν περιορίζω τις μελλοντικές μου επιλογές στο να παραμείνω προπονητής ποδοσφαίρου.

Αυτός ο ανώτερος σκοπός της ευθύνης να βελτιώσω το αγγλικό ποδόσφαιρο, με κράτησε στον σωστό δρόμο, μου έδωσε μία δομή και έκανε τη ζωή μου πιο ικανοποιητική. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να επαναληφθεί. Δεν είμαι ο μόνος 50άρης που σκέφτεται να αλλάξει κατεύθυνση», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σάουθγκεϊτ.

